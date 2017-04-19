ABD'den PeÅŸmerge'ye 295.6 milyon dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri iÃ§inÂ Irak'a 295.6 milyon dolarlÄ±kÂ silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
BakanlÄ±k, Irak'Ä±n "talebi Ã¼zerine"Â PeÅŸmerge'ye ait iki piyade ve iki topÃ§u tugayÄ± iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilecek silah satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
SatÄ±ÅŸÄ±n toplam deÄŸerinin 295.6 milyon dolar olduÄŸu belirtilen aÃ§Ä±klamada, Irak hÃ¼kÃ¼metinin PeÅŸmerge'ye ait gerekli malzemelerin tamamlanmasÄ± iÃ§in talepte bulunduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Bu piyada ve topÃ§u tugaylarÄ± Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda, merkezi hÃ¼kÃ¼metle birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r." ifadesine yer verildi.
BakanlÄ±k, Irak'Ä±n kendilerinden 4,400 adet M16A4 model tÃ¼fek, 46 adet M2 50 kalibreli makinalÄ± tÃ¼fek, 186 adet M240B makinalÄ± tÃ¼feÄŸi, 36 adet M1151 HMMWV, 77 adet M1151 zÄ±rhlÄ± HMMWV'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da askeri araÃ§ ve gereÃ§ talep ettiÄŸini belirtti.
Savunma GÃ¼venlik Ä°ÅŸbirliÄŸi AjansÄ±nÄ±n da konuya iliÅŸkin olarak ABD Kongresini 18 Mart'ta bilgilendirdiÄŸi kaydedildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§en ay, 2005 yÄ±lÄ±ndan bu yana "dÄ±ÅŸ askeri satÄ±ÅŸ" (FMS) programÄ± altÄ±nda Irak'a toplam 22 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ ÃœzÃ¼mcÃ¼, Ä°dlib'de kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "Gelen ilk sonuÃ§lar, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. HalihazÄ±rda elde edilen bulgular yadsÄ±namaz nitelikte" dedi
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri iÃ§in Irak'a 295.6 milyon dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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BM UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Kiev'in Rusya'nÄ±n Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyle Moskova yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda isyancÄ±lara yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n kesilmesi iÃ§in Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±yla ilgili talebini reddetti
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Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa 5 bin avro para cezasÄ±nÄ±n getirilebileceÄŸini sÃ¶yledi
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Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°srail'in Gazze'yi yeniden iÅŸgal edebileceÄŸi imasÄ±nda bulunarak, Hamas ile siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me varmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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Ä°ngiliz Parlamentosu, hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±nÄ± onayladÄ±.