DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rusya'nÄ±n Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander Mantytskiy, NATO'nun Afganistan'da terÃ¶r ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Mantytskiy, baÅŸkent Kabil'de yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Afganistan'a barÄ±ÅŸÄ±n gelmesi iÃ§in Taliban ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.
Rusya'nÄ±n, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin Taliban ile barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini ifade eden Mantytskiy, "Afganistan devleti isterse Rusya, Taliban ile Afganistan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda arabuluculuk yapabilir.'' diye konuÅŸtu.
Mantytskiy, Ã¼lkede barÄ±ÅŸ konusunun AfganlarÄ±n kendi arasÄ±nda Ã§Ã¶zebilecekleri bir sorun olduÄŸunu dile getirdi.
''RUSYA TALÄ°BAN'A DESTEK VERMÄ°YOR''
Yerel basÄ±nda son zamanlarda yer alan, "Rusya'nÄ±n Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne destek verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mantytskiy, Kabil ile Moskova'nÄ±n sÃ¶z konusu "propaganda haberlerinin" etkisinde kalmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Ãœlkesinin Taliban'a destek vermek gibi bir amacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mantytskiy, ABD gibi bazÄ± Ã¼lkelerin Taliban ile irtibat halinde olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
DEAÅž MOSKOVA Ä°Ã‡Ä°N BÃœYÃœK TEHDÄ°T
Afganistan'Ä±n kuzeyinde etkinliÄŸini artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'Ä±n Moskova iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tehdit olduÄŸunu dile getiren Mantytskiy, DEAÅž'Ä±n kuzey Afganistan'dan Orta Asya'ya sÄ±zma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dikkati Ã§ekti.
Mantytskiy, Rusya'nÄ±n terÃ¶r ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede Afganistan hÃ¼kÃ¼metine yardÄ±m etmeye hazÄ±r olduÄŸunu aktararak, ''Amerika, Rusya'nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadelede Afganistan'a destek vermesini istemiyor ve bu da tedirginlik verici bir olay.'' diye konuÅŸtu.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mantytskiy, AralÄ±k 2016'da, Orta Asya'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Taliban ile irtibat halinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
Afganistan'daki NATO gÃ¼Ã§lerinin baÅŸÄ±nda bulunan AmerikalÄ± General John Nicholson, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya ve Ä°ran baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n, Taliban'a bÃ¶lgede istikrarÄ± bozabilecek bir ortam oluÅŸturabileceÄŸini ifade etmiÅŸti.
Mali'nin kuzeyindeki Gurma Rahrus bÃ¶lgesinde bulunan askeri birliÄŸe dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 5'i asker, 2'si sivil 7 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±tada AB karÅŸÄ±tÄ± seslerin artmasÄ±, birliÄŸin geleceÄŸine yÃ¶nelik endiÅŸelerin Ã¶nemini korumasÄ±na neden oluyor
Hindistan'da genellikle bakanlar ve Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶revlilerin trafikte hÄ±zlÄ± ilerlemek iÃ§in kullandÄ±klarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§akar lambalara yasak getirildi
Ã‡inli turizm firmalarÄ±, Kuzey Kore'yle ABD arasÄ±nda devam eden gerilim ve gÃ¼venlik endiÅŸesi nedeniyle komÅŸu Ã¼lkeye rezervasyonlarÄ± dondurdu
SICA Genel Sekreteri Torres, "Biliyoruz ki barÄ±ÅŸ ÅŸu anda bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda olan bir kÃ¶prÃ¼. Bu barÄ±ÅŸ kÃ¶prÃ¼sÃ¼ bizi kalkÄ±nmaya gÃ¶tÃ¼recek, aynÄ± zamanda bu kÃ¶prÃ¼ her zaman kardeÅŸ Ã¼lkelerle bir arada yÃ¼rÃ¼memizi saÄŸlayacak. Bu kÃ¶prÃ¼yÃ¼ SICA, TÃ¼rkiye ile beraber el ele geÃ§mek istiyor" dedi
Yemen'de muhalif olduÄŸu belirtilen bir gazetecinin, Husiler tarafÄ±ndan casusluk iddiasÄ±yla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ±, Husilerin gazetecilere "meÅŸru yÃ¶netimin yanÄ±nda yer alanlarÄ±n sonu idam olacak" ÅŸeklindeki mesajÄ± olarak deÄŸerlendiriliyor
Endonezya'da yÃ¼zde 57,6 oy alarak Cakarta ValiliÄŸi seÃ§imini kazanan MÃ¼slÃ¼man aday Anies Baswedan, gÃ¶revi Ekim ayÄ±nda devralacak
ABD BaÅŸkanÄ± Trump "Amerikan malÄ± al, Amerikan iÅŸÃ§isi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±r" kararnamesi Ã§Ä±kardÄ±
Kolombiyaâ€™nÄ±n Caldas yÃ¶netim bÃ¶lgesinin baÅŸkenti Manizalesâ€™te meydana gelen toprak kaymasÄ±nda 17 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Bill Gates, Ä°ngiltereâ€™nin Afrika'ya yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mda kesintiye gitmesi durumunda dÃ¼nya Ã¼zerindeki etkisini azaltacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Rusya'nÄ±n Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Mantytskiy, "NATO Afganistan'da terÃ¶r ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtur. Afganistan'a barÄ±ÅŸÄ±n gelmesi iÃ§in Taliban ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturulmalÄ±. Rusya, Afganistan isterse Taliban ile Afgan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda arabuluculuk yapabilir " dedi
KSYÃ– Genel DirektÃ¶rÃ¼ ÃœzÃ¼mcÃ¼, Ä°dlib'de kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na iliÅŸkin "Gelen ilk sonuÃ§lar, kurbanlarÄ±n sarin veya sarin benzeri bir maddeye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor. HalihazÄ±rda elde edilen bulgular yadsÄ±namaz nitelikte" dedi
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, kent merkezindeki bir banka ÅŸubesinin Ã¶nÃ¼ne bÄ±rakÄ±lan bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu banka ve Ã§evre binalarda hasar meydana geldi
Fransa'da bir kÄ±sÄ±m aydÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande'dan gÃ¶revden ayrÄ±lmadan Ã¶nce olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hali sonlandÄ±rmasÄ±nÄ± istedi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, PeÅŸmerge gÃ¼Ã§leri iÃ§in Irak'a 295.6 milyon dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±