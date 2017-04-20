10:05, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan El-Cezire'ye konuÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar Merkezli El-Cezire Televizyonu'na verdiÄŸi mÃ¼lakatta pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan halk oylamasÄ±, bundan sonra atÄ±lacak adÄ±mlar, Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik baskÄ±larÄ± ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'la gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.Â

"TÃœRKÄ°YE REJÄ°M TERCÄ°HÄ°NÄ° 1923'TE CUMHURÄ°YETLE YAPMIÅžTIR"

Halk oylamasÄ±ndan evet sonucu Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan acilen atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±n neler olacaÄŸÄ±yla ilgili soruya ErdoÄŸan, "Ã–ncelikle, dezenformasyon ya da olumsuz kampanya yÃ¼rÃ¼tmek suretiyle bu iÅŸi bir diktatÃ¶rlÃ¼k vesaire gibi nitelendirme gayreti iÃ§inde olanlar ya da rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi gibi yaklaÅŸÄ±m gÃ¶sterenlere karÅŸÄ± ÅŸÃ¶yle bir ifadem olacak; TÃ¼rkiye rejim tercihini 1923'te cumhuriyetle yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ondan sonra TÃ¼rkiye'nin bÃ¶yle bir tercihi yoktur. Åžu anda atÄ±lan adÄ±m, sadece bir yeni yÃ¶netim sistemidir, pazar gÃ¼nÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z budur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ sistem iÃ§inde Ã§ok ciddi tÄ±kanÄ±klÄ±klar var, bu tÄ±kanÄ±klÄ±klar TÃ¼rkiye'nin Ã§ok daha sÃ¼ratle bÃ¼yÃ¼mesini engelleyen tÄ±kanÄ±klÄ±klardÄ±r. 14-15 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±mÄ±z dÃ¶neminde bunlarÄ± biz yaÅŸadÄ±k. ÃœÃ§ kat bÃ¼yÃ¼me saÄŸlamÄ±ÅŸ olmamÄ±za raÄŸmen biz diyoruz ki, daha fazla bÃ¼yÃ¼me imkanÄ±mÄ±z varken niye Ã¼Ã§ kat bÃ¼yÃ¼meyle bunu geÃ§iÅŸtirelim. AyaklarÄ±mÄ±zda prangalar var, tabii bu prangalarÄ± kesip atmadÄ±ktan sonra bunu saÄŸlayamazsÄ±nÄ±z." cevabÄ±nÄ± verdi.

"SANDIKTAN DESPOT Ã‡IKMAZ"

Yeni sistemin halkÄ±n seÃ§tiÄŸi kiÅŸinin despot olmayacaÄŸÄ±nÄ± garanti edip etmediÄŸiyle ilgili soruyu da ErdoÄŸan, "BakÄ±n sandÄ±ktan diktatÃ¶r Ã§Ä±kmaz. DiktatÃ¶r Ã§ok daha deÄŸiÅŸik yollarla gelir. Bu malum, birÃ§ok yerde silahlÄ± darbeyle gelir. 15 Temmuz Ã¶rneÄŸin, bu Ã¼lkede baÅŸarÄ±ya ulaÅŸsaydÄ±, baÅŸarÄ±lÄ± olabilseydiler o zaman iÅŸte bu Ã¼lkeyi bir diktatÃ¶r tehdidi kapsayabilirdi ama bu millet iradesini ortaya koydu, kendini ortaya koydu, gÃ¶vdesini siper etti ve dedi ki, sandÄ±kla getirdiÄŸim CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± siz kalkÄ±p da indiremezsiniz. 249 ÅŸehit verdik, 2 bin 193 gazimiz var. Åžimdi bana Ã¶yle bir diktatÃ¶r gÃ¶sterin ki, ÅŸu anda mesela sadece vatana ihanetten yargÄ±lanabilirim, YÃ¼ce Divan'a gÃ¶nderilebilirim fakat yeni dÃ¼zenlemede sadece vatana ihanet deÄŸil kiÅŸisel suÃ§lar da dahil olmak Ã¼zere iÅŸlediÄŸim her suÃ§tan dolayÄ± beni YÃ¼ce Divan'a gÃ¶nderebilirler veya o zamanki kimse YÃ¼ce Divan'a gÃ¶nderilebilir. Yeni baÅŸkanla beraber onun baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±-yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlarÄ±, onlar da yine aynÄ± ÅŸekilde YÃ¼ce Divan'a gÃ¶nderilebilirler. Bu neyi gÃ¶steriyor? Meclisin Ã§ok ciddi bir denetim gÃ¼cÃ¼nÃ¼n olduÄŸunu gÃ¶sterir. Bir de burada tabii bu kararlarÄ± alabilmek iÃ§in bir uzlaÅŸma gerekmektedir. Bu uzlaÅŸmanÄ±n da yollarÄ±nÄ± bu dÃ¼zenleme aÃ§mÄ±ÅŸ oluyor, getirmiÅŸ oluyor." ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.

TRUMP Ä°LE GERÃ‡EKLEÅžEN TELEFON GÃ–RÃœÅžMESÄ°

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde konuÅŸtuklarÄ±na da deÄŸinen ErdoÄŸan, "Birincisi, tabii SayÄ±n Trump'Ä±n bizim bu referandumla ilgili aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z neticeyi tebriÄŸi var. Bir diÄŸer adÄ±m, tabii benim ÅŸu anda Paskalya BayramlarÄ± sebebiyle kendilerini tebriÄŸim oldu. Tabii Ã¶nemli olan asÄ±l boyut, Suriye ve Irak'taki geliÅŸmeler, bunu birlikte ele aldÄ±k ama dedik, bunlarÄ±n detayÄ±nÄ±, teferruatÄ±nÄ± Ã¶zellikle ÅŸÃ¶yle Ã§ok kÄ±sa zamanda yÃ¼z yÃ¼ze yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ele alalÄ±m, orada bunun deÄŸerlendirmelerini yapalÄ±m. Åžunu yalnÄ±z dedim peÅŸinen tekrar ben sizlere sÃ¶yleyeyim, PYD-YPG, bunlar PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n adeta yan kuruluÅŸlarÄ± gibidir. DolayÄ±sÄ±yla bunu biz yaÅŸadÄ±k, bunlarÄ± biz iyi tanÄ±rÄ±z. DolayÄ±sÄ±yla artÄ±k bunlarÄ± bitirelim. Yani bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ bir baÅŸka terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yok etme anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± doÄŸru bulmuyorum dedim. DEAÅž bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r ama bunlar da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, bunlar benim Ã¼lkem iÃ§in tehdit oluÅŸturuyor. Biz sizlerle NATO'da beraberiz, mÃ¼ttefikiz, iki Ã¶nemli stratejik ortaÄŸÄ±z. Bu ortaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok daha gÃ¼Ã§lenerek ilerlemesi lazÄ±m. Biz Amerika, koalisyon ortaklarÄ±, TÃ¼rkiye ve KÃ¶rfez'deki bazÄ± Ã¼lkeler birlikte burada DEAÅž'la ilgili problemleri Ã§Ã¶zeriz. KaldÄ± ki ben bu konuyu dedim, SayÄ±n (Vladimir) Putin'le de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. SayÄ±n Putin'in de buraya bakÄ±ÅŸÄ± bu noktada olumsuz deÄŸil. ArkadaÅŸlar Ã§alÄ±ÅŸsÄ±nlar dediler, ona gÃ¶re adÄ±mlarÄ± atarÄ±z. Nitekim bu arada Ã¼Ã§ Ã¼lkenin genelkurmay baÅŸkanlarÄ± da bir araya geldi, Antalya'da toplandÄ±lar, Ã§alÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±. Tabii kendisi de saÄŸ olsun, bundan sonra Ã¶zellikle Amerika-TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkilerimizi Ã§ok daha gÃ¼Ã§lenerek devam ettirmemiz, artÄ±rmamÄ±z gerekir dediler." ifadelerini kullandÄ±.

"OBAMA MAALESEF PYD VE YPG KONUSUNDA BÄ°ZLERÄ° ALDATMIÅžTIR"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Trump'Ä±n telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ABD'nin PKK, YPG ve PYD'ye yÃ¶nelik politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bir sÃ¶z verip vermediÄŸiyle ilgili soruya, "Zaten daha Ã¶nce bu konuda yani terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± bizim ortak dayanÄ±ÅŸma iÃ§erisinde bir Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±zÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸlerdi. Åžimdi yapacaÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸme, artÄ±k bunun tamamen yÃ¼z-yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmede detaylandÄ±rÄ±lmasÄ± olacaktÄ±r ve orada tabii biz birÃ§ok belgeleri de kendilerine sunacaÄŸÄ±z. Daha Ã¶nceleri de PKK'yla ilgili konuda mutabakatÄ±mÄ±z var idi. Obama dÃ¶neminde de bu konuda mutabakat vardÄ± fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmÄ±ÅŸtÄ±r ama ÅŸu andaki yÃ¶netimin aynÄ± durumda olacaÄŸÄ±na ihtimal vermiyorum." cevabÄ±nÄ± verdi.

"TÃœRKÄ°YE ARTIK Ä°NANDIÄžI YOLDA BAÅžARILI BÄ°R ÅžEKÄ°LDE YÃœRÃœYOR"

Halk oylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Trump ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin gibi dÃ¼nyanÄ±n Ã§ok farklÄ± Ã¼lkelerinden liderlerin aradÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in henÃ¼z aramamasÄ±na iliÅŸkin soru Ã¼zerine ErdoÄŸan, "Tabii ÅŸimdi bunu bir suÃ§luluk psikolojisi olarak deÄŸerlendirebiliriz; bu bir. Ä°ki; bunu fÄ±rsat bulursanÄ±z kendilerine sorun." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

ErdoÄŸan'a, Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸmanca tutumun nedenleri de soruldu.

TÃ¼rkiye'nin son yÄ±llarda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±lara deÄŸinen ErdoÄŸan, "Tabii TÃ¼rkiye Ã§ok farklÄ± bir sÃ¼recin iÃ§erisine girdi. TÃ¼rkiye artÄ±k bÃ¶yle bir yanaÄŸÄ±na tokat vurulduÄŸu zaman Ã¶bÃ¼r yanaÄŸÄ±nÄ± Ã§eviren bir Ã¼lke deÄŸil. TÃ¼rkiye artÄ±k inandÄ±ÄŸÄ± yolda baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼yor. Yani TÃ¼rkiye eÄŸitimde, saÄŸlÄ±kta, adalette, emniyette, ulaÅŸÄ±mda, enerjide, gÄ±da-tarÄ±mda, bÃ¼tÃ¼n altyapÄ±-Ã¼styapÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda Ã§ok ciddi bir medeniyet yarÄ±ÅŸÄ±nda performans yakaladÄ±. Tabii bunu hazmedemiyorlar, sÄ±kÄ±ntÄ± burada. Åžimdi bu yeni sistemle Ã§ok daha hÄ±zlÄ± yÃ¼rÃ¼yecek bir sÃ¼recin iÃ§indeyiz." diye konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE'YÄ° 54 YIL AB KAPISINDA BEKLETENLERÄ°N DEMOKRATLIÄžI OLAMAZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa Ã¼lkelerinin halk oylamasÄ± sÃ¼recinde adeta TÃ¼rkiye'ye savaÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Buna iliÅŸkin bazÄ± olaylardan Ã¶rnekler veren CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n, Ä°sviÃ§re Parlamentosunun Ã¶nÃ¼nde ErdoÄŸan'Ä±n pankartÄ±, ÅŸakaÄŸÄ±na silahÄ± dayamÄ±ÅŸlar, 'ErdoÄŸan'Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼n.' Bunu bir Ã¼lkenin cumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± bir Ã¼lkenin parlamentosunun Ã¶nÃ¼nde polis korumasÄ± altÄ±nda yapmak mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼? Hangi Ã¼lkeye karÅŸÄ± bÃ¶yle bir ÅŸey yapÄ±labilir? AynÄ± ÅŸey Almanya'da, Avusturya'da, BelÃ§ika'da, Ä°sveÃ§'te oldu, hepsinde de bunlarÄ± yaptÄ±lar. TahammÃ¼lleri yok. Åžu anda Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶nmÃ¼ÅŸ vaziyetteler, onlar baÅŸka ÅŸey bekliyorlardÄ±. Almanya'da 'evet' oylarÄ±nÄ±n bu denli yÃ¼ksek Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bunlarÄ± Ã§Ä±ldÄ±rttÄ±. AynÄ± ÅŸey Avusturya'da, Hollanda'da yaÅŸandÄ±. 'Evet' oylarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek Ã§Ä±kmasÄ± bunlarÄ± rahatsÄ±z ediyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizzat milletvekilleriyle beraber 'hayÄ±r' kampanyalarÄ± yaptÄ±lar.

Bu yaptÄ±klarÄ±na 'faÅŸist bir baskÄ±' veya 'Nazizm' denmesinden Ã§ok rahatsÄ±z oluyorlar. BittiÄŸini zannediyordum ancak hala uygulamalarÄ± var. Neden rahatsÄ±z oluyorlar? YapmayÄ±n bu uygulamalarÄ±. Bizde bir sÃ¶z var; 'YarasÄ± olan gocunur.' Yani gerÃ§ekten eÄŸer bÃ¶yle bir baskÄ± yoksa faÅŸist veya Nazi bÃ¶yle bir baskÄ± yoksa hiÃ§ rahatsÄ±z olmayÄ±n. GerÃ§ekten bÃ¶yle bir baskÄ± yoksa rahatsÄ±z olunmamasÄ± gerekir. Bizim bir sÃ¶zÃ¼mÃ¼z daha var bilirsiniz; 'Abdestinden ÅŸÃ¼phen yoksa namazÄ±ndan ÅŸÃ¼phen olmasÄ±n.' Åžimdi biz onlara diyoruz ki demokrat olun, demokrat olduÄŸunuz sÃ¼rece bir sorun yok ama TÃ¼rkiye'yi 54 yÄ±l Avrupa BirliÄŸinin (AB) kapÄ±sÄ±nda bekletenlerin demokrat olma diye bir ÅŸeyi olamaz ve bize bunlar Ã§ok yalan sÃ¶ylediler, hala da yalan sÃ¶ylemeye devam ediyorlar. Ä°ÅŸte 3 milyon mÃ¼lteciyi TÃ¼rkiye'de kim besliyor? Biz besliyoruz. Bunlar Avrupa Ã¼lkelerine gidebilirdi."

AB'NÄ°N VAATLERÄ° VE MÃœLTECÄ°LER KONUSU

ErdoÄŸan, bir soru Ã¼zerine mÃ¼ltecilere Avrupa kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ± ihtimalini de deÄŸerlendirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Avrupa ile iliÅŸkilerin dÃ¼zelme yoluna girmesini temenni ettiklerini ancak onlarÄ±n, kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece bÃ¶yle bir dÃ¼zelme olmayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Avrupa'nÄ±n bu noktada kendi durumlarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irmesi, "Biz burada yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±k." demesi gerektiÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, "Demiyorlarsa biz tabii ne yapacaÄŸÄ±z? 54 sene bekledik, bir 54 daha mÄ± bekleyeceÄŸiz? Kendimize baÅŸka Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yollarÄ± arayacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

TÃ¼rkiye ile Avrupa Ã¼lkelerinin Ã§oÄŸunun NATO Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir arada olduÄŸunu anÄ±msatan ErdoÄŸan, bu birlikteliÄŸin AB'de de olabileceÄŸini kaydetti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ã‡ok basit bir Ã¶rnek; Vatikan, AB Ã¼yesi mi? DeÄŸil. Peki AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin Vatikan'a giderek Papa'nÄ±n vaaz ve nasihatini dinlemesini siz nasÄ±l deÄŸerlendirirsiniz? Yani 28 tane Ã¼lkenin orada ne iÅŸi var? BunlarÄ±n iÃ§inde Ortodoks, Protestan, ateist var, ne iÅŸi var bunlarÄ±n orada? Vaaz ve nasihat dinliyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bakÄ±yorum hepsi tek millet." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°RAN'IN "PERS YAYILMACILIÄžI" ANLAYIÅžI

Programda ErdoÄŸan'a, Sykes-Picot AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n Ã¼zerinden 100 yÄ±l geÃ§mesinin ardÄ±ndan BatÄ± medyasÄ±nda bÃ¶lgenin tekrar dizayn edildiÄŸi ve TÃ¼rkiye'nin Ã¶zellikle Suriye ve Irak karÅŸÄ±sÄ±nda seyirci kalÄ±p kalmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru da yÃ¶neltildi.

Sykes-Picot olayÄ±na ne denli karÅŸÄ± olduklarÄ±nÄ± hep ifade ettiklerini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Tabii onlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman, 'Biz Irak'ta, Suriye'de toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yanÄ±ndayÄ±z' diyorlar fakat uygulamaya geldiÄŸi zaman sanki bir paylaÅŸÄ±m havasÄ± esiyor, sÄ±kÄ±ntÄ± burada. BakÄ±yorsunuz Ä°ran'Ä±n Pers yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± son zamanlarda bayaÄŸÄ± baÅŸ aÄŸrÄ±tmaya baÅŸladÄ±. Ã–rneÄŸin Irak'ta DEAÅž'la mÃ¼cadelede gÃ¶ze Ã§arpan ÅŸey bu. Mesela HaÅŸdi Åžabi kimdir, arkasÄ±nda kim var? HaÅŸdi Åžabi, enteresan, 'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ deÄŸildir' diye Irak Parlamentosundan Ã§Ä±kÄ±yor, halbuki bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ama arkasÄ±nda kimlerin olduÄŸu Ã¶nemli. Åžimdi bakÄ±n orada onlar ne yazÄ±k ki bir taraftan Sincar'a yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± diÄŸer taraftan da Telafer'e yÃ¶nelik bunlarÄ±n saldÄ±rÄ±larÄ± var. Telafer'de kim var? Telafer'de yaklaÅŸÄ±k 400 bin TÃ¼rkmen var; bunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± Åžii'dir, bir kÄ±smÄ± SÃ¼nni'dir ama ÅŸimdi onlar daÄŸÄ±ldÄ±, orada az miktarda insan kaldÄ±. Åžimdi HaÅŸdi Åžabi oraya yÃ¼rÃ¼yor, bÃ¶yle bir durum sÃ¶z konusu; aynÄ± ÅŸeyi merkezde de gÃ¶rÃ¼yoruz. Bunlar bizi Ã¼zÃ¼yor, bunlarÄ±n olmamasÄ± lazÄ±m."

"KAVMÄ°YETÃ‡Ä°LÄ°K BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R DÄ°N OLAMAZ"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±ndaki baÄŸlayÄ±cÄ± unsurun kavmiyetÃ§ilik deÄŸil din olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

"KavmiyetÃ§ilik bizim iÃ§in bir din olamaz, mezhepler bizim iÃ§in bir din olamaz, onlar birer yorumdur." diyen ErdoÄŸan, birilerini bunu adeta bir din haline getirdiÄŸi zaman kendilerinin de Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemek durumunda olduÄŸunu belirtti.

Â