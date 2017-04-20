11:07, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Orta Amerika-TÃ¼rkiye birliÄŸinden barÄ±ÅŸ mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Werner Isaac Vargas Torres, "Biliyoruz ki barÄ±ÅŸ ÅŸu anda bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda olan bir kÃ¶prÃ¼. Bu barÄ±ÅŸ kÃ¶prÃ¼sÃ¼ bizi kalkÄ±nmaya gÃ¶tÃ¼recek, aynÄ± zamanda bu kÃ¶prÃ¼ her zaman kardeÅŸ Ã¼lkelerle bir arada yÃ¼rÃ¼memizi saÄŸlayacak. Bu kÃ¶prÃ¼yÃ¼ SICA, TÃ¼rkiye ile beraber el ele geÃ§mek istiyor." dedi.

Torres, SICA 2. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Forumu'nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne misafirperverliÄŸi iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, halkÄ±n ruhunu hissedebildiklerini anlattÄ±.

BarÄ±ÅŸÄ±n halklar iÃ§in en Ã¶nemli unsurlardan biri olduÄŸunu ifade eden Torres, bu anlamda Orta Amerika ve SICA Ã¼lkelerinin geÃ§miÅŸte yapÄ±lan anlaÅŸmalar Ã§erÃ§evesinde de her zaman barÄ±ÅŸÄ±n Ã¶nemine deÄŸindiÄŸini, bunun iÃ§in de sÃ¼rdÃ¼rebilir kalkÄ±nmanÄ±n gerekliliÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Torres, konuÅŸmasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biliyoruz ki barÄ±ÅŸ ÅŸu anda bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda olan bir kÃ¶prÃ¼. Bu barÄ±ÅŸ kÃ¶prÃ¼sÃ¼ bizi kalkÄ±nmaya gÃ¶tÃ¼recek, aynÄ± zamanda bu kÃ¶prÃ¼ her zaman kardeÅŸ Ã¼lkelerle bir arada yÃ¼rÃ¼memizi saÄŸlayacak. Bu kÃ¶prÃ¼yÃ¼ SICA, TÃ¼rkiye ile beraber el ele geÃ§mek istiyor. Bu kÃ¶prÃ¼ biliyoruz ki temel taÅŸlarÄ±nÄ± bu tÃ¼r toplantÄ±larda kurdu. Bu toplantÄ±lar, iliÅŸkilerimizi ve bu buluÅŸma gÃ¼ndemlerimizi, SICA ve TÃ¼rkiye Ã§erÃ§evesinde geliÅŸtirmemizi saÄŸlÄ±yor. Hem SICA bÃ¶lgesi ve hem de TÃ¼rkiye, bu kalkÄ±nma kÃ¶prÃ¼lerini oluÅŸturan Ã¼lkeleriz.

Stratejik anlamda da hepimiz geÃ§iÅŸ bÃ¶lgeleriyiz. Bu yÃ¼zden de dÃ¼nya Ã§erÃ§evesinde ticari Ã¶nemimiz var. Tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel kÃ¶prÃ¼ler oluÅŸturduk. Prestijli ya da seÃ§kin durumumuz Ã§ok Ã¶nemli zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸmamÄ±za sebep oluyor. Bunlardan biri de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi, daha Ã¶nce saydÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma, ticaretin geliÅŸimi gibi. Bu yÃ¼zden de Ã¶nemli bir siyasi diyalog ve iÅŸ birliÄŸi kurmamÄ±z gerekiyor. Bu kÃ¶prÃ¼, ortak gayretlerimizi birleÅŸtirerek bu bahsettiÄŸimiz zorluklarÄ±n Ã¼stesinden gelmemizi saÄŸlayacak ve ortak tarihimizi oluÅŸturacak."

"Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° FIRSATI Ã‡OK Ã–NEMLÄ°"

SICA'nÄ±n organlarÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± olarak bÃ¶lgesel entegrasyon fÄ±rsatlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiklerini belirten Torres, SICA bakanlarÄ±nÄ±n da bu konu Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, enerji, demokratik gÃ¼venlik, cinsiyet eÅŸitliÄŸi, ticaret gibi alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

SICA bakanlarÄ±nÄ±n bir araya gelerek, bir dÃ¼ÅŸÃ¼nme aÅŸamasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir eylem planÄ±na geÃ§mek istediklerini ifade eden Torres, kendi bÃ¶lgesel entegrasyonlarÄ± iÃ§in Ã¶nemli adÄ±mlar atmaya baÅŸlayacaklarÄ±nÄ±, bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¼reÃ§lerin entegrasyonlarÄ±nÄ± daha da hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, daha da gÃ¼Ã§lendireceÄŸini dile getirdi.

BÃ¶lgesel ve dÄ±ÅŸarÄ±dan gÃ¶zlemci Ã¼lkelerin de bu konularda kendilerine yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Torres, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamdaki maddi yardÄ±mÄ±nÄ± da vurgulamak istiyoruz. GÃ¶zlemci Ã¼ye olarak bize Ã§ok Ã¶nemli destek saÄŸladÄ±. Zika virÃ¼sÃ¼ne karÅŸÄ± yapÄ±lan mÃ¼cadelede Ã§ok Ã¶nemli bir destek gÃ¶nderildi. Orta Amerika ve Dominik Cumhuriyeti ÅŸu anda bu programÄ± inceliyor. Biliyoruz ki teknik ve finansal komisyonlar da ÅŸu anda bu konuyla ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± geliÅŸtiriyor." diye konuÅŸtu.

Torres, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na hitaben, bu iÅŸ birliÄŸi fÄ±rsatÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayarak, "Bu sebeple birlikte hareket ederek, beraber hangi alanlarda Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerektiÄŸini deÄŸerlendireceÄŸiz. Sosyal, kÃ¼ltÃ¼rel, ekonomi, enerji, turizm, Ã§evre, risk deÄŸerlendirilmesi ve demokrasinin gÃ¼venliÄŸi alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekiyor. BunlarÄ±n, hem SICA'nÄ±n sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmasÄ± hem de BirleÅŸmiÅŸ Milletler 2020 ProgramÄ±'na uygun bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmesi gerekiyor." dedi.

HalklarÄ±n, kÃ¼ltÃ¼rleri ve sanatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletiÅŸim kurduÄŸunu, bu yÃ¼zden de bu baÄŸlarÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesinin, ekonominin ve ticaretin dÄ±ÅŸÄ±nda, Ã¼lkeleri birleÅŸtireceÄŸini, dayanÄ±ÅŸma ve dostluk kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼ de gÃ¼Ã§lendireceÄŸini sÃ¶yledi.

Werner Isaac Vargas Torres, SICA ve TÃ¼rkiye'nin Ã§ok uzun sÃ¼re birlikte dayanÄ±ÅŸma gÃ¶stereceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye-Guatemala Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ± ile uzak coÄŸrafyalardaki iki dost Ã¼lke daha yakÄ±nlaÅŸacak." dedi.