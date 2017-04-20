Kongo'da 17 toplu mezar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 17 toplu mezar bulunduÄŸu belirtildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Ä°nsan HaklarÄ± BÃ¼rosu DirektÃ¶rÃ¼ Jose Maria Aranaz aÃ§Ä±klamasÄ±nda, son 8 ay iÃ§inde ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkenin orta kesimindeki Kasai bÃ¶lgesinde 17 toplu mezarÄ±n daha bulunduÄŸunu bildirdi.
Kasai'de toplu mezar sayÄ±sÄ±nÄ±n 40'a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Aranaz, yetkililerin bir an Ã¶nce mezarlardakilerin kimliÄŸini ve Ã¶lÃ¼m nedenlerini belirlemesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Aranaz, bu ay baÅŸÄ±nda Kasai bÃ¶lgesinde 23 toplu mezarÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ãœlkenin orta kesimi son dÃ¶nemde Kamuina Nsapu adlÄ± silahlÄ± grubun saldÄ±rÄ±larÄ± yÃ¼zÃ¼nden ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne oluyor.
GeÃ§en yÄ±lÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Kamuina adlÄ± liderlerinin intikamÄ±nÄ± almak iÃ§in eylemler dÃ¼zenleyen silahlÄ± grup, bÃ¶lgede onlarca kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tutuluyor.
BM verilerine gÃ¶re, silahlÄ± grupla gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda ÅŸu ana kadar 400'den fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. HÃ¼kÃ¼met ise silahlÄ± gruplarla yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 100'e yakÄ±n polis ve askerin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini duyurmuÅŸtu.
Mali'nin kuzeyindeki Gurma Rahrus bÃ¶lgesinde bulunan askeri birliÄŸe dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 5'i asker, 2'si sivil 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±tada AB karÅŸÄ±tÄ± seslerin artmasÄ±, birliÄŸin geleceÄŸine yÃ¶nelik endiÅŸelerin Ã¶nemini korumasÄ±na neden oluyor
Hindistan'da genellikle bakanlar ve Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlilerin trafikte hÄ±zlÄ± ilerlemek iÃ§in kullandÄ±klarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§akar lambalara yasak getirildi
Ã‡inli turizm firmalarÄ±, Kuzey Kore'yle ABD arasÄ±nda devam eden gerilim ve gÃ¼venlik endiÅŸesi nedeniyle komÅŸu Ã¼lkeye rezervasyonlarÄ± dondurdu
SICA Genel Sekreteri Torres, "Biliyoruz ki barÄ±ÅŸ ÅŸu anda bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda olan bir kÃ¶prÃ¼. Bu barÄ±ÅŸ kÃ¶prÃ¼sÃ¼ bizi kalkÄ±nmaya gÃ¶tÃ¼recek, aynÄ± zamanda bu kÃ¶prÃ¼ her zaman kardeÅŸ Ã¼lkelerle bir arada yÃ¼rÃ¼memizi saÄŸlayacak. Bu kÃ¶prÃ¼yÃ¼ SICA, TÃ¼rkiye ile beraber el ele geÃ§mek istiyor" dedi
Yemen'de muhalif olduÄŸu belirtilen bir gazetecinin, Husiler tarafÄ±ndan casusluk iddiasÄ±yla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±, Husilerin gazetecilere "meÅŸru yÃ¶netimin yanÄ±nda yer alanlarÄ±n sonu idam olacak" ÅŸeklindeki mesajÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor
Endonezya'da yÃ¼zde 57,6 oy alarak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§imini kazanan MÃ¼slÃ¼man aday Anies Baswedan, gÃ¶revi Ekim ayÄ±nda devralacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump "Amerikan malÄ± al, Amerikan iÅŸÃ§isi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±r" kararnamesi Ã§Ä±kardÄ±
Kolombiyaâ€™nÄ±n Caldas yÃ¶netim bÃ¶lgesinin baÅŸkenti Manizalesâ€™te meydana gelen toprak kaymasÄ±nda 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Bill Gates, Ä°ngiltereâ€™nin Afrika'ya yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mda kesintiye gitmesi durumunda dÃ¼nya Ã¼zerindeki etkisini azaltacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Rusya'nÄ±n Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mantytskiy, "NATO Afganistan'da terÃ¶r ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtur. Afganistan'a barÄ±ÅŸÄ±n gelmesi iÃ§in Taliban ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturulmalÄ±. Rusya, Afganistan isterse Taliban ile Afgan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda arabuluculuk yapabilir " dedi
KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ ÃœzÃ¼mcÃ¼, Ä°dlib'de kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "Gelen ilk sonuÃ§lar, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. HalihazÄ±rda elde edilen bulgular yadsÄ±namaz nitelikte" dedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, kent merkezindeki bir banka ÅŸubesinin Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu banka ve Ã§evre binalarda hasar meydana geldi
Fransa'da bir kÄ±sÄ±m aydÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'dan gÃ¶revden ayrÄ±lmadan Ã¶nce olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± istedi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri iÃ§in Irak'a 295.6 milyon dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±