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23:17, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
23:13, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'ndan Kiev'in 'Rusya' talebine ret
UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'ndan Kiev'in 'Rusya' talebine ret

BM UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Kiev'in Rusya'nÄ±n Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyle Moskova yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda isyancÄ±lara yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n kesilmesi iÃ§in Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±yla ilgili talebini reddetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ MilletlerÂ (BM)Â UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±,Â Kiev'inÂ Rusya'nÄ±n Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyle Moskova yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda isyancÄ±lara yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n kesilmesi iÃ§in Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±yla ilgili talebini reddetti.

Ukrayna'nÄ±n Rusya aleyhine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada, Ukrayna'nÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etiÄŸi ivedi Ã¶nlemleri gÃ¶rÃ¼ÅŸen mahkeme, Kiev'in isyancÄ±lara yÃ¶nelik yardÄ±mÄ±n kesilmesine yÃ¶nelik tedbir talebini karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakÄ±rken, Moskova'nÄ±n ilhak ettiÄŸi KÄ±rÄ±m'daki Tatarlar, UkraynalÄ±lar ve diÄŸer azÄ±nlÄ±klarÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gerekli tedbirlerin alÄ±nmasÄ± talebini kabul etti.

Mahkeme, her iki tarafa da bÃ¶lgede barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in Minsk anlaÅŸmalarÄ±yla Ã§izilen Ã§erÃ§eveye uyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Hollanda'nÄ±n Lahey kentinde geÃ§en ay baÅŸlayan davanÄ±n ilk duruÅŸmalarÄ±nda Ukrayna tarafÄ± Rusya'nÄ±n Ã¼lkenin doÄŸusundaki isyancÄ±lara mali yardÄ±m ve silah yardÄ±mÄ±nda bulunarak terÃ¶rizme destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Rus tarafÄ± ise iddialarÄ± reddetmiÅŸti.

Ã–te yandan davanÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±n 1-2 yÄ±lÄ± bulmasÄ± bekleniyor.



Ä°lgili Konular BirleÅŸmiÅŸ Milletler BM
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UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'ndan Kiev'in 'Rusya' talebine ret
UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±'ndan Kiev'in 'Rusya' talebine ret

BM UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Kiev'in Rusya'nÄ±n Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyle Moskova yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda isyancÄ±lara yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n kesilmesi iÃ§in Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±yla ilgili talebini reddetti
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