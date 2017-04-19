23:09, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

FETÃ– ile iliÅŸkili 3 kuruluÅŸun BM'deki istiÅŸari statÃ¼leri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ile iliÅŸkili olduklarÄ± iÃ§in KHK ile kapatÄ±lan Kimse Yok Mu DerneÄŸi, Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± ve TUSKON'un BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki "istiÅŸari statÃ¼leri" dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ– ile iliÅŸkili olduklarÄ± iÃ§in KHK ile kapatÄ±lan Kimse Yok Mu DerneÄŸi, Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± ve TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ adamlarÄ± ve Sanayiciler Konfederasyonunun (TUSKON) BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki "istiÅŸari statÃ¼leri"nin dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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