BrÃ¼ksel'de Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi

BelÃ§ika'da yaÅŸayanÂ Filistinliler, hapishane koÅŸullarÄ±nÄ± protesto etmek amacÄ±yla aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayanÂ Ä°srail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara destek gÃ¶sterisi dÃ¼zenlerken,Â Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) de Tel Aviv'e yaptÄ±rÄ±m uygulamasÄ±nÄ± istedi.
AB kurumlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Schuman meydanÄ±nda yapÄ±lan gÃ¶steriye yaklaÅŸÄ±k 100 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. AralarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±n da olduÄŸu gÃ¶stericiler, Filistin bayraklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°srail hapishanelerindeki Ã§ocuk mahkumlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da taÅŸÄ±dÄ±. SÄ±k sÄ±k Ä°srail aleyhine slogan atan Filistinliler, Ä°srail'in "idari tutukluluk" politikasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
YapÄ±lan konuÅŸmalarda, Filistinlileri suÃ§ isnat etmeksizin aylarca hatta yÄ±llarca parmaklÄ±klar ardÄ±nda bÄ±rakan "idari tutukluluk" politikasÄ±nÄ±n, uluslararasÄ± kanunlara aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±.
AB'den idari tutululuk uygulamasÄ±na son verilmesi iÃ§in Ä°srail'e yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ± istenirken, Filistin topraklarÄ±nÄ±n iÅŸgalinin bitirilmesi iÃ§in deÂ Tel Aviv'e baskÄ± uygulanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Filistin ElÃ§iliÄŸi gÃ¶revlisi Adil El Atiye, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'e yaptÄ±rÄ±m uygulanmasÄ±nÄ± isteyerek, "DÃ¼nya, Suriye gibi sorunlarla meÅŸgul. Ancak iÅŸgal altÄ±nda yaÅŸayan Filistinliler hala sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekiyor. Esirler, Ã§ok kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yalar." dedi.Â
Ä°srail hapishanelerindeki yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli, "Ä°srail'in keyfi uygulamalarÄ± ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" iÃ§in pazartesi gÃ¼nÃ¼ aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu kurumlarÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde 481â€™i iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™ten olmak Ã¼zere 57â€™si kadÄ±n, 300'Ã¼ Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettiÄŸi Filistinli genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa 5 bin avro para cezasÄ±nÄ±n getirilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°srail cezaevlerindeki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli mahkuma destek amacÄ±yla AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed'in Ä°dlib'teki saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edeceklerini sÃ¶yledi
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, Arap ve dÃ¼nya Ã¼lkelerine, Musul'da evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°srail'in Gazze'yi yeniden iÅŸgal edebileceÄŸi imasÄ±nda bulunarak, Hamas ile siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me varmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde rehin alÄ±nan 16 BM personelinin salÄ±verildiÄŸi belirtildi
Ä°ngiliz Parlamentosu, hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±nÄ± onayladÄ±.
Zimbabve'de bazÄ± okullar halihazÄ±rda canlÄ± hayvanlarÄ± okul Ã¼creti olarak kabul ediyor
MÄ±sÄ±r'da okuyan 5 bin civarÄ±nda ve TÃ¼rkiye'de bulunan binlerce Uygur Ã¶ÄŸrenci potansiyel suÃ§lu olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼p geriye Ã§aÄŸrÄ±lÄ±yor ve hiÃ§bir yargÄ±lama olmadan tutuklanÄ±yorlar.
MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi
Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±