19:51, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

BrÃ¼ksel'de Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi





Ä°srail cezaevlerindeki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli mahkuma destek amacÄ±yla AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ika'da yaÅŸayanÂ Filistinliler, hapishane koÅŸullarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayanÂ Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlerken,Â Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) de Tel Aviv'e yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±nÄ± istedi. AB kurumlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Schuman meydanÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. AralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu gÃ¶stericiler, Filistin bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°srail hapishanelerindeki Ã§ocuk mahkumlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da taÅŸÄ±dÄ±. SÄ±k sÄ±k Ä°srail aleyhine slogan atan Filistinliler, Ä°srail'in "idari tutukluluk" politikasÄ±na tepki gÃ¶sterdi. YapÄ±lan konuÅŸmalarda, Filistinlileri suÃ§ isnat etmeksizin aylarca hatta yÄ±llarca parmaklÄ±klar ardÄ±nda bÄ±rakan "idari tutukluluk" politikasÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± kanunlara aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±. Ä°SRAÄ°L'E YAPTIRIM Ä°STENDÄ° AB'den idari tutululuk uygulamasÄ±na son verilmesi iÃ§in Ä°srail'e yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± istenirken, Filistin topraklarÄ±nÄ±n iÅŸgalinin bitirilmesi iÃ§in deÂ Tel Aviv'e baskÄ± uygulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Filistin ElÃ§iliÄŸi gÃ¶revlisi Adil El Atiye, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'e yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ± isteyerek, "DÃ¼nya, Suriye gibi sorunlarla meÅŸgul. Ancak iÅŸgal altÄ±nda yaÅŸayan Filistinliler hala sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekiyor. Esirler, Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar." dedi.Â Ä°KÄ° BÄ°N MAHKUM AÃ‡LIK GREVÄ°NDE Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481â€™i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™ten olmak Ã¼zere 57â€™si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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