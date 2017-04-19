ABD'de uÃ§ak kazasÄ±: 4 Ã¶lÃ¼

Lavrov'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi