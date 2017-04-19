Tunceli'de ÅŸehit olan 12 kiÅŸi iÃ§in tÃ¶ren

Tunceli'ninÂ PÃ¼lÃ¼mÃ¼rÂ ilÃ§esinde "Sikorsky" tipiÂ polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucuÂ ÅŸehitÂ olan biri hakimÂ 12 kiÅŸiÂ iÃ§inÂ tÃ¶renÂ dÃ¼zenlendi.
DÃ¼n dÃ¼ÅŸen helikopterin enkazÄ±ndan UMKE ve bÃ¶lgedeki askeri birliklerce Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸehit polis memurlarÄ± Mesut Ã–zdemir, Azam GÃ¼dendede, Ahmet Cihan Kilci, Ekrem Dereli, CandaÅŸ Kaplan, Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Saadettin Demir, Astsubay Yavuz Karaman, hakim Onur Alan, polis memuru teknisyen Murat KÃ¶dÃ¼k, komiser pilot Abdullah Ortanca, sÃ¶zleÅŸmeli pilot Dilaver KarsavuranoÄŸlu'nun cenazelerinin, helikopterle getirildiÄŸi ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesinde otopsisi tamamlandÄ±.
TÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ElazÄ±ÄŸ HavalimanÄ±'na getirilen ÅŸehitlerin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸlarÄ± meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n omuzlarÄ±nda katafalka konuldu, Ã¶z geÃ§miÅŸleri okundu, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.
TÃ¶rene katÄ±lan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, ÅŸehitlerin yakÄ±nlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼, onlara baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Bakan Soylu, aÄŸÄ±t yakan acÄ±lÄ± aileleri teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Alanda bulunan ve fenalaÅŸan ÅŸehit polis memuru CandaÅŸ Kaplan'Ä±n annesi GÃ¼lbahar Kaplan ve bazÄ± ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±na 112 Acil Servis ekipleri mÃ¼dahalede bulundu.
TÃ¶rene, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, ElazÄ±ÄŸ Valisi Murat ZorluoÄŸlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, DiyarbakÄ±r Valisi HÃ¼seyin Aksoy, Malatya Valisi Mustafa Toprak, BingÃ¶l Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, 8. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral YÄ±lmaz Uyar, ElazÄ±ÄŸ Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Eray Ã–zyÃ¼rek, Tunceli Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Salih KarataÅŸ, ElazÄ±ÄŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÄŸan CangÃ¼l, Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Enver YÄ±lmaz, DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tacettin Aslan, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Kamil Erkut GÃ¼re ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye, Irak ve Ä°ran'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, TRT Kurdi'nin, KÃ¼rtÃ§e kanallar arasÄ±nda en Ã§ok izlenen televizyon kanalÄ± olduÄŸu belirlendi.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan biri hakim 12 kiÅŸinin cenazesi ElazÄ±ÄŸ'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle memleketlerine uÄŸurlandÄ±
HDP MuÅŸ Milletvekili Burcu Ã‡elik Ã–zkan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±
YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetti. Karar, 10 Ã¼yenin ret, bir Ã¼yenin kabulÃ¼yle oy Ã§okluÄŸu ile verildi.
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Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde bir kÃ¶ydeki evde Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulundu.
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Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda bir hakim, 7 polis, bir astsubay ve 3 mÃ¼rettebattÄ±n ÅŸehit olduÄŸu helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu seÃ§imden bÃ¼tÃ¼n partilerin almasÄ± gereken mesajlar da vardÄ±r, biz de AK Parti olarak kendi payÄ±mÄ±za dÃ¼ÅŸen mesajÄ± aldÄ±k. Mesaj, 'Tamam, AK Parti'ye olan gÃ¼ven devam ediyor ancak ÅŸu ÅŸu hususlarda da daha dikkatli olmanÄ±z gerekiyor' diye bize bir de not dÃ¼ÅŸÃ¼yor." dedi
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