00:47, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

'Ä°dlib'de sarin gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bulgular yadsÄ±namaz'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼Â (KSYÃ–), Ä°dlib kentinin gÃ¼neyindekiÂ Han ÅžeyhunÂ beldesinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± soruÅŸturmak Ã¼zere oluÅŸturulanÂ bilirkiÅŸiÂ heyetinin topladÄ±ÄŸÄ± kanÄ±tlarÄ±n, uzmanÂ laboratuvarlardakiÂ incelemelerinden elde edilen ilk bulgularÄ± paylaÅŸtÄ±.Â

KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÂ Ahmet ÃœzÃ¼mcÃ¼, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yÃ¶netim konseyi Ã¼yelerine yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmede, bilirkiÅŸi heyetinin saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã¼Ã§ kiÅŸinin otopsilerinden alÄ±nan biyo-medikal Ã¶rneklerin iki ayrÄ± laboratuvarda yapÄ±lan analizlerinin, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri zehirli gaza maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu belirtti.

YAPILAN ANALÄ°ZLERE GÃ–RE SARÄ°N YA DA SARÄ°N BENZERÄ° ZEHÄ°RLÄ° GAZ KULLANILDI

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ÃœzÃ¼mcÃ¼, ayrÄ±ca heyetin halen hastanelerde tedavileri sÃ¼ren yedi kiÅŸiden alÄ±nan biyo-medikal Ã¶rneklerin yine iki ayrÄ± laboratuvarda yapÄ±lan analizlerinin de kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri zehirli gaza maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti.

KSYÃ– YÃ¶netim Konseyinin talimatlarÄ± ve BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin ilgili kararlarÄ± doÄŸrultusunda hareket eden heyetin profesyonelliÄŸine ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na olan gÃ¼veninin tam olduÄŸunu vurgulayan ÃœzÃ¼mcÃ¼, "Ã–rgÃ¼tÃ¼n gÃ¶revlendirdiÄŸi laboratuvarlardan gelen ilk sonuÃ§lar, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. Her ne kadar bunlarÄ±n daha detaylÄ± analizleri yapÄ±lacak olsa da halihazÄ±rda elde edilen bulgular yadsÄ±namaz nitelikte." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Esed rejiminin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine 4 Nisan'da dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 100'den fazla sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500 kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi belirtilmiÅŸti.