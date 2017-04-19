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Tunceli'de ÅŸehit olan 12 kiÅŸi iÃ§in tÃ¶ren
Tunceli'de ÅŸehit olan 12 kiÅŸi iÃ§in tÃ¶ren

Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan biri hakim 12 kiÅŸinin cenazesi ElazÄ±ÄŸ'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle memleketlerine uÄŸurlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tunceli'ninÂ PÃ¼lÃ¼mÃ¼rÂ ilÃ§esinde "Sikorsky" tipiÂ polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucuÂ ÅŸehitÂ olan biri hakimÂ 12 kiÅŸiÂ iÃ§inÂ tÃ¶renÂ dÃ¼zenlendi.

DÃ¼n dÃ¼ÅŸen helikopterin enkazÄ±ndan UMKE ve bÃ¶lgedeki askeri birliklerce Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸehit polis memurlarÄ± Mesut Ã–zdemir, Azam GÃ¼dendede, Ahmet Cihan Kilci, Ekrem Dereli, CandaÅŸ Kaplan, Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Saadettin Demir, Astsubay Yavuz Karaman, hakim Onur Alan, polis memuru teknisyen Murat KÃ¶dÃ¼k, komiser pilot Abdullah Ortanca, sÃ¶zleÅŸmeli pilot Dilaver KarsavuranoÄŸlu'nun cenazelerinin, helikopterle getirildiÄŸi ElazÄ±ÄŸ FÄ±rat Ãœniversitesi Hastanesinde otopsisi tamamlandÄ±.

TÃ¶renin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ElazÄ±ÄŸ HavalimanÄ±'na getirilen ÅŸehitlerin TÃ¼rk bayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ± naaÅŸlarÄ± meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n omuzlarÄ±nda katafalka konuldu, Ã¶z geÃ§miÅŸleri okundu, saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

TÃ¶rene katÄ±lan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, ÅŸehitlerin yakÄ±nlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼, onlara baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi. Bakan Soylu, aÄŸÄ±t yakan acÄ±lÄ± aileleri teskin etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Alanda bulunan ve fenalaÅŸan ÅŸehit polis memuru CandaÅŸ Kaplan'Ä±n annesi GÃ¼lbahar Kaplan ve bazÄ± ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±na 112 Acil Servis ekipleri mÃ¼dahalede bulundu.

TÃ¶rene, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selami AltÄ±nok, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, ElazÄ±ÄŸ Valisi Murat ZorluoÄŸlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, DiyarbakÄ±r Valisi HÃ¼seyin Aksoy, Malatya Valisi Mustafa Toprak, BingÃ¶l Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸger, 8. Kolordu KomutanÄ± Korgeneral YÄ±lmaz Uyar, ElazÄ±ÄŸ Ä°l Jandarma KomutanÄ± Albay Eray Ã–zyÃ¼rek, Tunceli Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Salih KarataÅŸ, ElazÄ±ÄŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ DoÄŸan CangÃ¼l, Ordu BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Enver YÄ±lmaz, DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Tacettin Aslan, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Kamil Erkut GÃ¼re ve ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular Tunceli tuncelide helikopter kazasÄ±
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