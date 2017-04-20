11:31, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

PTT ile Katar Post arasÄ±nda e-Ticaret SÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

PTT AÅž ile Katar Post arasÄ±nda ikili iÅŸ birliÄŸi Ã§erÃ§evesinde e-Ticaret SÃ¶zleÅŸmesi imzalandÄ±.

Doha'da dÃ¼zenlenen Katar'daki TÃ¼rkiye FuarÄ±'nda imza tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtirildi. PTT AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Kenan Bozgeyik, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bugÃ¼n Katar'da olmaktan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduÄŸunu belirterek, "Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¼lkelerimiz iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir projenin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§erisindeyiz." dedi.

SÃ¶z konusu iÅŸ birliÄŸinin, iki dost Ã¼lkenin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k iÅŸleri baÅŸarmasÄ±na vesile olacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Bozgeyik, "TÃ¼rkiye'de 26. dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Posta BirliÄŸi Kongresi'nde PTT AÅž ile Katar Post arasÄ±nda imzalanan ikili iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda Katar Post ile e-Ticaret SÃ¶zleÅŸmesi'ni imzalayacaÄŸÄ±z. Bu iÅŸ birliÄŸinde emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

Katar Post Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Muhammed Faleh Naimi ise sÃ¶zleÅŸmenin, TÃ¼rk ve Katar posta hizmetlerine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, e-Ticaret SÃ¶zleÅŸmesi iÃ§in kurduklarÄ± internet sitesi Ã¼zerinden mÃ¼ÅŸterilerinin uluslararasÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabileceklerini sÃ¶yledi.

Ä°nternet sitesindeki Ã¼rÃ¼nlerin PTT AÅž tarafÄ±ndan taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirten Naimi, "Bu anlaÅŸma bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸim. Ä°ki kurum arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin baÅŸlangÄ±cÄ± olan bu iÅŸ birliÄŸinin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum." diye konuÅŸtu.

SÃ¶zleÅŸmeyle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticari iÅŸ birliÄŸinin geliÅŸmesine katkÄ± saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± anlatan Naimi, katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± PTT AÅž yetkililerine teÅŸekkÃ¼r etti.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Bozgeyik ile Naimi, e-Ticaret SÃ¶zleÅŸmesi'ni imzaladÄ±.