Ä°srail askerleri Filistinli genci Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Ä°ÅŸgal altÄ±ndakiÂ BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±nÂ BeytullahimÂ kentinin gÃ¼neyinde Gush-Etziyon yol ayrÄ±mÄ±nda bulunanÂ Ä°srail askerleri, arabayla saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleriÂ FilistinliÂ bir genci ateÅŸ aÃ§arak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail askerleri, Gush-Etziyon kavÅŸaÄŸÄ±nda araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunan bir Filistinliyi etkisiz hale getirdi. Filistinlinin yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da bir Yahudi yerleÅŸimci hafif yaralandÄ±." ifadelerine yer verildi.
Ã–te yandan, Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada da "Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu 21 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli genÃ§ Suheyb Musa MeÅŸhur MeÅŸahire hayatÄ±nÄ± kaybetti." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
Son dÃ¶nemde Ä°srail'in Filistinlilere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekiyor. Ä°srail gÃ¼Ã§leri, "bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu" veya "araÃ§la ezme giriÅŸiminde bulunduÄŸu" iddiasÄ±yla Filistinlilere yÃ¶nelik ihlallerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ä°nsan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, Ä°srail'i, saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddiasÄ±yla Filistinlilere yargÄ±sÄ±z infaz uygulamakla suÃ§luyor.
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettiÄŸi Filistinli genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa 5 bin avro para cezasÄ±nÄ±n getirilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°srail cezaevlerindeki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli mahkuma destek amacÄ±yla AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed'in Ä°dlib'teki saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edeceklerini sÃ¶yledi
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, Arap ve dÃ¼nya Ã¼lkelerine, Musul'da evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°srail'in Gazze'yi yeniden iÅŸgal edebileceÄŸi imasÄ±nda bulunarak, Hamas ile siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me varmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde rehin alÄ±nan 16 BM personelinin salÄ±verildiÄŸi belirtildi
Ä°ngiliz Parlamentosu, hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±nÄ± onayladÄ±.
Zimbabve'de bazÄ± okullar halihazÄ±rda canlÄ± hayvanlarÄ± okul Ã¼creti olarak kabul ediyor
MÄ±sÄ±r'da okuyan 5 bin civarÄ±nda ve TÃ¼rkiye'de bulunan binlerce Uygur Ã¶ÄŸrenci potansiyel suÃ§lu olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼p geriye Ã§aÄŸrÄ±lÄ±yor ve hiÃ§bir yargÄ±lama olmadan tutuklanÄ±yorlar.
MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi
Ã‡in'in Dalay Lama'nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±nda yer alan tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeye ziyareti sonrasÄ± buradaki 6 yeri Ã‡ince adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±