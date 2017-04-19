FETÃ– ile iliÅŸkili 3 kuruluÅŸun BM'deki istiÅŸari statÃ¼leri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

FETÃ– ile iliÅŸkili olduklarÄ± iÃ§in KHK ile kapatÄ±lan Kimse Yok Mu DerneÄŸi, Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± ve TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ adamlarÄ± ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON) BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki "istiÅŸari statÃ¼leri"nin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ile iliÅŸkili olduklarÄ± iÃ§in KHK ile kapatÄ±lan Kimse Yok Mu DerneÄŸi, Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± ve TUSKON'un BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki "istiÅŸari statÃ¼leri" dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasÄ±nda 5 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Moscoso'yu kabul etti. Konuk Bakan Moscoso, TÃ¼rkiye'nin Orta Amerika bÃ¶lgesine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lar iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti
"Paralel YapÄ±" soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±ndaki tutuklularÄ±n tahliyesini kararlaÅŸtÄ±ran ve meslekten ihraÃ§ edilen hakimler Ã–zÃ§elik ve BaÅŸer'in YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinde yargÄ±landÄ±klarÄ± davada, esas hakkÄ±ndaki savunmalara devam edildi
CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tezcan, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ± iÃ§in yapÄ±lan iptal baÅŸvurusunu reddetmesine iliÅŸkin, "Bu ciddi bir meÅŸruiyet krizidir. Bu oy kullanan bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸa haksÄ±zlÄ±ktÄ±r." dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Guatemala DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Carlos Raul Morales, Guatemala'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye, Irak ve Ä°ran'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, TRT Kurdi'nin, KÃ¼rtÃ§e kanallar arasÄ±nda en Ã§ok izlenen televizyon kanalÄ± olduÄŸu belirlendi.
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan biri hakim 12 kiÅŸinin cenazesi ElazÄ±ÄŸ'da dÃ¼zenlenen tÃ¶renle memleketlerine uÄŸurlandÄ±
HDP MuÅŸ Milletvekili Burcu Ã‡elik Ã–zkan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±
YSK, tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetti. Karar, 10 Ã¼yenin ret, bir Ã¼yenin kabulÃ¼yle oy Ã§okluÄŸu ile verildi.
CHP Grup BaÅŸkanvekili GÃ¶k, "CHP, elindeki bÃ¼tÃ¼n meÅŸru imkanlarÄ± kullanarak, Gazi Meclisi sonuna kadar koruma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olacaktÄ±r" dedi
Ä°ÅŸ sÃ¼reÃ§lerinin bÃ¼tÃ¼nleÅŸik bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesine ivme kazandÄ±racak yeni bir yazÄ±lÄ±m sistemine geÃ§ilecek
Edirne'de, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 41 kiÅŸi yakalandÄ±.
CHP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, "16 Nisan'da yapÄ±lan referandum yok hÃ¼kmÃ¼ndedir. 16 Nisan'da irademiz gasp edilmiÅŸtir. " dedi
TÃ¼rkiye, yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren serin ve yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± havanÄ±n etkisi altÄ±na girecek
Merkez Ã¼ssÃ¼ SaruhanlÄ± ilÃ§esi olan 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi