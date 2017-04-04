'Ä°dlib'de sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular yadsÄ±namaz'

Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (KSYÃ–), Ä°dlib kentinin gÃ¼neyindekiÂ Han ÅžeyhunÂ beldesinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± soruÅŸturmak Ã¼zere oluÅŸturulanÂ bilirkiÅŸiÂ heyetinin topladÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlarÄ±n, uzmanÂ laboratuvarlardakiÂ incelemelerinden elde edilen ilk bulgularÄ± paylaÅŸtÄ±.Â
KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÂ Ahmet ÃœzÃ¼mcÃ¼, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netim konseyi Ã¼yelerine yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmede, bilirkiÅŸi heyetinin saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¼Ã§ kiÅŸinin otopsilerinden alÄ±nan biyo-medikal Ã¶rneklerin iki ayrÄ± laboratuvarda yapÄ±lan analizlerinin, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri zehirli gaza maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu belirtti.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ÃœzÃ¼mcÃ¼, ayrÄ±ca heyetin halen hastanelerde tedavileri sÃ¼ren yedi kiÅŸiden alÄ±nan biyo-medikal Ã¶rneklerin yine iki ayrÄ± laboratuvarda yapÄ±lan analizlerinin de kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri zehirli gaza maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.
KSYÃ– YÃ¶netim Konseyinin talimatlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin ilgili kararlarÄ± doÄŸrultusunda hareket eden heyetin profesyonelliÄŸine ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na olan gÃ¼veninin tam olduÄŸunu vurgulayan ÃœzÃ¼mcÃ¼, "Ã–rgÃ¼tÃ¼n gÃ¶revlendirdiÄŸi laboratuvarlardan gelen ilk sonuÃ§lar, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Her ne kadar bunlarÄ±n daha detaylÄ± analizleri yapÄ±lacak olsa da halihazÄ±rda elde edilen bulgular yadsÄ±namaz nitelikte." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Esed rejiminin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine 4 Nisan'da dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 100'den fazla sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500 kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi belirtilmiÅŸti.
KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ ÃœzÃ¼mcÃ¼, Ä°dlib'de kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "Gelen ilk sonuÃ§lar, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. HalihazÄ±rda elde edilen bulgular yadsÄ±namaz nitelikte" dedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, kent merkezindeki bir banka ÅŸubesinin Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu banka ve Ã§evre binalarda hasar meydana geldi
Fransa'da bir kÄ±sÄ±m aydÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'dan gÃ¶revden ayrÄ±lmadan Ã¶nce olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± istedi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri iÃ§in Irak'a 295.6 milyon dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Arnavutluk'un yeni cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n belli olacaÄŸÄ± seÃ§imin ilk turu "adaysÄ±z" gerÃ§ekleÅŸti
BM UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Kiev'in Rusya'nÄ±n Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leriyle Moskova yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda isyancÄ±lara yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mÄ±n kesilmesi iÃ§in Ã¶nlem alÄ±nmasÄ±yla ilgili talebini reddetti
Ä°srail askerlerinin, araÃ§la saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunduÄŸu iddiasÄ±yla ateÅŸ ettiÄŸi Filistinli genÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Avusturya Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Sobotka, yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã§ifte vatandaÅŸlÄ±ÄŸa 5 bin avro para cezasÄ±nÄ±n getirilebileceÄŸini sÃ¶yledi
Ä°srail cezaevlerindeki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi talebiyle aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan yaklaÅŸÄ±k iki bin Filistinli mahkuma destek amacÄ±yla AB kurumlarÄ± yakÄ±nÄ±nda gÃ¶steri dÃ¼zenlendi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed'in Ä°dlib'teki saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispat edeceklerini sÃ¶yledi
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, Arap ve dÃ¼nya Ã¼lkelerine, Musul'da evlerini terk etmek zorunda kalanlara yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD'nin Florida eyaletinin kuzeyinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir uÃ§aÄŸÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu aynÄ± aileden 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Ä°srail'in Gazze'yi yeniden iÅŸgal edebileceÄŸi imasÄ±nda bulunarak, Hamas ile siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼me varmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde rehin alÄ±nan 16 BM personelinin salÄ±verildiÄŸi belirtildi
Ä°ngiliz Parlamentosu, hÃ¼kÃ¼metin Ã¼lkeyi erken seÃ§ime gÃ¶tÃ¼rme kararÄ±nÄ± onayladÄ±.