23:17, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

AGÄ°T'in 'PKK sever' gÃ¶zlemcileri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (AGÄ°T), 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nÄ± takip etmek Ã¼zere tarafsÄ±z gÃ¶zlemciler yerine, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lÃ¼nmesini isteyen, PKK ile iÃ§ iÃ§e olan gÃ¶zlemciler gÃ¶nderdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

TRT'de yer alan habere gÃ¶re, TÃ¼rkiye aleyhindeki gÃ¶sterilere katÄ±lanlar, her ortamda PKK'yÄ± destekleyenler, AGÄ°T gÃ¶zlemcisi olarak halk oylamasÄ±nÄ± takip etmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi.

AGÄ°T, halk oylamasÄ±nÄ± takip etmek Ã¼zere tarafsÄ±z gÃ¶zlemciler yerine, aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k TÃ¼rkiyeâ€™nin bÃ¶lÃ¼nmesini isteyen, PKK ile en fazla iÃ§ iÃ§e olan isimleri gÃ¶revlendirdi.

ALMAN MÄ°LLETVEKÄ°LÄ°NÄ°N PKK'YI SÄ°MGELEYEN BEZ PARÃ‡ASIYLA FOTOSU

Bu gÃ¶zlemcilerden Almanya Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko'nÄ±n PKK'yÄ± simgeleyen bez parÃ§asÄ± Ã¶nÃ¼nde fotoÄŸrafÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Yine Almanya Sol Parti Milletvekili olan, PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden ve bu konudaki her organizasyona katÄ±lan Heike Haensel de gÃ¶zlemci olarak TÃ¼rkiye'ye geldi.



Gezi olaylarÄ± sÄ±rasÄ±nda TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± ile gÃ¼ndeme gelen, eylemlere destek iÃ§in Almanya'da miting dÃ¼zenleyen Haensel, gÃ¶zlem iÃ§in DiyarbakÄ±r'Ä± seÃ§ti.



AGÄ°T heyetindeki bir diÄŸer TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± isim, Birlik Listesi Partisi Milletvekili DanimarkalÄ± Nikolaj Villumsen. Referandumda "hayÄ±r" kampanyalarÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Villumsen'in, bunu yaparken her fÄ±rsatta TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lÃ¼nmesi gerektiÄŸini, bunun da PKK'ya destek verilerek olabileceÄŸini dile getirdiÄŸi tespit edildi.



Villumsen'in bununla kalmayÄ±p, PKK'nÄ±n Suriye uzantÄ±sÄ± YPG iÃ§in yardÄ±m kampanyasÄ± dÃ¼zenlediÄŸi ve topladÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± bizzat kendi eliyle Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde elebaÅŸÄ± Salih MÃ¼slim'e teslim ettiÄŸi belirlendi.



"TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ±" gÃ¶zlemci Ä°spanyol Lorena Lacalle'nin halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde HDP mitinglerinde sÄ±k sÄ±k boy gÃ¶sterdiÄŸi, yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±ndan birinin HDP'li Figen YÃ¼ksekdaÄŸ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.



Lacalle'nin TÃ¼rkiye ile alakalÄ± her paylaÅŸÄ±mÄ±nda bir harita etiketlediÄŸi, haritada GÃ¼neydoÄŸu'nun TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda ve sÃ¶zde KÃ¼rdistan olarak gÃ¶sterildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.



AGÄ°T gÃ¶zlemcisi olarak TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilen Ana Miranda'nÄ±n da DiyarbakÄ±r'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na "BurasÄ± KÃ¼rdistan" diye yazdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Miranda'nÄ±n Leyla Zana ile dostluÄŸunun yÄ±llar Ã¶ncesine dayandÄ±ÄŸÄ±, halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde HDPâ€™nin dÃ¼zenlediÄŸi neredeyse tÃ¼m "hayÄ±r" mitinglerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± bÃ¶lÃ¼cÃ¼ sloganlar atan Miranda'nÄ±n zafer iÅŸareti yaparak pozlar verdiÄŸi belirlendi.



AGÄ°T'in raporuna imza atan heyette yer alan Avusturya YeÅŸiller Partisi Milletvekili TÃ¼rk kÃ¶kenli Alev Korun da TÃ¼rkiye'den nefret ettiÄŸini gizlemeyen bir isim olarak dikkati Ã§ekiyor. FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Korun'un, PKK'nÄ±n Avusturya'daki eylemlerini organize ettiÄŸi, HDP iÃ§in kampanyalar dÃ¼zenlediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Bir diÄŸer gÃ¶zlemci, Avusturya YeÅŸiller Partisi Ã¼yesi Zerife YatkÄ±n'Ä±n da Â PKK sempatizanÄ± olduÄŸu, sÄ±k sÄ±k HDP mitinglerinde boy gÃ¶sterdiÄŸi iddia edildi. Onun da diÄŸer Ã¼yeler gibi TÃ¼rkiye aleyhtarÄ± her gÃ¶steride Ã¶n saflarda yer aldÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'ye gÃ¶zlemci sÄ±fatÄ±yla geldikten sonra, PKK'yÄ± simgeleyen bez parÃ§asÄ±yla poz veren Andrej Hunko ile fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

AGÄ°T'te direktÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan Michael Georg Link'in de halk oylamasÄ±ndan Ã¶nce, "en yakÄ±n dostum" dediÄŸi, Cumhuriyet gazetesi yÃ¶netici ve yazarlarÄ± hakkÄ±nda "PKK/KCK, FETÃ–/PDY ve DHKP/C'ye mÃ¼zahir olduklarÄ±" iddiasÄ±na iliÅŸkin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda aÃ§Ä±lan davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar ile bir araya geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GÃ¶zlemci olarak TÃ¼rkiye'ye gelen Avusturya Sosyalist Partisi Milletvekili Stefan Schennach'Ä±n da aÃ§lÄ±k grevi yapan PKK Ã¼yelerine destek verdiÄŸi, HDP'li Ahmet TÃ¼rk ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

AGÄ°T'in halk oylamasÄ±na iliÅŸkin raporunda bu isimlerin imzasÄ±nÄ±n bulunmasÄ±nÄ±n, raporu, "paÃ§avra" olarak nitelenmeye aÃ§Ä±k hale getirdiÄŸi belirtildi.