19:17, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Eski hakimler Ã–zÃ§elik ve BaÅŸer FETÃ–'den yargÄ±lanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

"Paralel YapÄ±"Â soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±ndaki tutuklularÄ±n tahliyesini kararlaÅŸtÄ±ran ve meslekten ihraÃ§ edilenÂ hakimlerÂ Metin Ã–zÃ§elikÂ veÂ Mustafa BaÅŸer'in, YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinde yargÄ±landÄ±klarÄ± davada, esas hakkÄ±ndaki savunmalara devam edildi.

YargÄ±tay Konferans Salonu'ndaki duruÅŸmada heyete, YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi Ãœyesi Muhsin ÅžentÃ¼rk baÅŸkanlÄ±k yaptÄ±.

DuruÅŸmanÄ±n Ã¶ÄŸleden sonraki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sanÄ±k Ã–zÃ§elik, iddianamede talimat olduÄŸu belirtilen FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in ifadelerini dua olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tekrar etti. Ã–zÃ§elik, "Fetullah GÃ¼len'in duasÄ± ayÄ±n 19'unda, bana yapÄ±lan reddi hakim baÅŸvurusu 20'sinde. Talihsizlik. KeÅŸke bir hafta Ã¶nce ya da 10 gÃ¼n sonra dua etseydi. Benim iÃ§in daha iyi olurdu." dedi.

GÃ¼len'in "Allah'Ä±m kolaylÄ±kla salÄ±ver" ifadelerini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã–zÃ§elik, "Tutuklu polisleri kastettiÄŸini ben de anlÄ±yorum ama bu bir dua." diye konuÅŸtu.