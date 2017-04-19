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18:52, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
17:20, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ngiliz Parlamentosundan erken seÃ§ime onay
Ä°ngiliz Parlamentosundan erken seÃ§ime onay

Ä°ngiliz Parlamentosu, hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±nÄ± onayladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ± oylandÄ±. Oylamada erken seÃ§ime 13 milletvekili "hayÄ±r" derken 522 milletvekili "evet" oyu kullandÄ±.

Ä°skoÃ§ Ulusal Partisi (SNP) ise oylamaya katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce ilan etmiÅŸti.

SEÃ‡Ä°M HAZÄ°RAN'DA

Avam KamarasÄ±nÄ±n onayÄ±yla Ä°ngiltereâ€™nin normal koÅŸullarda 2020'de yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len genel seÃ§imler 8 Haziranâ€™da dÃ¼zenlenecek.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, dÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi sÃ¼rpriz basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Erken seÃ§imin yapÄ±labilmesi iÃ§in Ä°ngiliz parlamentosunun 650 Ã¼yeli Avam KamarasÄ±nda milletvekillerinin 3'te 2'sinin onay vermesi gerekiyordu.

Parlamentoda baÅŸlÄ±ca gruplarÄ± oluÅŸturan Muhafazakar Parti 330, Ä°ÅŸÃ§i Partisi 229, Ä°skoÃ§ Ulusal Partisi (SNP) 56, Liberal Demokrat Parti 9 milletvekiline sahip.

Ãœlkede yapÄ±lan son anketlerin erken seÃ§imde sandÄ±ÄŸa yansÄ±masÄ± halinde muhafazakarlar 395, Ä°ÅŸÃ§i Partisi 164, liberaller 11, SNP 56 milletvekili Ã§Ä±karabilir.



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