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17:56, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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YSK'dan referandumun iptali istemine ret
YSK'dan referandumun iptali istemine ret

YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetti. Karar, 10 Ã¼yenin ret, bir Ã¼yenin kabulÃ¼yle oy Ã§okluÄŸu ile verildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu, (YSK) anayasa referandumunaÂ iliÅŸkin yapÄ±lanÂ itirazlarÄ± bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle referandumunÂ iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyuÂ reddetti.

Karar, 10 Ã¼yenin ret; bir Ã¼yenin kabulÃ¼yleÂ oy Ã§okluÄŸuÂ ile verildi.

CHP, HDP ve Vatan Partisi, referandumun iptali iÃ§in YSK'ya baÅŸvurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular referandum anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi YSK baÅŸkanlÄ±k referandumu
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