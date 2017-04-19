UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'ndan Kiev'in 'Rusya' talebine ret

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±,Â Kiev'inÂ Rusya'nÄ±n Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyle Moskova yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda isyancÄ±lara yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n kesilmesi iÃ§in Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±yla ilgili talebini reddetti.
Ukrayna'nÄ±n Rusya aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada, Ukrayna'nÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etiÄŸi ivedi Ã¶nlemleri gÃ¶rÃ¼ÅŸen mahkeme, Kiev'in isyancÄ±lara yÃ¶nelik yardÄ±mÄ±n kesilmesine yÃ¶nelik tedbir talebini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakÄ±rken, Moskova'nÄ±n ilhak ettiÄŸi KÄ±rÄ±m'daki Tatarlar, UkraynalÄ±lar ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klarÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± talebini kabul etti.
Mahkeme, her iki tarafa da bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in Minsk anlaÅŸmalarÄ±yla Ã§izilen Ã§erÃ§eveye uyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Hollanda'nÄ±n Lahey kentinde geÃ§en ay baÅŸlayan davanÄ±n ilk duruÅŸmalarÄ±nda Ukrayna tarafÄ± Rusya'nÄ±n Ã¼lkenin doÄŸusundaki isyancÄ±lara mali yardÄ±m ve silah yardÄ±mÄ±nda bulunarak terÃ¶rizme destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Rus tarafÄ± ise iddialarÄ± reddetmiÅŸti.
Ã–te yandan davanÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n 1-2 yÄ±lÄ± bulmasÄ± bekleniyor.
BM UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Kiev'in Rusya'nÄ±n Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyle Moskova yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda isyancÄ±lara yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n kesilmesi iÃ§in Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±yla ilgili talebini reddetti
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettiÄŸi Filistinli genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa 5 bin avro para cezasÄ±nÄ±n getirilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°srail cezaevlerindeki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli mahkuma destek amacÄ±yla AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed'in Ä°dlib'teki saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edeceklerini sÃ¶yledi
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, Arap ve dÃ¼nya Ã¼lkelerine, Musul'da evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°srail'in Gazze'yi yeniden iÅŸgal edebileceÄŸi imasÄ±nda bulunarak, Hamas ile siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me varmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde rehin alÄ±nan 16 BM personelinin salÄ±verildiÄŸi belirtildi
Ä°ngiliz Parlamentosu, hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±nÄ± onayladÄ±.
Zimbabve'de bazÄ± okullar halihazÄ±rda canlÄ± hayvanlarÄ± okul Ã¼creti olarak kabul ediyor
MÄ±sÄ±r'da okuyan 5 bin civarÄ±nda ve TÃ¼rkiye'de bulunan binlerce Uygur Ã¶ÄŸrenci potansiyel suÃ§lu olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼p geriye Ã§aÄŸrÄ±lÄ±yor ve hiÃ§bir yargÄ±lama olmadan tutuklanÄ±yorlar.
MÄ±sÄ±r donanmasÄ± iÃ§in Almanya tarafÄ±ndan inÅŸa edilen 4 denizaltÄ±dan ilki teslim alÄ±ndÄ±
Japonya, Ä°srail'in Gazze Åžeridi'ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±lardan kalan patlayÄ±cÄ± maddelerin temizlenmesinde kullanÄ±lmak Ã¼zere UNMAS'a yaklaÅŸÄ±k 900 bin dolar baÄŸÄ±ÅŸta bulundu
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "(ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±) Tillerson ile Suriye konusunu detaylÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdik. Bizim iÃ§in (Suriye'de) bir plan var, o da BM GÃ¼venlik Konseyinin 2254 sayÄ±lÄ± kararÄ±" dedi