10:42, 20 Nisan 2017 Perşembe

Japonya'da eğitim için burs başvuruları başladı





Japonya'da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için 2018 yılı "Monbukagakusho:MEXT" burs başvuruları başladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığının 2018 yılı araştırma, lisans, teknik meslek yüksekokulu ve meslek yüksekokulu burs başvuruları 18 Nisan-11 Mayıs döneminde yapılabilecek. Bursla ilgili başvuru şartları ve detaylı bilginin, www.tr.emb-japan.go.jp adresinden alınabileceği belirtildi.

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