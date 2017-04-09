09:33, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RÃ¼ÅŸtÃ¼ Cirit ve YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mehmet Akarca'yÄ±, 39. TRT UluslararasÄ± 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸiâ€™ne katÄ±lan Ã§ocuklarÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.

(Ankara/17.30/12.00/13.00/15.00)Â

2- TBMM BaÅŸkan Vekili Ahmet AydÄ±n, "TRT UluslararasÄ± 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸi" kapsamÄ±nda 26 Ã¼lkeden davet edilen Ã§ocuklarla bir araya gelecek.

(TBMM/17.30)

3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± ve 39. TRT UluslararasÄ± 23 Nisan Ã‡ocuk ÅženliÄŸi kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'ye gelen Ã§ocuklarÄ± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.

(Ankara/13.30/19.00)Â

4- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Tunceli'de polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan pilot Dilaver KarsavuranoÄŸluâ€™nun ÅžabanÃ¶zÃ¼ ilÃ§esi KarahacÄ± kÃ¶yÃ¼ndeki cenaze tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ã‡ankÄ±rÄ±/12.52)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Veysi Kaynak ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Ankara AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezindeki AdÄ±yaman TanÄ±tÄ±m GÃ¼nleri aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara/12.00)Â



EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, IMF-DÃ¼nya BankasÄ± Bahar ToplantÄ±larÄ± ve G20 OturumlarÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD'de temaslarda bulunacak.

- ÅžimÅŸek, DÃ¼nya BankasÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi "Ãœlkeleri risksizleÅŸtirme: BÃ¼yÃ¼me iÃ§in reformlar" baÅŸlÄ±klÄ± panele iÅŸtirak edecek.

(Washington)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, "10 Ä°l, 10 Ãœlke" hedef pazar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± kapsamÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan Ã‡in tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak.

(Ankara/13.30)

3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ä°stanbul HazÄ±r Giyim ve Konfeksiyon Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸinin (Ä°HKÄ°B) Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/20.30)

4- TÃœÄ°K, nisan ayÄ± tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi ile mart ayÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ± ÃœFE'sini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- TÃ¼rkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu, Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek.

- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelerin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunacak.

(Ä°stanbul/09.30/13.20)

2- KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri kapsamÄ±nda ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.

(LefkoÅŸa)Â

3- ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo ile bir araya gelecek.

(Cakarta)

4- Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan Sigmar Gabriel, IKBY BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

(Erbil)Â

5- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu takip ediliyor.

(Musul)Â

6- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.

(Sana)

7- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â



KÃœLTÃœR SANAT

1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde "Ä°stanbul'un Turizm DeÄŸerleri" konulu aÃ§Ä±k oturum ile Point Otel Bosphorus'ta "TÃ¼rkiye'nin Turizm DestinasyonlarÄ± Vizyonu ve KÃ¼ltÃ¼r ZenginliÄŸimizle Entegrasyon Stratejileri" konulu Bab-Ä± Ali toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/14.30/19.30)Â



GÃœNCEL

1- Åžehitlerimizi uÄŸurluyoruz

- Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde polis helikopterinin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan 12 kamu gÃ¶revlisinden 10'u memleketlerinde son yolculuklarÄ±na uÄŸurlanacak. (FotoÄŸraflÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)

2- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez, AÄŸrÄ± Valisi Musa IÅŸÄ±n'Ä± ziyaret edecek, Kongre ve KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde din gÃ¶revlileriyle buluÅŸacak, Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesi Konferans Salonu'nda "Hz. Peygamber ve GÃ¼ven Toplumu" temalÄ± Kutlu DoÄŸum HaftasÄ± programÄ±na katÄ±lacak.

(AÄŸrÄ±/16.00/16.30/20.00)Â

3- CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi ve Ä°ran AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi tarafÄ±ndan YÄ±ldÄ±rÄ±m BeyazÄ±t Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi'nde dÃ¼zenlenecek "Kuzey Afrika, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'da SÃ¼reklilik ve DeÄŸiÅŸim" konulu programÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak.

(Ankara/09.30)Â

4- YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Ä°smail RÃ¼ÅŸtÃ¼ Cirit, "TÃ¼rk Hukukunda Ä°stinaf Reformu SonrasÄ± YargÄ±tayÄ±n Temyiz Ä°ncelemesinde Hukukilik Denetiminin SÄ±nÄ±rlarÄ±" sempozyumunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/09.30)



SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸ maÃ§larÄ± oynanacak.

- BeÅŸiktaÅŸ, Vodafone Arena'da Fransa'nÄ±n Olympique Lyon takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°stanbul/22.05)Â



2- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ikinci maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e, deplasmanda Yunanistan'Ä±n Panathinaikos Superfoods takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Atina/21.00)Â

3- TFF 1. Lig'de 28. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Gaziantepspor, BalÄ±kesirspor'u konuk edecek.

(Gaziantep/17.30)Â



Ã–ZEL HABER

1- YabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ± ''evet''e gelecek...

- BaÅŸbakanlÄ±k TÃ¼rkiye YatÄ±rÄ±m Destek ve TanÄ±tÄ±m AjansÄ± BaÅŸkanÄ± Arda Ermut:

- "Piyasalardaki beklenti de halk oylamasÄ±nda 'evet' kararÄ± Ã§Ä±kacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeydi. Halk oylamasÄ± sonrasÄ±nda, uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±lardan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nÃ¼ÅŸler olumlu"

- "Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te adÄ±mlarÄ±n hÄ±zla atÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz. YatÄ±rÄ±mcÄ±lar da bunu bekliyor. SonuÃ§ta anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi bir vaatte bulundu ve ÅŸimdi bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda vaat edilenlerin ortaya konulmasÄ± gerekiyor"

- "Bu vaadin hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± elbette yatÄ±rÄ±mcÄ±lar gÃ¶recekler ve bu durum yatÄ±rÄ±mlara da yansÄ±yacak"

- "KarapÄ±nar YEKA gibi makro projeler Ã§ok Ã¶nemli bir kaldÄ±raÃ§ gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor. Bu yaz ihalesi yapÄ±lacak olan bin megavat bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki rÃ¼zgar YEKA ihalesine de yatÄ±rÄ±mcÄ±lar ÅŸimdiden bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶steriyor"

2- Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'ndaki yapÄ±larÄ±n deÄŸeri 610 milyar lira

- TÃ¼rkiye Veri Ä°ÅŸleme Merkezi (TUVÄ°MER) araÅŸtÄ±rmasÄ±na gÃ¶re, ortalama metrekare fiyatlarÄ±nÄ±n 9 bin 500 lira olduÄŸu boÄŸaz bÃ¶lgesindeki 53 milyon 255 bin metrekarelik yapÄ± stokunun toplam deÄŸeri 550 milyar lira olarak belirlendi

- SÃ¶z konusu rakama Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'nda tespit edilen 660 yalÄ±nÄ±n 17 milyar dolarlÄ±k deÄŸeri de eklendiÄŸinde BoÄŸaziÃ§i'ndeki yapÄ±larÄ±n toplam deÄŸeri 610 milyar liraya ulaÅŸÄ±yor

- BoÄŸaziÃ§i'ndeki konutlarda ortalama metrekare fiyatÄ± en yÃ¼ksek olan ilÃ§elerin baÅŸÄ±nda 16 bin 500 lira ile BeÅŸiktaÅŸ gelirken, BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 13 bin 500 lira ile SarÄ±yer, 9 bin lira ile Beykoz ve 8 bin 500 lira ile ÃœskÃ¼dar izliyor

- TUVÄ°MER Genel MÃ¼dÃ¼r Ä°shak KurtuluÅŸ Altun:

- "Anadolu YakasÄ±'nda bulunan toplam iÅŸ yerlerinin deÄŸeri 11 milyar 873 milyon lira iken, Avrupa YakasÄ±'nÄ±n toplam iÅŸ yeri deÄŸeri 36 milyar 383 milyon lirayÄ± buluyor"

3- KÃ¼resel tahvil faizleri dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

- ABD 10 yÄ±l vadeli tahvil faizi bu hafta yÃ¼zde 2,16 ile KasÄ±m 2016'dan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesine gerilerken, Japonya 10 yÄ±l vadeli tahvil faizi ise yÃ¼zde 0,01'e inerek eksi bÃ¶lgeye yaklaÅŸtÄ±

- Ä°ÅŸ YatÄ±rÄ±m UluslararasÄ± Piyasalar MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžant Manukyan:

- "Trump'a olan gÃ¼venin aÅŸÄ±nmasÄ± ve enflasyonda trendin sorgulanmasÄ± nedeniyle kÄ±sa vadede ABD 10 yÄ±llÄ±klarÄ± yÃ¼zde 2,05 seviyesine kadar geri Ã§ekilebilir. Orta ve uzun vadede ise yÃ¶n yukarÄ±"

- DenizBank YatÄ±rÄ±m Hizmetleri Grubu AraÅŸtÄ±rma YÃ¶netmeni Orkun GÃ¶dek:

- "Trumpâ€™Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesiyle birlikte baÅŸlayan kÃ¼resel tahvil faizlerindeki yÃ¼kseliÅŸ son dÃ¶nemde yerini dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe bÄ±raktÄ±"