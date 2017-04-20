DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

09:58, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

"NATO Afganistan'da baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸtur"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Kabil BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Alexander Mantytskiy, NATO'nun Afganistan'da terÃ¶r ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Mantytskiy, baÅŸkent Kabil'de yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Afganistan'a barÄ±ÅŸÄ±n gelmesi iÃ§in Taliban ile mÃ¼zakere masasÄ±na oturulmasÄ± gerektiÄŸini belirtti.

Rusya'nÄ±n, Afgan hÃ¼kÃ¼metinin Taliban ile barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini desteklediÄŸini ifade eden Mantytskiy, "Afganistan devleti isterse Rusya, Taliban ile Afganistan hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda arabuluculuk yapabilir.'' diye konuÅŸtu.

Mantytskiy, Ã¼lkede barÄ±ÅŸ konusunun AfganlarÄ±n kendi arasÄ±nda Ã§Ã¶zebilecekleri bir sorun olduÄŸunu dile getirdi.

''RUSYA TALÄ°BAN'A DESTEK VERMÄ°YOR''

Yerel basÄ±nda son zamanlarda yer alan, "Rusya'nÄ±n Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne destek verdiÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mantytskiy, Kabil ile Moskova'nÄ±n sÃ¶z konusu "propaganda haberlerinin" etkisinde kalmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Ãœlkesinin Taliban'a destek vermek gibi bir amacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Mantytskiy, ABD gibi bazÄ± Ã¼lkelerin Taliban ile irtibat halinde olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

DEAÅž MOSKOVA Ä°Ã‡Ä°N BÃœYÃœK TEHDÄ°T

Afganistan'Ä±n kuzeyinde etkinliÄŸini artÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'Ä±n Moskova iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tehdit olduÄŸunu dile getiren Mantytskiy, DEAÅž'Ä±n kuzey Afganistan'dan Orta Asya'ya sÄ±zma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na dikkati Ã§ekti.

Mantytskiy, Rusya'nÄ±n terÃ¶r ve uyuÅŸturucuyla mÃ¼cadelede Afganistan hÃ¼kÃ¼metine yardÄ±m etmeye hazÄ±r olduÄŸunu aktararak, ''Amerika, Rusya'nÄ±n terÃ¶rle mÃ¼cadelede Afganistan'a destek vermesini istemiyor ve bu da tedirginlik verici bir olay.'' diye konuÅŸtu.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mantytskiy, AralÄ±k 2016'da, Orta Asya'nÄ±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Taliban ile irtibat halinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Afganistan'daki NATO gÃ¼Ã§lerinin baÅŸÄ±nda bulunan AmerikalÄ± General John Nicholson, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya ve Ä°ran baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n, Taliban'a bÃ¶lgede istikrarÄ± bozabilecek bir ortam oluÅŸturabileceÄŸini ifade etmiÅŸti.