19:01, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Guatemala'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluÂ ve Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Carlos Raul Morales,Â Guatemala'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ kurdelesinin kesilmesinden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BugÃ¼n Guatemala ile olan iliÅŸkilerimizde yeni bir fasÄ±l aÃ§Ä±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

Guatemala BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet ve ayrÄ±calÄ±k anlamÄ±na geldiÄŸini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin, oldukÃ§a faydalÄ± geÃ§tiÄŸini dile getirdi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) iÃ§erisinde gÃ¶zlemci Ã¼lke statÃ¼sÃ¼ne sahip olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, Guatemala'ya bu Ã§erÃ§evede TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

DOMÄ°NÄ°K CUMHURÄ°YETÄ°'DE TÃœRKÄ°YE'DE BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°K AÃ‡ACAK

GÃ¼ney Amerika seyahatinde Guatemala'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Paraguay ve Meksika gibi Ã¼lkeleri de ziyaret etme ÅŸansÄ± bulduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Dominik Cumhuriyeti'nin de yakÄ±nda TÃ¼rkiye'de bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Morales de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak TÃ¼rkiye'de bulmaktan onur duyduÄŸunu belirterek, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na gÃ¶sterdiÄŸi dostluk ve destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun 2015 yÄ±lÄ± ÅŸubat ayÄ±nda Guatemala'ya dÃ¼zenlediÄŸi ziyarette bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§ma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini ve bunun Ã¼zerine TÃ¼rkiye'nin Guatemala'da bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Morales, "Sonunda bugÃ¼n Ankara'daki ofisimizi aÃ§Ä±yoruz." dedi.

Morales, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki siyasi ve ekonomik iliÅŸkilerin giderek geliÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek, TÃ¼rkiye ve Guatemala arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi ve siyasi diyaloÄŸun daha ileriye gideceÄŸini belirtti.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, baÅŸkentteki GÃ¼ney Amerika Ã¼lkeleri misyon temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da davetli ve basÄ±n mensubu katÄ±ldÄ±.