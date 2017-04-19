17:39, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Rusya'dan silah kullanabilen robot





Rusya silah kullanabilen robot yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya bÃ¼yÃ¼k bir teknoloji adÄ±mÄ± atarak silah kullanabilen robot yaptÄ±..FEDOR adlÄ± uzay robotunun, iki elinde tuttuÄŸu birer tabancayÄ±, isabetli bir ÅŸekilde ateÅŸ ettiÄŸini gÃ¶steren bir video yayÄ±nladÄ±. Â Â Â Â

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