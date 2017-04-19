DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:10, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
19:51, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
BrÃ¼ksel'de Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi
BrÃ¼ksel'de Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi

Ä°srail cezaevlerindeki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli mahkuma destek amacÄ±yla AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BelÃ§ika'da yaÅŸayanÂ Filistinliler, hapishane koÅŸullarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayanÂ Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlerken,Â Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) de Tel Aviv'e yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±nÄ± istedi.

AB kurumlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Schuman meydanÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. AralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu gÃ¶stericiler, Filistin bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°srail hapishanelerindeki Ã§ocuk mahkumlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da taÅŸÄ±dÄ±. SÄ±k sÄ±k Ä°srail aleyhine slogan atan Filistinliler, Ä°srail'in "idari tutukluluk" politikasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

YapÄ±lan konuÅŸmalarda, Filistinlileri suÃ§ isnat etmeksizin aylarca hatta yÄ±llarca parmaklÄ±klar ardÄ±nda bÄ±rakan "idari tutukluluk" politikasÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± kanunlara aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.

Ä°SRAÄ°L'E YAPTIRIM Ä°STENDÄ°

AB'den idari tutululuk uygulamasÄ±na son verilmesi iÃ§in Ä°srail'e yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± istenirken, Filistin topraklarÄ±nÄ±n iÅŸgalinin bitirilmesi iÃ§in deÂ Tel Aviv'e baskÄ± uygulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Filistin ElÃ§iliÄŸi gÃ¶revlisi Adil El Atiye, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'e yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ± isteyerek, "DÃ¼nya, Suriye gibi sorunlarla meÅŸgul. Ancak iÅŸgal altÄ±nda yaÅŸayan Filistinliler hala sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekiyor. Esirler, Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar." dedi.Â 

Ä°KÄ° BÄ°N MAHKUM AÃ‡LIK GREVÄ°NDE

Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481â€™i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™ten olmak Ã¼zere 57â€™si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.



Ä°lgili Konular BrÃ¼ksel Ä°sviÃ§re filistin
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Ä°srail askerleri Filistinli genci Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail askerleri Filistinli genci Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettiÄŸi Filistinli genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Avusturya da yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa ceza
Avusturyaâ€™da yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa ceza

Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa 5 bin avro para cezasÄ±nÄ±n getirilebileceÄŸini sÃ¶yledi
BrÃ¼ksel'de Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi
BrÃ¼ksel'de Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi

Ä°srail cezaevlerindeki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli mahkuma destek amacÄ±yla AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Fransa Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edecek
Fransa, Esed'in kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edecek

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed'in Ä°dlib'teki saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edeceklerini sÃ¶yledi
KaradaÄŸi'den Musullu gÃ¶Ã§menlere yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KaradaÄŸi'den Musullu gÃ¶Ã§menlere yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, Arap ve dÃ¼nya Ã¼lkelerine, Musul'da evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'de uÃ§ak kazasÄ± 4 Ã¶lÃ¼
ABD'de uÃ§ak kazasÄ±: 4 Ã¶lÃ¼

ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Netanyahu'dan 'Gazze iÅŸgali' imasÄ±
Netanyahu'dan 'Gazze iÅŸgali' imasÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°srail'in Gazze'yi yeniden iÅŸgal edebileceÄŸi imasÄ±nda bulunarak, Hamas ile siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me varmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo'da rehin alÄ±nan 16 BM personeli serbest
Kongo'da rehin alÄ±nan 16 BM personeli serbest

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde rehin alÄ±nan 16 BM personelinin salÄ±verildiÄŸi belirtildi
Rusya'dan silah kullanabilen robot
Rusya'dan silah kullanabilen robot

Rusya silah kullanabilen robot yaptÄ±.
Ä°ngiliz Parlamentosundan erken seÃ§ime onay
Ä°ngiliz Parlamentosundan erken seÃ§ime onay

Ä°ngiliz Parlamentosu, hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±nÄ± onayladÄ±.
Zimbabve'de okul Ã¼creti canlÄ± hayvanla Ã¶denebilecek
Zimbabve'de okul Ã¼creti canlÄ± hayvanla Ã¶denebilecek

Zimbabve'de bazÄ± okullar halihazÄ±rda canlÄ± hayvanlarÄ± okul Ã¼creti olarak kabul ediyor
Ã‡in'in Evrensel Hukuku ihlalleri artÄ±yor
Ã‡in'in Evrensel Hukuku ihlalleri artÄ±yor

MÄ±sÄ±r'da okuyan 5 bin civarÄ±nda ve TÃ¼rkiye'de bulunan binlerce Uygur Ã¶ÄŸrenci potansiyel suÃ§lu olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼p geriye Ã§aÄŸrÄ±lÄ±yor ve hiÃ§bir yargÄ±lama olmadan tutuklanÄ±yorlar.
MÄ±sÄ±r Almanya'dan ilk denizaltÄ±sÄ±nÄ± teslim aldÄ±
MÄ±sÄ±r Almanya'dan ilk denizaltÄ±sÄ±nÄ± teslim aldÄ±

MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸ
Japonya'dan Gazze'ye 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸ

Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Lavrov'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±
Lavrov'dan Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi
Ã‡in'den Tibet'e Ã‡ince yeniden adlandÄ±rma
Ã‡in'den Tibet'e Ã‡ince yeniden adlandÄ±rma

Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Haberler

Ä°srail askerleri Filistinli genci Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Ä°srail askerleri Filistinli genci Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Netanyahu'dan 'Gazze iÅŸgali' imasÄ±
Netanyahu'dan 'Gazze iÅŸgali' imasÄ±

AÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklular iÃ§in 'destek Ã§adÄ±rÄ±'
AÃ§lÄ±k grevindeki Filistinli tutuklular iÃ§in 'destek Ã§adÄ±rÄ±'

Gazze'de dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±
Gazze'de dÃ¼nyanÄ±n en uzun radyo rÃ¶portajÄ±

Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±
Filistin UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti'nden Hamas'a Ã§aÄŸrÄ±

Filistinli mahkumlara gÃ¶rÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ±
Filistinli mahkumlara gÃ¶rÃ¼ÅŸ yasaÄŸÄ±

Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±
Filistinlilerin korkulu rÃ¼yasÄ± 'idari tutukluluk' politikasÄ±

Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±
Filistin Esirler GÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 