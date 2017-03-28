GÃ¼ncelleme: 21:11, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

KerkÃ¼k'te yeni bir dÃ¶nem mi sonun baÅŸlangÄ±cÄ± mÄ±? | ANALÄ°Z

Serhat Erkmen

KerkÃ¼k'te 'bayrak' krizinin bir baÅŸlangÄ±Ã§ olduÄŸunu, bu geliÅŸmenin daha sonra yaÅŸanacak geliÅŸmelerin iÅŸareti olarak kabul edilmesi gerektiÄŸini belirtmiÅŸtik. [1] SonrasÄ±nda ÅŸehirde yaÅŸananlar, sorunun 'bayrak' kriziyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdi. KerkÃ¼k'Ã¼n geleceÄŸine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar uzun sÃ¼redir devam ediyordu, fakat bugÃ¼nlerde bu statÃ¼ bir oldu bittiyle deÄŸiÅŸiyor. Peki bu nasÄ±l mÃ¼mkÃ¼n hale geldi?

Bu deÄŸiÅŸimi anlayabilmek iÃ§in Ã¼Ã§ temel parametreyi incelemek iyi bir yol haritasÄ± sunabilir:

1. Kuzey Irak'taki iÃ§ siyasi dinamiklerin yapÄ±sÄ±

2. Irak'ta merkezi yÃ¶netim ile federe bÃ¶lge(ler) arasÄ±ndaki iliÅŸkinin mekaniÄŸi

3. KerkÃ¼k'te DEAÅž sonrasÄ± yaÅŸanan Ã¶zel demografik ve siyasi deÄŸiÅŸim

KUZETY IRAK'TAKÄ° Ä°Ã‡ SÄ°YASÄ° DÄ°NAMÄ°KLERÄ°N YAPISI

Ä°ÅŸgalden sonra IraklÄ± KÃ¼rtler, o dÃ¶neme deÄŸin hiÃ§ ulaÅŸamadÄ±klarÄ± kazanÄ±mlar elde ettiler. Bu kazanÄ±mlarÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan faktÃ¶rlerin baÅŸÄ±nda, AÄŸustos 2002'den itibaren Bush yÃ¶netiminin Irak'Ä± iÅŸgal giriÅŸimlerine doÄŸrudan en Ã¶nemli katkÄ±yÄ± yapmalarÄ± geliyordu. Her ne kadar 1991'den sonra ABD, Kuzey Irak'Ä± Saddam HÃ¼seyin'e karÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlenen muhaliflerin ve rejim karÅŸÄ±tÄ± hareketlerin Ã¼slenme sahasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmÃ¼ÅŸ olsa da 1996'dan sonra bu sÃ¼reÃ§ zayÄ±flamÄ±ÅŸtÄ±. Ãœstelik 1994-1996 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda KDP ve KYB arasÄ±nda yaÅŸanan iÃ§ savaÅŸ, hem Irak'taki KÃ¼rt hareketlerini bÃ¶lmÃ¼ÅŸ hem de 1996'dan sonra ABD, Saddam yÃ¶netimine kuzeyden yapÄ±lan baskÄ±yÄ± hafifletmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Hatta 2000'lerin baÅŸÄ±nda BaÄŸdat'Ä±n kuzeye yeniden dÃ¶nebileceÄŸi senaryolarÄ± konuÅŸuluyordu. Bu durum ABD'nin Irak'a saldÄ±rÄ±sÄ± kesinleÅŸinceye kadar devam etti. 2002'nin ortalarÄ±nda ABD'nin Irak saldÄ±rÄ±sÄ± kesinleÅŸince KDP ve KYB ABD'yle tekrar yoÄŸun bir iÅŸbirliÄŸine giriÅŸti. Bu iÅŸbirliÄŸi modeli sadece ABD'yle IraklÄ± KÃ¼rtler arasÄ±nda deÄŸil aynÄ± zamanda KÃ¼rtler arasÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini de kapsÄ±yordu. DolayÄ±sÄ±yla iÅŸgalle birlikte IraklÄ± KÃ¼rtlerin kazanÄ±m saÄŸlamasÄ±nÄ±n iki temel anahtarÄ± vardÄ±: ABD'yle sÄ±kÄ± bir ittifak ve iki bÃ¼yÃ¼k parti arasÄ±nda anlaÅŸma.

Bu iki faktÃ¶r sayesinde Irak iÅŸgal edildikten sonra baÅŸta KerkÃ¼k olmak Ã¼zere KÃ¼rtler kendileri iÃ§in stratejik gÃ¶rdÃ¼kleri coÄŸrafi alanlar ile siyasi meselelerde ilerleme kaydedebildiler. Elbette bu iki faktÃ¶re KDP ile KYB'nin IraklÄ± Åžii Araplarla yakÄ±n iliÅŸki kurma Ã§abasÄ± da eklenebilir. Bu yakÄ±n iliÅŸkiler 2005'e kadar devam etti ancak sonraki sÃ¼reÃ§te, nedenleri aÅŸaÄŸÄ±da ele alÄ±nacak merkeziyetÃ§ilik sorunu yÃ¼zÃ¼nden hep gelgitler yaÅŸandÄ±.

BÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesi, ABD'nin Irak politikasÄ± ve Irak'taki diÄŸer gruplarla iliÅŸkiler baÄŸlamÄ±nda deÄŸerlendirildiÄŸinde KÃ¼rt partilerin birbirleriyle girdikleri iliÅŸki modeli Irak'taki kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n en kilit noktasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu nedenle KerkÃ¼k meselesi de mutlaka bu parametre Ã§erÃ§evesinde incelenmelidir.

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi peÅŸmerge gÃ¼Ã§leri, henÃ¼z Saddam HÃ¼seyin rejimi devrilmeden KerkÃ¼k'e girdi. Åžehirdeki tapu kayÄ±tlarÄ± imha edildi. ArdÄ±ndan yoÄŸun bir gÃ¶Ã§le demografik yapÄ± deÄŸiÅŸtirildi. 2000'lerin ortalarÄ±nda Irak'ta KerkÃ¼k, birkaÃ§ kez Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. Åžehrin kaderinin diÄŸer tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeler gibi 2007 yÄ±lÄ± sonuna kadar Ã§Ã¶zÃ¼lmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa maddesinin yazÄ±mÄ±ndan, oluÅŸan fiili durumun idamesine ve DEAÅž'Ä±n iÅŸgaline kadar KerkÃ¼k'te KÃ¼rt partileri genelde ve en azÄ±ndan kamuoyuna karÅŸÄ± aÃ§Ä±ktan birlikte tavÄ±r aldÄ±lar. KDP-KYB ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kuzey Irak'taki siyasi ve idari yapÄ± Ã¼zerinde tam hakimiyetinin bulunduÄŸu 2003-2012 arasÄ±ndaki dÃ¶nemde KÃ¼rtlerin genelde KerkÃ¼k konusunda ortak bir tavÄ±r sergilediÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu dÃ¶nemde KDP ve KYB, TÃ¼rkiye'yi, SÃ¼nni ve Åžii AraplarÄ± ve Ä°ran'Ä± karÅŸÄ±sÄ±na alan bir siyaset izledi. Ancak KerkÃ¼k'teki iddialarÄ±ndan vazgeÃ§medi.

Stratejik Ä°ttifak'Ä±n fiilen sona ermesinden sonra ise KerkÃ¼k meselesi geri plana dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ iki aktÃ¶r birbirleriyle mÃ¼cadele etmeye odaklandÄ±lar. KerkÃ¼k, Kuzey Irak'ta iÃ§ siyasi geliÅŸmelerdeki Ã§ekiÅŸmenin daha aÃ§Ä±k bir parÃ§asÄ± haline geldi. Stratejik Ä°ttifak'Ä±n sona ermesinden sonra KerkÃ¼k KYB iÃ§in ele geÃ§irilmesi gereken bir silaha, KDP iÃ§inse sÃ¶ylemsel bir koz olmakla birlikte denge deÄŸiÅŸtirebilecek bir potansiyel tehdide dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. ÅžÃ¶yle ki; Ã¼lkemizde sanÄ±lanÄ±n ve dile getirilenin aksine Mesut Barzani'nin ve KDP'nin KerkÃ¼k'teki etkisi KYB'yle kÄ±yaslanamayacak kadar zayÄ±f. Bu zayÄ±flÄ±k sadece siyasal destek baÄŸlamÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. KerkÃ¼k'teki idari makamlar ve gÃ¼venlik dairelerinde KYB'nin aÃ§Ä±k ara Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ var. Bu Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n farklÄ± olduÄŸu tek yer KerkÃ¼k Vilayet Meclisi'dir. Bu kurumda KDP'li Ã¼ye sayÄ±sÄ± KYB'liden fazladÄ±r. Bu nedenle Vilayet Meclisi'nde KYB'nin stratejik bir karar Ã§Ä±karabilmesi iÃ§in KDP'nin desteÄŸi ÅŸarttÄ±.

KerkÃ¼k meselesi IraklÄ± KÃ¼rtler arasÄ±ndaki iÃ§ siyasette iki olguyla beraber anÄ±lmaktadÄ±r: BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ dengesi. KerkÃ¼k olmadan IraklÄ± KÃ¼rtler baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸa ulaÅŸamayacaklarÄ±nÄ± ya da ulaÅŸmalarÄ±nÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedirler. Bunun maddi ve sembolik olmak Ã¼zere iki nedeni var: Maddi neden, IKBY'de beklenen ve hatta ilan edilenden az Ã§Ä±kan petrol rezervlerinin KerkÃ¼k'sÃ¼z bir baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lmamasÄ±dÄ±r. Ä°kinci neden ise KerkÃ¼k'Ã¼n on yÄ±llardÄ±r Irak'taki milliyetÃ§i KÃ¼rt hareketinin en Ã¶nemli siyasal sembolÃ¼ konumunda olmasÄ±dÄ±r. Bu nedenle KerkÃ¼ksÃ¼z bir baÄŸÄ±msÄ±z devletin siyasal hedefler aÃ§Ä±sÄ±ndan da zayÄ±f kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecektir. Bu baÄŸlamda gerek iÃ§ politik atmosfer gerekse Mesut Barzani'nin liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sÃ¶ylemi aÃ§Ä±sÄ±ndan KerkÃ¼k son derece Ã¶nemli.

Terazinin diÄŸer yanÄ±nda ise bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ dengesi bulunmaktadÄ±r. KerkÃ¼k, KYB'nin KDP'ye karÅŸÄ± varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruyabilmesi hatta gÃ¼Ã§lenebilmesi iÃ§in elindeki tek kozdur. Duhok'ta etkinliÄŸi bulunmayan, Erbil ve SÃ¼leymaniye'de kendi tabanÄ±nÄ± Gorran Hareketi'yle paylaÅŸan KYB'nin IKBY iÃ§inde tek dayanaÄŸÄ± KerkÃ¼k kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu nedenle aslÄ±nda KDP'nin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ dengelemek iÃ§in KYB KerkÃ¼k konusunda bastÄ±rmaktadÄ±r. BugÃ¼ne kadarki tÃ¼m seÃ§im sonuÃ§larÄ± KerkÃ¼k'Ã¼n dahil olduÄŸu bir IKBY'de ister Irak'Ä±n iÃ§inde kalsÄ±n ister baÄŸÄ±msÄ±z olsun sayÄ±sal Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n KDP'den KYB'ye geÃ§eceÄŸini gÃ¶stermektedir. Bu nedenle KerkÃ¼k, aslÄ±nda KDP'nin iÃ§ politikadaki baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sÃ¶ylemine karÅŸÄ± KYB'nin stratejik kozudur. Bu baÄŸlamda bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ve KerkÃ¼k sÃ¼reÃ§lerinin neden hep paralel olarak yÃ¼kseldiÄŸi de anlaÅŸÄ±labilir.

MERKEZÄ° YÃ–NETÄ°M Ä°LE FEDERE BÃ–LGE(LER) ARASINDAKÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°NÄ°N MEKANÄ°ÄžÄ°

KerkÃ¼k ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k sorununu sadece Irak'ta KÃ¼rtler ile merkezi hÃ¼kÃ¼met arasÄ±ndaki bir sorun olarak algÄ±lamak da doÄŸru deÄŸil. ABD'nin iÅŸgaliyle birlikte baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te Irak'ta birÃ§ok merkezkaÃ§ gÃ¼Ã§ tetiklenmiÅŸtir. Ancak yerel siyasi dinamikler nedeniyle bu merkezkaÃ§ gÃ¼Ã§ler seslerini zorlukla yÃ¼kseltebilmektedir. 2005'ten beri kademeli olarak SÃ¼nni Araplar ve Åžii Araplar arasÄ±nda da merkezi yÃ¶netimin yetkilerinin kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ± iÃ§eren talepler dile getirilmektedir. Hatta bunun da Ã¶tesinde yeni federe bÃ¶lgelerin kurulmasÄ± talebi hem Musul hem Basra baÄŸlamÄ±nda dile getirilmiÅŸtir. Fakat bu talepler Musul'daki gÃ¼venlik sorunlarÄ± ile Åžiiler arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§ dengeleri nedeniyle ertelenmiÅŸtir.

Bununla birlikte, Nuri Maliki dÃ¶neminde doruÄŸa Ã§Ä±kan merkeziyetÃ§i uygulamalarÄ±n DEAÅž'tan sonra ciddi bir gerileme iÃ§ine girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lmektedir. Irak hÃ¼kÃ¼meti, Musul'u ve diÄŸer kentleri DEAÅž'tan temizlerken gÃ¼Ã§lenmemiÅŸ tersine zayÄ±flamÄ±ÅŸtÄ±r. Siyasetin milisleÅŸtiÄŸi Irak'ta Ã¼lkeyi merkezi yÃ¶netimin gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu bir biÃ§imde ayakta tutmak gittikÃ§e imkansÄ±z hale gelmektedir. Ä°ÅŸte bu eÄŸilimi gÃ¶ren IraklÄ± KÃ¼rtler merkezi hÃ¼kÃ¼metin zayÄ±flamasÄ±ndan yararlanarak KerkÃ¼k konusunda fiili durum yaratabilmiÅŸlerdir.

Bu baÄŸlamda KerkÃ¼k'Ã¼n, Irak'ta merkezi hÃ¼kÃ¼metin giderek gÃ¼Ã§ kaybetmesinin sonucu olarak gÃ¼ndeme geldiÄŸi sÃ¶ylenebilir. Ancak KerkÃ¼k'Ã¼n son Ã¶rnek olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmek Ã§ok doÄŸru olmaz. Muhtemelen 2018'da yapÄ±labilecek (2017'de yapÄ±lmasÄ± gerekiyor ancak bu pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor) yerel seÃ§imlerden sonra Irak'ta daha fazla vilayetin federe bÃ¶lgelere dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi ihtimali gÃ¼Ã§lÃ¼. Bu nedenle, merkezle zayÄ±f iliÅŸkilere sahip olmak isteyen SÃ¼nni ve Åžii Araplar arasÄ±nda da KerkÃ¼k meselesindeki geliÅŸmelere sÄ±cak bakma eÄŸilimi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶ylenebilir.

KERKÃœK'TE DEAÅž SONRASI DEMOGRAFÄ°K VE SÄ°YASÄ° DEÄžÄ°ÅžÄ°M

Her ne kadar KerkÃ¼k'te iÅŸgalden sonra yaÅŸanan demografik deÄŸiÅŸim nedeniyle KÃ¼rtlerin sayÄ±sÄ± hÄ±zla artsa da genel nÃ¼fus dengesinde KÃ¼rt olanlar ile olmayanlarÄ±n sayÄ±sÄ± birbirine yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. KerkÃ¼k'te vilayet bazÄ±nda ele alÄ±nÄ±nca KÃ¼rtler Ã§oÄŸunlukta olsalar da ezici bir sayÄ±sal Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸe sahip deÄŸildi. TÃ¼rkmenler ve Araplar beraber hareket edebildiÄŸinde KÃ¼rt partileri en azÄ±ndan sandÄ±kta dengeleyebiliyorlardÄ±. Bunun en aÃ§Ä±k Ã¶rneÄŸi de 2010 parlamento seÃ§imiydi. Ancak DEAÅž sonrasÄ± KerkÃ¼k'te sadece demografik yapÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda siyasi dengeler de kÃ¶kten deÄŸiÅŸti. BugÃ¼n KerkÃ¼k genelinde en bÃ¼yÃ¼k Arap nÃ¼fusu barÄ±ndÄ±ran bÃ¶lge olan Havice halen DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde bulunuyor. Åžehir merkezinde AraplarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerler ise genellikle baskÄ± altÄ±nda. AraplarÄ±n Ã§oÄŸu ya siyaseten etkisizleÅŸtirilmiÅŸ ya da DEAÅž'la Ã¶zdeÅŸleÅŸmemek iÃ§in olan bitene itiraz edemiyor.

TÃ¼rkmenler genelde siyasi sorunlar konusunda bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ olsalar da KerkÃ¼k'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ konusunda ortak fikirlere sahipler. Ancak, sayÄ± olarak da siyasi gÃ¼Ã§ olarak da KerkÃ¼k'te sonuÃ§larÄ± tek baÅŸÄ±na deÄŸiÅŸtirebilecek gÃ¼ce sahip deÄŸiller. AyrÄ±ca TÃ¼rkmenler Ã¼zerindeki baskÄ± kademeli olarak artÄ±yor. TÃ¼rkmeneli Partisi'nin KerkÃ¼k'teki binasÄ±na yapÄ±lan saldÄ±rÄ± bunun en aÃ§Ä±k kanÄ±tÄ±. KerkÃ¼k'te HaÅŸdi Åžabi gÃ¼Ã§leniyor olsa da bu gÃ¼Ã§lenmenin etkisi ÅŸimdilik sÄ±nÄ±rlÄ±. Ãœstelik halen bir parÃ§asÄ± DEAÅž'Ä±n kontrolÃ¼nde olan KerkÃ¼k'te mevcut haliyle statÃ¼ deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilmesi aslÄ±nda Ã¶nemli bir talebin dÄ±ÅŸa vurumunu gÃ¶steriyor. KDP ve KYB KerkÃ¼k'Ã¼n tamamÄ±nÄ± deÄŸil doÄŸal kaynak, savunulabilir coÄŸrafi sÄ±nÄ±r ve mevcut demografik yapÄ±sÄ±yla IKBY'ye katmak istiyor. Bu seÃ§enek, DEAÅž KerkÃ¼k'ten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra pek de mÃ¼mkÃ¼n olmayabilir. Yani, KerkÃ¼k'Ã¼n tamamÄ±nÄ±n IKBY'ye baÄŸlanmasÄ± ya da bÃ¶lÃ¼nerek baÄŸlanmasÄ± gÃ¼ndeme gelebilir ki, bu pek Ã§ok aÃ§Ä±dan IKBY aÃ§Ä±sÄ±ndan sorun yaratabilir.

Ã–zetle; KerkÃ¼k'Ã¼n bugÃ¼n IKBY'ye baÄŸlanmasÄ±na ve sonrasÄ±nda da IKBY'nin muhtemel baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na doÄŸru evrilen sÃ¼reÃ§ Ã¼Ã§ faktÃ¶rÃ¼n Ã¶zgÃ¼n bir kesiÅŸimiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±. KDP-KYB'nin yeniden IKBY'yi birlikte yÃ¶netmek iÃ§in anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±; Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin iÅŸgalden bu yana en zayÄ±f dÃ¶nemini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve KerkÃ¼k'te KÃ¼rtleri dengeleyebilecek siyasi, askeri ya da demografik atmosferin bulunmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶zgÃ¼n bir kesiÅŸim bu. Bu nedenle, KerkÃ¼k'te bir sonraki adÄ±mda ÅŸehirde bÃ¼yÃ¼k gerginlik yaÅŸanmasÄ±, hatta Irak'Ä±n gelecekte yaÅŸayabileceÄŸi bÃ¼yÃ¼k krizin ya da parÃ§alanmanÄ±n KerkÃ¼k'ten baÅŸlamasÄ± olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± gittikÃ§e yÃ¼kselmektedir.

[1] http://aa.com.tr/tr/analiz-haber/kerkukteki-bayrak-gerilimi-buyuk-krizin-isareti/782180

[DoÃ§. Dr. Serhat Erkmen, Ahi Evran Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi, 21.YÃ¼zyÄ±l TÃ¼rkiye EnstitÃ¼sÃ¼ OrtadoÄŸu ve Afrika MasasÄ± BaÅŸkanÄ±]

KAYNAK: AA

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