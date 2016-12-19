19:10, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

CHP'den YSK'nÄ±n ret kararÄ±na ilk yorum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CHPÂ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â BÃ¼lent Tezcan,Â YSK'nÄ±nÂ halk oylamasÄ±Â iÃ§in yapÄ±lan iptal baÅŸvurusunu reddetmesine iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, tam kanunsuzluk talebiyle yaptÄ±klarÄ± baÅŸvurunun oy Ã§okluÄŸu ile reddedildiÄŸini anÄ±msattÄ±.Â

Bir Ã¼yenin "iptali gerekir" ÅŸeklinde oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Tezcan, "Ã–ncelikle o bir Ã¼yeye Ã¶zel teÅŸekkÃ¼r ediyoruz." dedi.

AlÄ±nan kararÄ±n kendilerini mutlu etmediÄŸini vurgulayan BÃ¼lent Tezcan, "YSK sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m sÄ±rasÄ±ndaki bu tutumu nedeniyle seÃ§imlerde ciddi ÅŸekilde bir meÅŸruiyet sorunu yaratmÄ±ÅŸtÄ±r ve bu seÃ§imleri gayri meÅŸru noktaya dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadesini kullandÄ±.

OHAL nedeniyle zaten sorunlu bir kampanya dÃ¶nemi yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Tezcan, YSK iptal yÃ¶nÃ¼nde bir karar alsaydÄ±, meÅŸruiyet tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ciddi ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini aktardÄ±.

"BU CÄ°DDÄ° BÄ°R MEÅžRUÄ°YET KRÄ°ZÄ°DÄ°R"

"GÃ¶rÃ¼len o ki, YSK kendisini kanun koyucunun yerine koymuÅŸtur" diyen Tezcan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"MÃ¼hÃ¼rsÃ¼z oy pusulasÄ± ve zarflarÄ±n geÃ§erli sayÄ±lmasÄ± suretiyle YSK, seÃ§im hilesine fÄ±rsat vermiÅŸtir. 'Organize bir seÃ§im hilesi, organize oy hilesi' diyoruz. Belki Ã§ok aÄŸÄ±r geliyor bu laf ama kastettiÄŸimiz ÅŸudur, o gÃ¼n TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok yerinden eksik oy paketleri ve zarflarÄ±nÄ±n gÃ¶nderildiÄŸi haberleri geldi. YSK'ya itirazlarÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k, bize paketleme hatasÄ± dediler ama paketleme hatasÄ± dedikleri ÅŸeyin, milli iradeyi paketleme planÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olduÄŸu akÅŸam ortaya Ã§Ä±ktÄ±."

MÃ¼hÃ¼rlÃ¼ zarf ve pusulalarÄ±n amacÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan getirilecek oylarÄ± engellemek olduÄŸunu vurgulayan Tezcan, sabah oy pusulalarÄ±nÄ±n eksik gÃ¶nderilmesinin, pusulalarÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tercih mÃ¼hrÃ¼ basÄ±larak yeniden sandÄ±klara sokulduÄŸunu ortaya koyduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Tezcan, "Bu ciddi bir meÅŸruiyet krizidir. Bu sadece 'HayÄ±r' oyu verenlerin oyuna karÅŸÄ± bir sÄ±kÄ±ntÄ± deÄŸil, oy kullanan bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸa haksÄ±zlÄ±ktÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 'Evet' oyu verenin verdiÄŸi oyu ÅŸu anda tartÄ±ÅŸmalÄ± hale getirmiÅŸtir bu karar." diye konuÅŸtu.

Bundan sonra bÃ¼tÃ¼n hukuk yollarÄ±nÄ± iÅŸleteceklerini bildiren BÃ¼lent Tezcan, gerekÃ§eli kararÄ± gÃ¶rdÃ¼kten sonra yarÄ±n partinin hukukÃ§ularÄ±yla bir araya gelerek yol haritasÄ±nÄ± belirleyeceklerini de sÃ¶yledi.