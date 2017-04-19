Guatemala'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi aÃ§Ä±ldÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluÂ ve Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Carlos Raul Morales,Â Guatemala'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ kurdelesinin kesilmesinden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "BugÃ¼n Guatemala ile olan iliÅŸkilerimizde yeni bir fasÄ±l aÃ§Ä±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
Guatemala BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n, TÃ¼rkiye iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyet ve ayrÄ±calÄ±k anlamÄ±na geldiÄŸini belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin, oldukÃ§a faydalÄ± geÃ§tiÄŸini dile getirdi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) iÃ§erisinde gÃ¶zlemci Ã¼lke statÃ¼sÃ¼ne sahip olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, Guatemala'ya bu Ã§erÃ§evede TÃ¼rkiye'ye verdiÄŸi destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.
GÃ¼ney Amerika seyahatinde Guatemala'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Paraguay ve Meksika gibi Ã¼lkeleri de ziyaret etme ÅŸansÄ± bulduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Dominik Cumhuriyeti'nin de yakÄ±nda TÃ¼rkiye'de bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Morales de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak TÃ¼rkiye'de bulmaktan onur duyduÄŸunu belirterek, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na gÃ¶sterdiÄŸi dostluk ve destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun 2015 yÄ±lÄ± ÅŸubat ayÄ±nda Guatemala'ya dÃ¼zenlediÄŸi ziyarette bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§ma sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini ve bunun Ã¼zerine TÃ¼rkiye'nin Guatemala'da bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Morales, "Sonunda bugÃ¼n Ankara'daki ofisimizi aÃ§Ä±yoruz." dedi.
Morales, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki siyasi ve ekonomik iliÅŸkilerin giderek geliÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek, TÃ¼rkiye ve Guatemala arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸi ve siyasi diyaloÄŸun daha ileriye gideceÄŸini belirtti.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na, baÅŸkentteki GÃ¼ney Amerika Ã¼lkeleri misyon temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da davetli ve basÄ±n mensubu katÄ±ldÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Moscoso'yu kabul etti. Konuk Bakan Moscoso, TÃ¼rkiye'nin Orta Amerika bÃ¶lgesine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lar iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
"Paralel YapÄ±" soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±ndaki tutuklularÄ±n tahliyesini kararlaÅŸtÄ±ran ve meslekten ihraÃ§ edilen hakimler Ã–zÃ§elik ve BaÅŸer'in YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinde yargÄ±landÄ±klarÄ± davada, esas hakkÄ±ndaki savunmalara devam edildi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ± iÃ§in yapÄ±lan iptal baÅŸvurusunu reddetmesine iliÅŸkin, "Bu ciddi bir meÅŸruiyet krizidir. Bu oy kullanan bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸa haksÄ±zlÄ±ktÄ±r." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Carlos Raul Morales, Guatemala'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye, Irak ve Ä°ran'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, TRT Kurdi'nin, KÃ¼rtÃ§e kanallar arasÄ±nda en Ã§ok izlenen televizyon kanalÄ± olduÄŸu belirlendi.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan biri hakim 12 kiÅŸinin cenazesi ElazÄ±ÄŸ'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle memleketlerine uÄŸurlandÄ±
HDP MuÅŸ Milletvekili Burcu Ã‡elik Ã–zkan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±
YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetti. Karar, 10 Ã¼yenin ret, bir Ã¼yenin kabulÃ¼yle oy Ã§okluÄŸu ile verildi.
CHP Grup BaÅŸkanvekili GÃ¶k, "CHP, elindeki bÃ¼tÃ¼n meÅŸru imkanlarÄ± kullanarak, Gazi Meclisi sonuna kadar koruma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olacaktÄ±r" dedi
Ä°ÅŸ sÃ¼reÃ§lerinin bÃ¼tÃ¼nleÅŸik bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesine ivme kazandÄ±racak yeni bir yazÄ±lÄ±m sistemine geÃ§ilecek
Edirne'de, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, "16 Nisan'da yapÄ±lan referandum yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. 16 Nisan'da irademiz gasp edilmiÅŸtir. " dedi
TÃ¼rkiye, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek
Merkez Ã¼ssÃ¼ SaruhanlÄ± ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde bir kÃ¶ydeki evde Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat bulundu.
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve UluslararasÄ± Doktorlar DerneÄŸinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla Suriye'deki saldÄ±rÄ±larda sakat kalan savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak iÃ§in kurulan "YÃ¼ksek Teknoloji Ortez Protez YapÄ±m ve Uygulama Merkezi", Fatih'te hizmet vermeye baÅŸladÄ±