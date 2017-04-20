ViÅŸegrad neyimiz olur?

Dr. Mehmet Ali Debre
ViÅŸegrad Bosna Hersekâ€™in doÄŸusunda kalan guzel bir OsmanlÄ± ÅŸehriydi. Åžehrin ne zaman OsmanlÄ± kontrolune geÃ§tiÄŸine dair rivayetler muhtelifdir. OsmanlÄ± akÄ±ncÄ±larÄ± bolgeye 1400'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak Ä°stanbul ile Saraybosnaâ€™nÄ±n fetihleri arasÄ± bir zaman diliminde feth olunduÄŸu belirtilmektedir. Yani 1453 ile 1463 tarihleri arasÄ±nda.
OsmanlÄ± ordularÄ± tarafÄ±ndan feth edilen ÅŸehir zamanla Ä°slamlaÅŸtÄ±. ViÅŸegradâ€™Ä± Ã¶nemli kÄ±lan hadiselerin baÅŸÄ±nda meÅŸhur Sadrazam Sokullu Mehmed PaÅŸa dÃ¶neminde yapÄ±lan icraatlar gelmektedir.
Sokullu Mehmed PaÅŸa aslen ViÅŸegradâ€™a yakÄ±n bir kasaba olan Rudoâ€™da dunyaya gelmiÅŸtir. Sadrazam olduktan sonra doÄŸduÄŸu ÅŸehir ile irtibatÄ±nÄ± kesmeyen Sokullu, Mimar Sinanâ€™a burada bir kÃ¶prÃ¼ yapmasÄ± iÃ§in ricacÄ± olur.
O zamanlar Sokullu Mehmed PaÅŸaâ€™nÄ±n kardeÅŸinin Ortodoks bir papaz olduÄŸu da rivayet edilmektedir. BÃ¼gÃ¼n bizler iÃ§in hayal edilemeyecek bir hadise.
300 sene boyunca ViÅŸegrad bir OsmanlÄ± ÅŸehri olarak mevcudiyetini muhafaza eder. 1878 sonrasÄ± OsmanlÄ±â€™nÄ±n bolgeden Ã§ekilmesi ile bugun Sancak olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lge ile sÄ±nÄ±r noktasÄ±nda kalÄ±r.
Yani Sancakâ€™a geÃ§ecek MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in son durak ViÅŸegradâ€™dÄ±r.
ViÅŸegradâ€™Ä±n da kaderi diÄŸer ÅŸehirler gibi 20.YuzyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda deÄŸiÅŸir. OsmanlÄ±â€™nÄ±n Ã§ekilmesiyle gÃ¶Ã§ler yaÅŸanÄ±r. MÃ¼slÃ¼man ahali yavaÅŸ yavaÅŸ DoÄŸuâ€™ya gider.
2.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± esnasÄ±nda Sancak bÃ¶lgesindeki MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± buyuk katliamlar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Benzer hadiseler ViÅŸegradâ€™da da yaÅŸanÄ±r. Ozellikle koylerdeki MÃ¼slÃ¼manlar katledilir. KoruyucalarÄ± yoktur. HazÄ±rlÄ±klarÄ± da olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu hadiseler tarihi kayÄ±tlarda teker teker zikredilmiÅŸtir.
Ã‡etniklerin lideri Draza Mihajlovic ViÅŸegrad etrafÄ±nda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yani son olarak bu bÃ§lgede saklanmÄ±ÅŸtÄ±r.
Tito zamanÄ± YugoslavasÄ±nda ViÅŸegrad MÃ¼slÃ¼man Ã§oÄŸunluÄŸa sahip bir ÅŸehir olmuÅŸtur. Nufusun neredeyse yuzde 70â€™e yakÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man olarak kaydedilmiÅŸtir.
1992â€™de SÄ±rp saldÄ±rÄ±larÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ise neredeyse ilk hedef ViÅŸegrad olmuÅŸtur. Benzeri az rastlanacak bir katliam sistematik olarak gerÃ§ekleÅŸtirilir. Binlerce MÃ¼slÃ¼manâ€™a her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸkence uygulanÄ±r.
MÃ¼slÃ¼manlar yine hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmÄ±ÅŸlardÄ±r.
SavaÅŸ sona erdiÄŸinde ViÅŸegrad ÅŸehrindeki MÃ¼slÃ¼manlar etnik temizliÄŸe maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugun itibariyle ViÅŸegradâ€™da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man neredeyse yoktur.
GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§oÄŸunluÄŸun Iva Andricâ€™in romanlarÄ± ile tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Drina nehri ve Drina kÃ¼prÃ¼sÃ¼nÃ¼n tarihi MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in acÄ± ve gÃ¶z yaÅŸÄ±yla yoÄŸrulmuÅŸtur.
ViÅŸegrad Bosna Hersek'de bir dÃ¶nem OsmanlÄ± hakimiyetinde iken MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu bir ÅŸehirdi. Bu gÃ¼n ise ÅŸehirde hemen hemen MÃ¼slÃ¼man'a rastlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil
KerkÃ¼k'te yÃ¼kselen tansiyon, Kuzey Irak'taki iÃ§ siyasi dinamiklerin yapÄ±sÄ±, merkezi yÃ¶netim ile federe bÃ¶lge(ler) arasÄ±ndaki iliÅŸkinin mekaniÄŸi ve DEAÅž sonrasÄ± yaÅŸanan demografik ve siyasi deÄŸiÅŸim faktÃ¶rlerinin birleÅŸmesinin sonucu
Bosna Hersek'teki FoÃ§a ÅŸehri OsmanlÄ± hakimiyeiinde bir ticaret ve ilim merkezi iken bugÃ¼n ÅŸehirde MÃ¼slÃ¼manlara rastlamak adeta imkansÄ±z hale gelmiÅŸtir
Serbest ticaretin ve korumacÄ± politikalara karÅŸÄ± eylemlerin, G20â€™nin adeta mottolarÄ± hÃ¢line gelmiÅŸ olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde bu seneki bildirge yeni bir dÃ¶neme iÅŸaret ediyor da denebilir.
Bosna Hersek'in ikinci en bÃ¼yÃ¼k kenti Banja Luka'nÄ±n tarihi hakkÄ±ndaki detaylÄ± bilgileri incelediÄŸimizde, OsmanlÄ± Rumelisine duyduÄŸumuz Ã¶zlemin devam ederken geride kalan mazi hepimizi hÃ¼zÃ¼nlendiriyor.
Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'ndan bu yana, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ en ÅŸiddetli insani kriz olarak dÃ¼nyanÄ±n aÃ§lÄ±k krizinin eÅŸiÄŸinde olduÄŸu belirtildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Cinpingâ€™in buluÅŸmasÄ± dÃ¼nya genelinde etkileri merakla beklenen bir geliÅŸmeydi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi ve esnasÄ±nda â€˜askeri alandaâ€™ tanÄ±k olunan hareketliliÄŸin, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin seyrinde belirleyici olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor.
Varil bombalarÄ±, hastane, okul ve pazar gibi sivillerin yoÄŸunlukta olduÄŸu yerlerin bombalanmasÄ±, iÅŸkence ve yargÄ±sÄ±z infazlar dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸiyor
Mitolojilerle yÃ¼klÃ¼ inanÃ§ yapÄ±larÄ±, kitaplÄ± dinlerin uzun dÃ¶nemli varlÄ±ÄŸÄ± Asya-Pasifik bÃ¶lgesinde dini devlet ve hÃ¼kÃ¼met politikalarÄ±ndan azede kÄ±lmak yerine, tam da siyaset ve toplum iliÅŸkilerinde baÅŸat bir yere taÅŸÄ±yor
TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkilerinde bugÃ¼n yaÅŸanan kriz, 1997â€™den farklÄ± olarak, siyasi-ekonomik, kÃ¼ltÃ¼rel-idari boyutlarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsayan ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Ã§ok zor olabilecek 'bÃ¼yÃ¼k ve bÃ¼tÃ¼nsel kriz' riskini taÅŸÄ±yor
AB'nin hafta sonu Roma'da kabul ettiÄŸi sonuÃ§ bildirgesinde yer alan "Avrupa bizim ortak geleceÄŸimiz" ifadesinin aksine Kant'Ä±n tasavvur ettiÄŸi Avrupa'dan Ã§ok Hobbes'cu bir Avrupa olma yolunda
MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler ve Selefi hareketler gibi Ä°slami referanslÄ± siyasi oluÅŸumlarÄ±n iyice bastÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, 25 Ocak Devrimi'nde aktif rol Ã¼stlenen 6 Nisan Hareketi gibi devrim ve deÄŸiÅŸim yanlÄ±sÄ± hareketlerin ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rÄ±larak illegalleÅŸtirildiÄŸi bir ortamda, MÃ¼barek ve oÄŸullarÄ±nÄ±n tekrar siyasete dÃ¶nmesinin Ã¶nÃ¼nde ciddi bir engel bulunmuyor
UluslararasÄ± Adalet DivanÄ±, Bosna-Hersek'in Srebrenitsa'daki soykÄ±rÄ±mla ilgili kararÄ±n yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi talebini reddetti
Avrupaâ€™daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa yÃ¶nelen deÄŸiÅŸim dalgasÄ±nÄ±n tÃ¼m OrtadoÄŸu Ã¼lkelerine verdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k devam ederken dÃ¼zenlenen Al Sharq Forum'unda gÃ¼venlik, tehdit, devletlerarasÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin etkisi Ã¼zerine bir Ã§ok konu masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±
Asya-Pasifik bÃ¶lgesindeki geliÅŸmelerde ABD lokomotif olma iÅŸlevinden Ã§ekilse de, bÃ¶lge potansiyel deÄŸerinden bir ÅŸey kaybetmediÄŸi gibi, IORA toplantÄ±larÄ±nda olduÄŸu gibi yeni alternatif bloklarÄ±n oluÅŸumuna da el verecek kapasiteye sahip.
TÃ¼rk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±â€™nÄ±n Hollanda'ya girmesine engel olmak ya da diplomatik pasaport sahibi Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ±nÄ±n BaÅŸkonsolosluk binasÄ±na gitmesini engellemek hatta daha ileriye giderek BakanÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmek milletlerarasÄ± hukuk aÃ§Ä±sÄ±ndan bir kural tanÄ±mazlÄ±k olarak dÃ¼nya gÃ¼ndemine oturdu