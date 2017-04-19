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21:10, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
19:59, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Avusturyaâ€™da yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa ceza
Avusturyaâ€™da yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa ceza
Foto: Avusturya

Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa 5 bin avro para cezasÄ±nÄ±n getirilebileceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AvusturyaÂ Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±Â Wolfgang Sobotka, son gÃ¼nlerde tartÄ±ÅŸmalara neden olanÂ yasa dÄ±ÅŸÄ±Â Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n engellenmesi iÃ§in Ã¶nlemlerin arttÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek,Â 5 bin avro para cezasÄ±nÄ±n getirilebileceÄŸini sÃ¶yledi.

Bakanlar Kurulu Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamada bulunan Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±kla ilgili daha katÄ± bir tutum sergileyeceklerini belirtti.

Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶nlenebilmesi iÃ§in 5 bin avroluk para cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, halihazÄ±rda uygulanan Avusturya vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±kartÄ±lma gibi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n devam edeceÄŸini ifade etti.

AVUSTURYA'DA Ã‡Ä°FTE VATANDAÅžLIÄžA YASAL OLARAK Ä°ZÄ°N VERÄ°LMÄ°YOR

OlayÄ±n bir hukuk ihlali olduÄŸu konusunda insanlarÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Sobotka, kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Avusturya vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en kiÅŸilere mektup yazÄ±larak, konunun anlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Avusturyaâ€™da Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa yasal olarak izin verilmiyor. Herhangi bir Ã¼lke vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Avusturya vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§en kiÅŸilerin, tekrar Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± Ã¼lkeye ya da farklÄ± bir Ã¼lke vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§meleri durumunda, yetkililerin bilgilendirilmesi zorunluluk arz ediyor. Ancak bazÄ± kiÅŸiler aynÄ± anda iki Ã¼lke vatandaÅŸÄ± olduÄŸunu gerekli kurumlara bildirmediÄŸi iÃ§in yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸ olabiliyor.



Ä°lgili Konular Avusturya yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±k
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