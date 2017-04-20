DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, vasÄ±flÄ± yabancÄ± iÅŸÃ§ilere Ã¼lkede Ã§alÄ±ÅŸma hakkÄ± tanÄ±yan H-1B vize programÄ±nÄ±n yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesi iÃ§in kararname Ã§Ä±kardÄ±.
Trump, "Amerikan malÄ± al, Amerikan iÅŸÃ§isi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±r" baÅŸlÄ±klÄ± kararnameyi Wisconsin eyaletindeki bir fabrikada dÃ¼zenlenen etkinlikte imzaladÄ±.
YabancÄ± iÅŸÃ§ilerin ABD'de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yasal kÄ±lan H-1B vize programÄ±na ve kamu alÄ±mlarÄ±na iliÅŸkin kararnameyi AmerikalÄ±larÄ± korumak iÃ§in imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Trump, atÄ±lan adÄ±mÄ±n "ABD menÅŸeli Ã¼rÃ¼nlerin kullanÄ±mÄ±nÄ± kuvvetle teÅŸvik edeceÄŸini ve Ã¼retim iÃ§in AmerikalÄ± iÅŸÃ§ilerin iÅŸe alÄ±nmasÄ±nÄ± garantileyeceÄŸini" ifade etti.
Beyaz Saray'Ä±n internet sitesinde yayÄ±nlanan baÅŸkanlÄ±k kararnamesinde, "YÃ¼rÃ¼tme organlarÄ±nÄ±n politikasÄ±, ekonomik ve ulusal gÃ¼venliÄŸi desteklemek, ekonomik bÃ¼yÃ¼meyi hÄ±zlandÄ±rmak, iyi maaÅŸlÄ± iÅŸ imkÃ¢nlarÄ± yaratmak, orta sÄ±nÄ±fÄ± gÃ¼Ã§lendirmek ve Amerikan sanayi ve savunma endÃ¼strilerinin yanÄ±nda yer almak iÃ§in federal yardÄ±mlar ve alÄ±mlar vesilesiyle ABD'de Ã¼retilen mallarÄ±n, Ã¼rÃ¼nlerin ve materyallerin kullanÄ±mÄ±nÄ± en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karmak olmalÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.
AyrÄ±ca kararnamede, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri, Adalet, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Ä°Ã§ GÃ¼venlik bakanlÄ±klarÄ±na yabancÄ± iÅŸÃ§ilere yÃ¶nelik kurallarÄ± AmerikalÄ± iÅŸÃ§ilerin haklarÄ±nÄ± koruyacak ÅŸekilde revize etmeleri veya yeni kurallar hazÄ±rlamalarÄ± direktifi verildi.
Uzmanlar, ABD'ye her yÄ±l 85 bin civarÄ±nda yabancÄ± vasÄ±flÄ± iÅŸÃ§inin geldiÄŸine iÅŸaret ederek, H-1B programÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ±n baÅŸta teknoloji ve saÄŸlÄ±k hizmetleri olmak Ã¼zere birÃ§ok sektÃ¶rÃ¼ olumsuz etkileyebileceÄŸini belirtiyor.
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