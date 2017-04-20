10:04, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°ngiltere Afrika'ya yardÄ±mÄ± keserse...

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Ä°ngiltere'nin Afriya'ya yardÄ±mlarÄ± kesmesi halinde Ã¶lÃ¼mlerin artacaÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ä°ngiltereâ€™nin erken seÃ§im kararÄ± almasÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde Guardian gazetesine konuÅŸan Bill Gates, BaÅŸbakan Theresa Mayâ€™in Afrika Ã¼lkeleri iÃ§in hedeflenen yardÄ±m bÃ¼tÃ§esini yeniden gÃ¶zden geÃ§irmeyi reddetmesini eleÅŸtirdi.

Ä°ngiltere halen gaysi safi milli hasÄ±lasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 0.7â€™sini Afrika Ã¼lkeleri ve geliÅŸmekte olan Ã¼lkelere yardÄ±m bÃ¼tÃ§esi kapsamÄ±nda kullanÄ±yor. Muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisi, Bill Gates ile birlikte BaÅŸbakan Mayâ€™in 12 milyar Sterlinâ€™e denk gelen yardÄ±m bÃ¼tÃ§esini kesme ve geliÅŸmekte olan Ã¼lkelere yardÄ±m etmeyi durdurma planÄ±nÄ± eleÅŸtiriyor.

Gates, Guardian gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Afrikaâ€™ya giden en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ±n ABD, Ä°ngiltere ve Almanyaâ€™dan geldiÄŸini belirterek en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mÄ± yapan bu Ã¼lkelerin kendilerini Ã§ekmeleri durumunda Afrikaâ€™daki sÄ±tma hastalÄ±ÄŸÄ±, tarÄ±m ve saÄŸlÄ±k ile ilgili yapÄ±lanlarÄ±n hiÃ§biri gerÃ§ekleÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

BaÅŸbakan May, yardÄ±m bÃ¼tÃ§esinin kesilmesi konusundaki ilk yorumunu Sun gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajda vermiÅŸti. May, bu konudaki eleÅŸtirilerin Ã§ok erken olduÄŸunu belirterek, "Ã–nce manifestonun hazÄ±rlanmasÄ±nÄ± bekleyin ve okuyun" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Bill Gatesâ€™in kurucusu olduÄŸu Gates VakfÄ±, 5 yÄ±ldan uzun bir sÃ¼redir Ä°ngiltere ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸarak 1 milyardan fazla insanÄ± etkileyen tropikal hastalÄ±klar Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.