10:27, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

MÃ¼slÃ¼man Cakarta Valisi gÃ¶revi Ekim'de devralacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'da yÃ¼zde 57,6 oy alarakÂ CakartaÂ ValiliÄŸiÂ seÃ§imini kazananÂ MÃ¼slÃ¼manÂ adayÂ Anies Baswedan, "SadeceÂ ÅŸehriÂ deÄŸil, ÅŸehirdekiÂ birlikÂ veÂ beraberliÄŸiÂ de koruyacaÄŸÄ±z." dedi.

Endonezya'da Cakarta ValiliÄŸi seÃ§iminin ikinci turunda, eski Milli EÄŸitim BakanÄ± Baswedan oylarÄ±n yÃ¼zde 57,6'sÄ±nÄ±, mevcut Cakarta Valisi Basuki Tjahaja Purnama ise oylarÄ±n yÃ¼zde 42,4'Ã¼nÃ¼ aldÄ±.

Ã–te yandan, seÃ§imi kaybeden mevcut vali "Ahok" lakaplÄ± Basuki Tjahaja Purnama ise Baswedan karÅŸÄ±sÄ±nda yenilgiyi kabul ettiÄŸini kaydederek, onu ve ekibini tebrik etti.

Purnama "Bu sonuca Ã¼zÃ¼lmedim demek yalan olur. Ama pozisyonu veren de alan da TanrÄ±. Biz kendimizi daha da geliÅŸtirmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± daha fazla odaklanarak sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Yeni Cakarta valisinin baÅŸkent iÃ§in iyi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacaÄŸÄ±nÄ± umuyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ burasÄ± hepimizin evi." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.Â

Åžubat ayÄ±nda yapÄ±lan yerel seÃ§imlerde valilik iÃ§in yarÄ±ÅŸan Ã¼Ã§ adaydan hiÃ§birinin yÃ¼zde 50'den fazla oy alamamasÄ± nedeniyle seÃ§im ikinci tura kalmÄ±ÅŸtÄ±. En fazla oyu alan Anies Baswedan ve Basuki Tjahaja Purnama, ikinci turda aday olma hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸti.

BASWEDEN GÃ–REVÄ° EKÄ°M AYINDA DEVRALACAK

Ahok, ekim ayÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resi doluncaya kadar programlarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde Baswedan'a yardÄ±m edeceÄŸini bildirdi.

Ä°slam'a hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Purnama'nÄ±n Endonezya yasalarÄ±na gÃ¶re yerel seÃ§imlere katÄ±lmasÄ± ve gÃ¶rev yapmasÄ±nda engel bulunmuyordu.

Cakarta'nÄ±n ilk Ã‡in asÄ±llÄ± ve 50 yÄ±l aradan sonra 2014'te gÃ¶reve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama, "BazÄ± gruplar Kur'an-Ä± Kerim'den ayetlere atÄ±fta bulunarak halktan beni seÃ§memelerini istiyor. Bu yaklaÅŸÄ±m insanlarÄ± aptal yerine koymak anlamÄ±na gelir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

"Ahok", geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l sonundaki konuÅŸmasÄ±nda Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu Ã¼zerine Ä°slam'a hakaret etmekle suÃ§lanmÄ±ÅŸ ve hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.