11:46, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

'Brexit' AB'deki ayrÄ±lÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ± cesaretlendiriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere'nin 44 yÄ±llÄ±k Ã¼yeliÄŸinin ardÄ±ndanÂ Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lma kararÄ± ve resmi olarak ayrÄ±lma sÃ¼recini tetiklemesi, birliÄŸin geleceÄŸine yÃ¶nelik endiÅŸeleri artÄ±rarak ayrÄ±lma yanlÄ±sÄ± gruplarÄ± canlandÄ±rdÄ±.

Ekonomik krizin etkilerinin Ã¼stesinden gelme konusunda gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eken AB, mÃ¼lteci krizi, kÄ±tada AB karÅŸÄ±tÄ± olan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilerin yÃ¼kseliÅŸi, Ã¼ye Ã¼lkelerin egemenlik kaygÄ±sÄ±, birliÄŸin geleceÄŸine iliÅŸkin farklÄ± senaryolarÄ±n Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ± ve CebelitarÄ±k gibi konumu tartÄ±ÅŸmalÄ± bÃ¶lgeler yÃ¼zÃ¼nden sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeye devam ediyor.

Brexit olarak adlandÄ±rÄ±lan Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma sÃ¼recini "Frexit (Fransa), Grexit (Yunanistan), Nexit (Hollanda)" gibi sÃ¼reÃ§lerin takip edeceÄŸi endiÅŸesi uluslararasÄ± camiada yankÄ± bulmaya devam ediyor.

"Capital Economics" adlÄ± kuruluÅŸ tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l yayÄ±mlanan raporda, Ã¼lkelerde yapÄ±lan anketler sonucu en fazla AB karÅŸÄ±tÄ± Ã¼lkelerin Almanya, Fransa, Ä°talya, Hollanda ve Ä°sveÃ§ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Brexit iÃ§in geÃ§en yÄ±l 23 Haziran'da yapÄ±lan referandumda "evet" oylarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fransa, Almanya, Ä°talya, BelÃ§ika, Hollanda ve LÃ¼ksemburg dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± endiÅŸe duyan kesimleri rahatlatmak ve bir nevi AB karÅŸÄ±tlarÄ±na gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek iÃ§in ortak bildiri yayÄ±mladÄ±. Bildiride Ã¶ne Ã§Ä±kan ifadeler ÅŸu ÅŸekilde:

"ToplumlarÄ±mÄ±zÄ±n bazÄ± kesimlerinde AB'nin iÅŸleyiÅŸine iliÅŸkin rahatsÄ±zlÄ±k duyulduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. Bu durumu ciddiye alÄ±yoruz ve AB'nin tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in daha faydalÄ± hale getirilmesi konusunda kararlÄ±yÄ±z."

Ancak AB yanlÄ±sÄ± gruplarÄ±n tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen birliÄŸin geleceÄŸine yÃ¶nelik endiÅŸeler geniÅŸ yankÄ± bulmaya devam ediyor.

GREXÄ°T, AUXÄ°T, NEXÄ°T, FREXÄ°T ENDÄ°ÅžELERÄ°

Ä°ngiltere iÃ§in Brexit ifadesi kullanÄ±lmaya baÅŸlamadan Ã§ok Ã¶nce Yunanistan'Ä±n AB'den Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in "Grexit" ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yunanistan'daki ekonomik kriz sonucu Almanya'nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki AB Ã¼yelerinin Ã¼lkeye dayattÄ±ÄŸÄ± ve Yunan halkÄ± nezdinde popÃ¼ler olmayan aÄŸÄ±r kemer sÄ±kma politikalarÄ±, "Grexit" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± alevlendirmiÅŸti. UluslararasÄ± Para Fonunun (IMF) Yunanistan'a verilecek 86 milyar dolarlÄ±k kurtarma paketini tekrar erteleme kararÄ± da "Grexit" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini tekrar canlandÄ±rdÄ±.

Ã–te yandan, Brexit referandumundan 3 gÃ¼n Ã¶nce Ä°talya'daki AB karÅŸÄ±tÄ± "BeÅŸ YÄ±ldÄ±z Hareketi"nin yerel seÃ§imlerde Roma ve Torino belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± kazanmasÄ± kÄ±tada endiÅŸe rÃ¼zgarlarÄ± estirdi. Buna ek olarak, gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± tezleriyle bilinen Kuzey BirliÄŸi Partisi lideri Matteo Salvini, Brexit'i Ã¶ven mesajlar paylaÅŸarak Ä°talya'da da benzer bir referandum yapÄ±lmasÄ±nÄ± destekliyor. Salvini, Ä°talya'da federal bir sistem kurulmasÄ±nÄ± ve kuzeydeki bÃ¶lgelere Ã¶zerklik verilmesini destekleyen sÃ¶ylemleriyle dikkat Ã§ekmeye ve AB'yi destekleyen Ã§evrelerde endiÅŸe yaratmaya devam ediyor.

GeÃ§en sene aralÄ±k ayÄ±nda ise Avusturya cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerindeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n adayÄ± Norbert Hofer'in seÃ§imleri AB yanlÄ±sÄ± Alexander Van Der Bellen'a karÅŸÄ± kaybetmesi, kÄ±tadaki AB yanlÄ±larÄ±na derin bir nefes aldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Hofer, seÃ§imleri kazansaydÄ± 1 yÄ±l iÃ§inde Avusturya'da "Auxit" iÃ§in referandum yapmayÄ± planlÄ±yordu.

Avusturya'daki seÃ§imlerin ardÄ±ndan gÃ¶zler Hollanda'ya Ã§evrildi. Hollanda'da geÃ§en ay seÃ§imleri kaybeden aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Geert Wilders, kazanmasÄ± durumunda Hollanda'da AB'den ayrÄ±lmak iÃ§in Ä°ngiltere'dekine benzer bir halk oylamasÄ± yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Nexit" ihtimalinin sÄ±kÄ± savunucusu olarak Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±.

SÄ±rada ise Fransa'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri var. SeÃ§imlerin gÃ¼Ã§lÃ¼ adayÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe (FN) partisinin lideri Marine Le Pen, Brexit'in ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, seÃ§ilmesi durumunda aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde benzer bir referandumu Fransa'da da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi. Le Pen aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ben de Fransa'da AB'de kalÄ±p kalmamaya yÃ¶nelik bir referandum gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸim. Bir ÅŸeyleri deÄŸiÅŸtirmek mÃ¼mkÃ¼n. BakÄ±n Ä°ngilizlere, onlar kendi kaderlerini kendileri belirlediler ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± seÃ§tiler. Biz de tekrar Ã¶zgÃ¼r, gururlu ve baÄŸÄ±msÄ±z bir halk olabiliriz."

Kuzey Avrupa'da ise parlamentoda yaklaÅŸÄ±k 20 koltuÄŸa sahip AB ve gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± "Ä°sveÃ§ Demokratlar Partisi" Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Partinin lideri Jimmie Akesson Ã¼lkede "baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Ã§anlarÄ±" Ã§alanlar arasÄ±nda yer alÄ±yor. "Uluslar Ã¼stÃ¼ AB yapÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kma konusunda hiÃ§bir olumsuzluk gÃ¶rmÃ¼yorum" diyen Akesson, "Ä°sveÃ§ tekrar egemen bir Ã¼lke olmalÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± sÄ±klÄ±kla tekrarlÄ±yor.

Macaristan ve Polonya'dan da AB'ye iliÅŸkin "memnuniyetsizlik" sesleri yÃ¼kseliyor. Macaristan'Ä±n gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban, AB'yi bir "illÃ¼zyon" olarak nitelendiriyor. DiÄŸer yandan Polonya, Danimarka ve Finlandiya gibi Ã¼lkeler AB'nin kurumsal iÅŸleyiÅŸi ve yavaÅŸ karar alma sÃ¼reÃ§lerine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.

BREXÄ°T'Ä°N YAN ETKÄ°SÄ°

AB karÅŸÄ±tÄ± Ã¼lkelerin birlikten ayrÄ±lma isteklerinin yanÄ± sÄ±ra Brexit bazÄ± Ã¼ye Ã¼lkelerde bir nevi iÃ§ parÃ§alanmayÄ± da tetikliyor.

YakÄ±n zamanda Ä°spanya ile Ä°ngiltere arasÄ±nda "savaÅŸ" sÃ¶zcÃ¼klerinin sarf edilmesine neden olan 32 bin nÃ¼fuslu CebelitarÄ±k bÃ¶lgesindeki sorun 300 senedir devam ediyor. Brexit sonrasÄ±nda Ä°spanya AB kanunlarÄ± Ã§erÃ§evesinde bÃ¶lgeyle ilgili kendisinden izinsiz hareket edilemeyeceÄŸini vurgularken, Ä°ngiltere gerekirse "savaÅŸa gidebileceÄŸini" sÃ¶ylÃ¼yor.

Brexit'in hemen ardÄ±ndan BirleÅŸik KrallÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n parÃ§alarÄ± olan Kuzey Ä°rlanda ve Ä°skoÃ§ya'nÄ±n AB'de kalmak iÃ§in BirleÅŸik KrallÄ±k'tan Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir referandum yapabileceklerini ifade etmesi Ä°ngiltere'de tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

DiÄŸer yandan, Ä°spanya'da Katalonya ve Bask bÃ¶lgesinde her geÃ§en gÃ¼n daha fazla kiÅŸi baÄŸÄ±msÄ±z olma isteÄŸini dile getiriyor.

BelÃ§ika'da ise Flaman ve Valonlar arasÄ±ndaki sorun 2011 yÄ±lÄ±nda aylarca hÃ¼kÃ¼metin kurulmasÄ±nÄ± engellemiÅŸti. FarklÄ± diller konuÅŸan iki grup kendisini iki farklÄ± millet olarak gÃ¶rÃ¼yor. KÄ±tadaki "ayrÄ±lma ve parÃ§alanma" dalgasÄ±nÄ±n AB'nin baÅŸkentini vurmasÄ± ihtimali endiÅŸe yaratÄ±yor.Â