Arnavutluk'ta 'adaysÄ±z' cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi

Arnavutluk'un yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n belli olacaÄŸÄ± seÃ§imin ilk turu "adaysÄ±z" gerÃ§ekleÅŸti.
HenÃ¼z hiÃ§kimsenin adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk turu,Â Arnavutluk Meclisi'nde yapÄ±ldÄ±. SeÃ§im oturumuna, uzun sÃ¼redir meclis Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± boykot eden muhalefet milletvekilleri katÄ±lmadÄ±.
Meclisteki hiÃ§bir partinin aday gÃ¶stermediÄŸi cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi ilk turu "adaysÄ±z" tamamlanÄ±rken, anayasaya gÃ¶re meclisin belirlediÄŸi beÅŸ turluk seÃ§im takvimi iÅŸlemeye devam edecek.
BeÅŸinci turun sonunda da hiÃ§bir aday Ã§Ä±kmamasÄ± durumunda, yeni seÃ§im eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lacak.
SeÃ§im oturumunun baÅŸÄ±nda konuÅŸan Meclis BaÅŸkanÄ±Â Ä°lir Meta, ilk Ã¼Ã§ turda seÃ§im gerÃ§ekleÅŸmediÄŸi takdirde, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ ve gerekirse beÅŸinci turlarda 140 milletvekilin yarÄ±sÄ±ndan bir fazlasÄ±nÄ±n oylarÄ±nÄ± alan adayÄ±n seÃ§imi kazanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Meclis BaÅŸkanÄ± Meta, hiÃ§ kimsenin adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunmadÄ±ÄŸÄ± ilk turun, boÅŸa gitmesine raÄŸmen tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
AdaylÄ±k baÅŸvurusunda bulunacak kiÅŸinin en az 20 milletvekilinin desteÄŸini almasÄ± gerekiyor. Anayasaya gÃ¶re, cumhurbaÅŸkanÄ± meclisteki 140 milletvekilinin gizli oylarÄ±yla seÃ§iliyor.
Arnavutluk'ta 18 Haziran'da yapÄ±lacak genel seÃ§im Ã¶ncesinde, mayÄ±s ayÄ±nda meclisin prosedÃ¼r gereÄŸi feshedilecek olmasÄ± nedeniyle cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi erkene alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
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Arnavutluk'un yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n belli olacaÄŸÄ± seÃ§imin ilk turu "adaysÄ±z" gerÃ§ekleÅŸti
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