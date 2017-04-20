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01:16, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe
Avrupa
23:56, 19 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

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Atina'da patlama
Atina'da patlama

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, kent merkezindeki bir banka ÅŸubesinin Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu banka ve Ã§evre binalarda hasar meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n baÅŸkentiÂ Atina'da kent merkezindeki bir banka ÅŸubesinin Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±nÂ patlamasÄ± sonucu banka ve Ã§evre binalarda hasar meydana geldi.

Bir internet sitesini telefonla arayan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, Santaroza Caddesi'ndeki Eurobankâ€™Ä±n Ã¶nÃ¼ne patlayÄ±cÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmesi Ã¼zerine gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri bankanÄ±n bulunduÄŸu binanÄ±n Ã§evresindeki caddeleri trafiÄŸe kapatarak Ã§evre gÃ¼venliÄŸini saÄŸladÄ±.

BankanÄ±n giriÅŸine bir okul Ã§antasÄ± iÃ§erisinde bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu bankanÄ±n Ã¶n kÄ±smÄ±nda ve Ã§evredeki binalarda hasar meydana geldi

SaldÄ±rÄ±yÄ± henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. Olay yerinde geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alan polisin incelemeleri sÃ¼rÃ¼yor.



Ä°lgili Konular Atina Yunanistan
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