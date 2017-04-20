Japonya'da eğitim için burs başvuruları başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığının 2018 yılı araştırma, lisans, teknik meslek yüksekokulu ve meslek yüksekokulu burs başvuruları 18 Nisan-11 Mayıs döneminde yapılabilecek.
Bursla ilgili başvuru şartları ve detaylı bilginin, www.tr.emb-japan.go.jp adresinden alınabileceği belirtildi.
Japonya'da eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler için 2018 yılı "Monbukagakusho:MEXT" burs başvuruları başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, özel okul eğitim ücretlerine yapılacak zam oranının yıllık enflasyona göre belirlenip belirlenmediği, geçen yıl kurulan "elektronik takip" sistemiyle denetlenmeye başlandı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2'ncisi 9 Temmuz Pazar günü yapılacak
İÜ, İstanbul İngilizce Tıp, İngilizce Eczacılık ile İlahiyat Arapça lisans programları açtı
YÖK, "Duyuruda belirtilen düzenleme, yüksekokuldan fakülteye dönüşen sadece perfüzyon ve antrenörlük eğitimi programlarına ilişkindir." açıklamasında bulundu.
ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek LYS başvurularında dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 26-27 Nisan 2017 Çarşamba- Perşembe tarihlerinde yapılacak olan TEOG sınavları ile ilgili eğitim uzmanları önerilerde bulundu
ÖSYM tarafından, Lisans Yerleştirme Sınavı'nın uygulanacağı ilçe sınav merkezleri listesinin güncellendiği bildirildi
Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “INTEGRA 3646”, Kaliforniya’da düzenlenen FIRST Robotics Competition yarışmasının en saygın ödülü olan Chairman’s Award’u ülkemize kazandırdı.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Sağlam, huzurlu ve esenlikle eğitim alabileceği bir ortamı oluşturmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için ikili eğitimi kaldıracağız" dedi
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre LYS başvuruları bugün başladı. Başvurular yaklaşık 2 hafta sürecek.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Aktaş'ın kütüphaneyi andıran 2 katlı evinde 40 bin kitap bulunuyor
İlkbahar dönemi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yarın yapılacak. Sınavın başlama saati olan 10.00'dan 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sınava alınmayacak
Bulgaristan'ın Vizyon ile Türkiye'nin Trakya Üniversitesi arasında Öğrenci Değişim Anlaşması imzalandı
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, ‘bitişik eğik el yazısı’na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, adaylara ve velilere yardımcı olmak için 10 farklı dünya sıralamasında, 159 Türk üniversitesinin yerlerini gösteren bir rapor hazırladı.