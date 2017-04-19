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19:55, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ± kabul etti
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ± kabul etti

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Moscoso'yu kabul etti. Konuk Bakan Moscoso, TÃ¼rkiye'nin Orta Amerika bÃ¶lgesine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lar iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n GuatemalaÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Carlos Raul Morales Moscoso'yu kabulÃ¼nde,Â Guatemala'nÄ±n Ankara'daÂ mukim BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, ikili iliÅŸkilerin tÃ¼m yÃ¶nleriyle geliÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunacak olmasÄ±ndan duyulan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± memnuniyet dile getirildi.

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re YÄ±ldÄ±rÄ±m, Moscoso'yu kabul etti.

Konuk Bakan Moscoso, TÃ¼rkiye'ninÂ Orta AmerikaÂ bÃ¶lgesine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lar iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti ve bÃ¶lgeyle iÅŸ birliÄŸinin daha da artmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki beklentisini dile getirdi.

Kabulde, Moscoso'nun TÃ¼rkiye'yi ziyareti mÃ¼nasebetiyle aÃ§Ä±lan Guatemala'nÄ±n Ankara'da mukim BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin, ikili iliÅŸkilerin tÃ¼m yÃ¶nleriyle geliÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunacak olmasÄ±ndan duyulan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± memnuniyet ifade edildi.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Moscoso TÃ¼rkiye Guatemala
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