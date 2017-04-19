19:13, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Fransa, Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edecek





Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed'in Ä°dlib'teki saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edeceklerini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault,Â Esed'inÂ Ä°dlib'teki saldÄ±rÄ±daÂ kimyasal silahÂ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edeceklerini sÃ¶yledi. LCP televizyonunda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ayrault, gelecek gÃ¼nlerde Fransa istihbarat servislerinin delilleri aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ayrault, "Fransa istihbarat servisleri ve askeri istihbarat tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir araÅŸtÄ±rma var. Rejimin bu hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±na dair delilleri sunmamÄ±z birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸecek." ifadesini kullandÄ±. Bakan Ayrault, ellerinde Esed rejiminin kimyasal silahlarÄ± bilerek kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterecek veriler olduÄŸunu da bildirdi. Esed rejiminin Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 100"e yakÄ±n kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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