18:34, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Netanyahu'dan 'Gazze iÅŸgali' imasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srailÂ BaÅŸbakanÄ±Â Binyamin Netanyahu, Ä°srail Meclisi Devlet Denetleme Komisyonunun dÃ¼zenlediÄŸi oturumda, Temmuz 2014'teÂ Gazze'ye dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu. Hamas ile Ä°srail'in siyasi bir anlaÅŸmaya varmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Netanyahu, "Hamas ile siyasal Ã§Ã¶zÃ¼m seÃ§eneÄŸi yanÄ±ltÄ±cÄ±dÄ±r." dedi.Â

Hamas'Ä± yok etmek iÃ§in Gazze'yi yeniden iÅŸgal edebilecekleri imasÄ±nda bulunan Netanyahu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ä°srail hala Hamas'Ä± caydÄ±rma ya da Gazze'yi yeniden iÅŸgal etme ikilemi iÃ§erisindedir. Gazze'yi iÅŸgal etme gÃ¼cÃ¼ne sahibiz ama daha sonra kime teslim edeceÄŸiz?"

Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenledikleri saldÄ±rÄ±da Hamas'a karÅŸÄ± baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± savunan Netanyahu, "Ä°srail, Hamas'Ä±n tÃ¼nel kazmasÄ±nÄ± engelleyemez ama kendini bu tÃ¼nellerle mÃ¼cadele etmeye hazÄ±rlamalÄ±dÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Netanyahu, bÃ¶lgesel bazÄ± gÃ¼Ã§lerin de Gazze savaÅŸÄ±nda Ä°srail ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, ayrÄ±ntÄ± vermekten kaÃ§Ä±ndÄ±.