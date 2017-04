AGÄ°T'in 'PKK sever' gÃ¶zlemcileri

23:17, 19 Nisan 2017 Çarşamba

AGİT'in 'PKK sever' gözlemcileri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT), 16 Nisan'daki halk oylamasını takip etmek üzere tarafsız gözlemciler yerine, Türkiye'nin bölünmesini isteyen, PKK ile iç içe olan gözlemciler gönderdiği ortaya çıktı.

TRT'de yer alan habere göre, Türkiye aleyhindeki gösterilere katılanlar, her ortamda PKK'yı destekleyenler, AGİT gözlemcisi olarak halk oylamasını takip etmek üzere Türkiye'ye gönderildi.

AGİT, halk oylamasını takip etmek üzere tarafsız gözlemciler yerine, açık açık Türkiye’nin bölünmesini isteyen, PKK ile en fazla iç içe olan isimleri görevlendirdi.

ALMAN MİLLETVEKİLİNİN PKK'YI SİMGELEYEN BEZ PARÇASIYLA FOTOSU

Bu gözlemcilerden Almanya Sol Parti Milletvekili Andrej Hunko'nın PKK'yı simgeleyen bez parçası önünde fotoğrafı olduğu ortaya çıktı.

Yine Almanya Sol Parti Milletvekili olan, PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılmasını talep eden ve bu konudaki her organizasyona katılan Heike Haensel de gözlemci olarak Türkiye'ye geldi.



Gezi olayları sırasında Türkiye karşıtlığı ile gündeme gelen, eylemlere destek için Almanya'da miting düzenleyen Haensel, gözlem için Diyarbakır'ı seçti.



AGİT heyetindeki bir diğer Türkiye karşıtı isim, Birlik Listesi Partisi Milletvekili Danimarkalı Nikolaj Villumsen. Referandumda "hayır" kampanyalarının öncülüğünü yapan Villumsen'in, bunu yaparken her fırsatta Türkiye'nin bölünmesi gerektiğini, bunun da PKK'ya destek verilerek olabileceğini dile getirdiği tespit edildi.



Villumsen'in bununla kalmayıp, PKK'nın Suriye uzantısı YPG için yardım kampanyası düzenlediği ve topladığı yardımları bizzat kendi eliyle örgütün sözde elebaşı Salih Müslim'e teslim ettiği belirlendi.



"Türkiye karşıtı" gözlemci İspanyol Lorena Lacalle'nin halk oylaması öncesinde HDP mitinglerinde sık sık boy gösterdiği, yakın arkadaşlarından birinin HDP'li Figen Yüksekdağ olduğu ortaya çıktı.



Lacalle'nin Türkiye ile alakalı her paylaşımında bir harita etiketlediği, haritada Güneydoğu'nun Türkiye sınırları dışında ve sözde Kürdistan olarak gösterildiği ortaya çıktı.



AGİT gözlemcisi olarak Türkiye'ye gönderilen Ana Miranda'nın da Diyarbakır'dan paylaştığı fotoğrafın altına "Burası Kürdistan" diye yazdığı görüldü. Miranda'nın Leyla Zana ile dostluğunun yıllar öncesine dayandığı, halk oylaması öncesinde HDP’nin düzenlediği neredeyse tüm "hayır" mitinglerine katıldığı tespit edildi. Türkiye karşıtı bölücü sloganlar atan Miranda'nın zafer işareti yaparak pozlar verdiği belirlendi.



AGİT'in raporuna imza atan heyette yer alan Avusturya Yeşiller Partisi Milletvekili Türk kökenli Alev Korun da Türkiye'den nefret ettiğini gizlemeyen bir isim olarak dikkati çekiyor. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine inanmadığını dile getiren Korun'un, PKK'nın Avusturya'daki eylemlerini organize ettiği, HDP için kampanyalar düzenlediği ileri sürüldü.

Bir diğer gözlemci, Avusturya Yeşiller Partisi üyesi Zerife Yatkın'ın da PKK sempatizanı olduğu, sık sık HDP mitinglerinde boy gösterdiği iddia edildi. Onun da diğer üyeler gibi Türkiye aleyhtarı her gösteride ön saflarda yer aldığı, Türkiye'ye gözlemci sıfatıyla geldikten sonra, PKK'yı simgeleyen bez parçasıyla poz veren Andrej Hunko ile fotoğrafını paylaştığı görüldü.

AGİT'te direktör olarak görev yapan Michael Georg Link'in de halk oylamasından önce, "en yakın dostum" dediği, Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda açılan davanın firari sanığı Can Dündar ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

Gözlemci olarak Türkiye'ye gelen Avusturya Sosyalist Partisi Milletvekili Stefan Schennach'ın da açlık grevi yapan PKK üyelerine destek verdiği, HDP'li Ahmet Türk ile yakınlığının olduğu görüldü.

AGİT'in halk oylamasına ilişkin raporunda bu isimlerin imzasının bulunmasının, raporu, "paçavra" olarak nitelenmeye açık hale getirdiği belirtildi.