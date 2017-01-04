AltÄ±n fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§ti

FETÃ– ile iliÅŸkili 3 kuruluÅŸun BM'deki istiÅŸari statÃ¼leri dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ile iliÅŸkili olduklarÄ± iÃ§in KHK ile kapatÄ±lan Kimse Yok Mu DerneÄŸi, Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± ve TUSKON'un BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki "istiÅŸari statÃ¼leri" dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼