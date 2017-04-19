ABD'de uÃ§ak kazasÄ±: 4 Ã¶lÃ¼

ABD'ninÂ Florida eyaletinin kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼kÂ bir uÃ§aÄŸÄ±nÂ dÃ¼ÅŸmesi sonucu aynÄ± ailedenÂ 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼.
Williston polisi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Cessna 170 tipi kÃ¼Ã§Ã¼k uÃ§aÄŸÄ±n kalkÄ±ÅŸ sÄ±rasÄ±nda dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kazada aynÄ± aileden ikisi Ã§ocuk 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirdi.
AynÄ± havaalanÄ±ndan 20'den fazla uÃ§uÅŸ yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, kazanÄ±n 21 saat sonra fark edildiÄŸi belirtildi.
ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°srail'in Gazze'yi yeniden iÅŸgal edebileceÄŸi imasÄ±nda bulunarak, Hamas ile siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me varmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde rehin alÄ±nan 16 BM personelinin salÄ±verildiÄŸi belirtildi
Ä°ngiliz Parlamentosu, hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±nÄ± onayladÄ±.
Zimbabve'de bazÄ± okullar halihazÄ±rda canlÄ± hayvanlarÄ± okul Ã¼creti olarak kabul ediyor
MÄ±sÄ±r'da okuyan 5 bin civarÄ±nda ve TÃ¼rkiye'de bulunan binlerce Uygur Ã¶ÄŸrenci potansiyel suÃ§lu olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼p geriye Ã§aÄŸrÄ±lÄ±yor ve hiÃ§bir yargÄ±lama olmadan tutuklanÄ±yorlar.
MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi
Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Ä°sveÃ§â€™in TÃ¼rk kÃ¶kenli Konut BakanÄ± Mehmet Kaplan hakkÄ±nda geÃ§tiÄŸimiz hafta baÅŸlayan karalama kampanyasÄ± sonrasÄ± dÃ¼n gÃ¶revinden istifa etti.
Avustralya'da 216 meslek Ã§alÄ±ÅŸma vizesi kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AB Komisyonu BaÅŸ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Schinas,"BaÅŸkan (Juncker), 50. maddeyle ilgili gerÃ§ek mÃ¼zakerelerin erken seÃ§imden sonra baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiriyor." dedi.
Ä°srail hapishanelerinde aÃ§lÄ±k grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek iÃ§in Gazze Åžeridi'nde Ã§adÄ±r kuruldu
KÄ±rgÄ±zistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Abdildayev, "2015'te Ä°ran ile ortak ticaretimiz 7 milyon dolardÄ±. GeÃ§en yÄ±l bu rakam 14 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±. Bu da ekonomi alanÄ±ndaki iliÅŸkilerimizin ilerlediÄŸini gÃ¶steriyor" dedi