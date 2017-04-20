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03:06, 21 Nisan 2017 Cuma
Haber Analiz
GÃ¼ncelleme: 02:03, 21 Nisan 2017 Cuma

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ViÅŸegrad neyimiz olur?
ViÅŸegrad neyimiz olur?

ViÅŸegrad Bosna Hersek'de bir dÃ¶nem OsmanlÄ± hakimiyetinde iken MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu bir ÅŸehirdi. Bu gÃ¼n ise ÅŸehirde hemen hemen MÃ¼slÃ¼man'a rastlamak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil

Dr. Mehmet Ali Debre

ViÅŸegrad Bosna Hersekâ€™in doÄŸusunda kalan guzel bir OsmanlÄ± ÅŸehriydi. Åžehrin ne zaman OsmanlÄ± kontrolune geÃ§tiÄŸine dair rivayetler muhtelifdir. OsmanlÄ± akÄ±ncÄ±larÄ± bolgeye 1400'lÃ¼ yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak Ä°stanbul ile Saraybosnaâ€™nÄ±n fetihleri arasÄ± bir zaman diliminde feth olunduÄŸu belirtilmektedir. Yani 1453 ile 1463 tarihleri arasÄ±nda.

OsmanlÄ± ordularÄ± tarafÄ±ndan feth edilen ÅŸehir zamanla Ä°slamlaÅŸtÄ±. ViÅŸegradâ€™Ä± Ã¶nemli kÄ±lan hadiselerin baÅŸÄ±nda meÅŸhur Sadrazam Sokullu Mehmed PaÅŸa dÃ¶neminde yapÄ±lan icraatlar gelmektedir.

Sokullu Mehmed PaÅŸa aslen ViÅŸegradâ€™a yakÄ±n bir kasaba olan Rudoâ€™da dunyaya gelmiÅŸtir. Sadrazam olduktan sonra doÄŸduÄŸu ÅŸehir ile irtibatÄ±nÄ± kesmeyen Sokullu, Mimar Sinanâ€™a burada bir kÃ¶prÃ¼ yapmasÄ± iÃ§in ricacÄ± olur.

O zamanlar Sokullu Mehmed PaÅŸaâ€™nÄ±n kardeÅŸinin Ortodoks bir papaz olduÄŸu da rivayet edilmektedir. BÃ¼gÃ¼n bizler iÃ§in hayal edilemeyecek bir hadise.

300 sene boyunca ViÅŸegrad bir OsmanlÄ± ÅŸehri olarak mevcudiyetini muhafaza eder. 1878 sonrasÄ± OsmanlÄ±â€™nÄ±n bolgeden Ã§ekilmesi ile bugun Sancak olarak adlandÄ±rÄ±lan bÃ¶lge ile sÄ±nÄ±r noktasÄ±nda kalÄ±r.

Yani Sancakâ€™a geÃ§ecek MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in son durak ViÅŸegradâ€™dÄ±r.

ViÅŸegradâ€™Ä±n da kaderi diÄŸer ÅŸehirler gibi 20.YuzyÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda deÄŸiÅŸir. OsmanlÄ±â€™nÄ±n Ã§ekilmesiyle gÃ¶Ã§ler yaÅŸanÄ±r. MÃ¼slÃ¼man ahali yavaÅŸ yavaÅŸ DoÄŸuâ€™ya gider.

2.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± esnasÄ±nda Sancak bÃ¶lgesindeki MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± buyuk katliamlar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Benzer hadiseler ViÅŸegradâ€™da da yaÅŸanÄ±r. Ozellikle koylerdeki MÃ¼slÃ¼manlar katledilir. KoruyucalarÄ± yoktur. HazÄ±rlÄ±klarÄ± da olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu hadiseler tarihi kayÄ±tlarda teker teker zikredilmiÅŸtir.

Ã‡etniklerin lideri Draza Mihajlovic ViÅŸegrad etrafÄ±nda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Yani son olarak bu bÃ§lgede saklanmÄ±ÅŸtÄ±r.

Tito zamanÄ± YugoslavasÄ±nda ViÅŸegrad MÃ¼slÃ¼man Ã§oÄŸunluÄŸa sahip bir ÅŸehir olmuÅŸtur. Nufusun neredeyse yuzde 70â€™e yakÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man olarak kaydedilmiÅŸtir.

1992â€™de SÄ±rp saldÄ±rÄ±larÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda ise neredeyse ilk hedef ViÅŸegrad olmuÅŸtur. Benzeri az rastlanacak bir katliam sistematik olarak gerÃ§ekleÅŸtirilir. Binlerce MÃ¼slÃ¼manâ€™a her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸkence uygulanÄ±r.

MÃ¼slÃ¼manlar yine hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmÄ±ÅŸlardÄ±r.

SavaÅŸ sona erdiÄŸinde ViÅŸegrad ÅŸehrindeki MÃ¼slÃ¼manlar etnik temizliÄŸe maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugun itibariyle ViÅŸegradâ€™da yaÅŸayan MÃ¼slÃ¼man neredeyse yoktur.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Ã§oÄŸunluÄŸun Iva Andricâ€™in romanlarÄ± ile tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± Drina nehri ve Drina kÃ¼prÃ¼sÃ¼nÃ¼n tarihi MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in acÄ± ve gÃ¶z yaÅŸÄ±yla yoÄŸrulmuÅŸtur.






Ä°lgili Konular ViÅŸegrad Bosna Hersek
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