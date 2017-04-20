11:02, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Husiler medya mensuplarÄ±nÄ± "idam" ile korkutuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de muhalif olduÄŸu belirtilen bir gazetecinin, Husiler tarafÄ±ndan casusluk iddiasÄ±yla idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± Husilerin, "gazetecilere mesaj verme ve Ã¼lkeyi baskÄ±cÄ± dÃ¶nemlere geri gÃ¶tÃ¼rme Ã§abasÄ±" olarak deÄŸerlendirildi.

Husilere baÄŸlÄ± sÃ¶zde Sana Ceza Mahkemesinin "dÃ¼ÅŸman Ã¼lkeler hesabÄ±na casusluk" yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gazeteci Yahya Abdurrakib el-Cubeyhi'ye idam cezasÄ± vermesi, Ã¼lke genelinde ve uluslararasÄ± Ã§evrede tepki topladÄ±.

Yemen Gazeteciler SendikasÄ±ndan konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Husiler tarafÄ±ndan alÄ±konulan gazetecilerin iÅŸkence gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼, bir suÃ§larÄ± bulunmamasÄ± nedeniyle de mahkeme Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada, Husilerin meÅŸru yÃ¶netim ve Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyonla ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle alÄ±koyduÄŸu 18 gazeteciden sadece yaÅŸÃ§a en bÃ¼yÃ¼k olan Yahya Abdurrakib el-Cubeyhi'nin (61) yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Husilerin sÃ¶zde mahkemelerinden Ã§Ä±kan kararlarÄ±n kesinlikle kabul edilmediÄŸi vurgulanarak, sÃ¶z konusu uygulamalarÄ±n Ã¼lkeyi "totaliter ve baskÄ±cÄ± dÃ¶nemlere geri gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, gazetecilerde korku ve kaygÄ± duygularÄ± uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Husilerin gazetecileri hedef alan bu uygulamalarla "meÅŸru yÃ¶netimin yanÄ±nda yer alanlarÄ±n sonu idam olacak" mesajÄ±nÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

"YEMEN TARÄ°HÄ°NDE BENZERÄ° YOK"

Gazeteciler SendikasÄ± eski BaÅŸkanÄ± Abdulbari Tahir de konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "8 ay Ã¶nce zorla kaybedilen biri hakkÄ±nda aniden idam hÃ¼kmÃ¼ Ã§Ä±kÄ±yor. Kendisine suÃ§lama yÃ¶neltilmiyor, avukatÄ±na savunma hakkÄ± da tanÄ±nmÄ±yor. Bunun Yemen tarihinde bir benzeri yok." ifadelerini kullandÄ±.

Ãœlkede insanlarÄ±n susmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± susturulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, medyaya savaÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Tahir, baÅŸkent Sana'dan yayÄ±n yapan bir kanal olmadÄ±ÄŸÄ± gibi burada gÃ¶rev yapan muhabir de bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Tahir, Husilerce 18 gazetecinin zorla kaybedildiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

UluslararasÄ± Gazeteciler BirliÄŸi de Husilerin aldÄ±klarÄ± sÃ¶z konusu karar nedeniyle Ã¶fkeli olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "gÃ¶stermelik mahkemeler" Ã¼zerinde yetkisi olanlara Cubeyhi'ye zarar vermemeleri uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°nsan haklarÄ± savunucularÄ± ise Husilerin Cubeyhi'ye yÃ¶nelttiÄŸi suÃ§lamalarÄ±n uydurma olduÄŸunu, onun 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana Suudi Arabistan'dan yayÄ±n yapan bir gazete iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bilgisayarÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± makalelerden baÅŸka hiÃ§bir ÅŸey bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydediyor.

Husilere baÄŸlÄ± Sana Ceza Mahkemesi, "dÃ¼ÅŸman Ã¼lkeler hesabÄ±na casusluk" yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gazeteci Cubeyhi'ye geÃ§en hafta idam cezasÄ± vermiÅŸti.

Yemen Ä°nsan HaklarÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Husiler ve devrik CumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere ait cezaevlerinde en az 11 bin kiÅŸinin tutulduÄŸu, aralarÄ±nda siyasetÃ§i, gazeteci ve hukukÃ§ularÄ±n da olduÄŸu 3 bin kiÅŸinin zorla kaybedildiÄŸi ve 83 kiÅŸinin de cezaevlerinde iÅŸkence sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirilmiÅŸti.