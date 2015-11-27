23:44, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

Hollande'a OHAL'i kaldÄ±rmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da bir kÄ±sÄ±m aydÄ±nÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'dan gÃ¶revden ayrÄ±lmadan Ã¶nceÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ haliÂ sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± talep etti.

Hollande'a mektup gÃ¶nderen 10 sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi ve 42 akademisyen, Hollande'Ä±n anayasaya gÃ¶re kamu yÃ¶netiminin dÃ¼zgÃ¼n iÅŸlemesi ve devletin devamÄ±ndan sorumlu olduÄŸuna iÅŸaret etti.

14 KASIM 2015'TE Ä°LAN EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin ilan edildiÄŸi 14 KasÄ±m 2015'ten bu yana Fransa'nÄ±n 500 gÃ¼ndÃ¼r istisnai ve zaman limiti olmasÄ± gereken bir rejim altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen mektupta, bu rejimin faydalarÄ±nÄ±n yeterince aÃ§Ä±k olmadÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadeledeki etkisinin az olduÄŸu kaydedildi.

Mektupta, "GÃ¶rev sÃ¼reniz bitmeden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali kaldÄ±rarak hukuk dÃ¼zenini korumak gÃ¶revinizdir ve buna yapmaya yetkiniz vardÄ±r." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Hollande'Ä±n tarihi bir sorumluluÄŸa sahip olduÄŸuna iÅŸaret edilen mektupta, eÄŸer olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kaldÄ±rÄ±lmazsa tarihin Hollande'Ä± yargÄ±layacaÄŸÄ± savunuldu.

Paris'te 13 KasÄ±m 2015'te 130'dan fazla kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve DEAÅž'Ä±n Ã¼stlendiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal, Ã¼lkede bu yÄ±l yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanÄ± ve parlamento seÃ§imlerini de kapsayacak ÅŸekilde 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.