23:39, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD'den PeÅŸmerge'ye 295.6 milyon dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri iÃ§in Irak'a 295.6 milyon dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri iÃ§inÂ Irak'a 295.6 milyon dolarlÄ±kÂ silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BakanlÄ±k, Irak'Ä±n "talebi Ã¼zerine"Â PeÅŸmerge'ye ait iki piyade ve iki topÃ§u tugayÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilecek silah satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. 295.6 MÄ°LYON DOLARLIK SÄ°LAH SATIÅžI SatÄ±ÅŸÄ±n toplam deÄŸerinin 295.6 milyon dolar olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, Irak hÃ¼kÃ¼metinin PeÅŸmerge'ye ait gerekli malzemelerin tamamlanmasÄ± iÃ§in talepte bulunduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Bu piyada ve topÃ§u tugaylarÄ± Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda, merkezi hÃ¼kÃ¼metle birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r." ifadesine yer verildi. BakanlÄ±k, Irak'Ä±n kendilerinden 4,400 adet M16A4 model tÃ¼fek, 46 adet M2 50 kalibreli makinalÄ± tÃ¼fek, 186 adet M240B makinalÄ± tÃ¼feÄŸi, 36 adet M1151 HMMWV, 77 adet M1151 zÄ±rhlÄ± HMMWV'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da askeri araÃ§ ve gereÃ§ talep ettiÄŸini belirtti. Savunma GÃ¼venlik Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ±nÄ±n da konuya iliÅŸkin olarak ABD Kongresini 18 Mart'ta bilgilendirdiÄŸi kaydedildi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en ay, 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana "dÄ±ÅŸ askeri satÄ±ÅŸ" (FMS) programÄ± altÄ±nda Irak'a toplam 22 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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