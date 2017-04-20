11:44, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi'ne giriÅŸ ÅŸartlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± FakÃ¼lte ve Meslek YÃ¼ksekokulu Temin YÃ¶netmeliÄŸi Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

SÃ¶z konusu yÃ¶netmelikle, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca temin edilerek, Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisinin fakÃ¼lte ve meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda eÄŸitime alÄ±nacak Ã¶ÄŸrencilerde aranacak ÅŸartlar ile giriÅŸ sÄ±navlarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna gÃ¶re, Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisinin fakÃ¼lte ve meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ±n Ã¶ÄŸrenci kaynaÄŸÄ±, lise veya lise dengi meslek okulu mezunlarÄ± ile geÃ§ici kayÄ±t tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar, ayrÄ±ca denkliÄŸi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca onaylanmak kaydÄ±yla yabancÄ± Ã¼lke lise mezunlarÄ± olacak.

AlÄ±nacak Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile koordine edilerek Akademi tarafÄ±ndan; fakÃ¼lte ve meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nÄ±n kapasitesi, boÅŸ kadro sayÄ±sÄ± ve ihtiyacÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak, her yÄ±l kadÄ±n ve erkek olmak Ã¼zere Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± tespit edilecek. YabancÄ± Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± ise ilgili devletlerle yapÄ±lacak ikili anlaÅŸmalara baÄŸlÄ± olarak Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tespit edilecek.

Åžehit ve vazife malullerinin eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±yla ilgili kontenjan ise alÄ±nacak Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 5â€™i oranÄ±nda olacak.

GiriÅŸ sÄ±navlarÄ±na iliÅŸkin duyurular, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi internet sayfalarÄ±nda veya diÄŸer iletiÅŸim araÃ§larÄ±yla yapÄ±lacak.

AdaylarÄ±n Ã¶n baÅŸvurularÄ± elektronik ortamda alÄ±nacak. GiriÅŸ sÄ±navÄ±na baÅŸvurular her yÄ±l iÃ§in temin merkezleri tarafÄ±ndan belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasÄ±nda ÅŸahsen yapÄ±lacak. FakÃ¼lte ve Meslek YÃ¼ksekokullarÄ± iÃ§in sÄ±ralamaya esas YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) puan tÃ¼rÃ¼ veya tÃ¼rleri ile taban puanÄ±, fakÃ¼lte iÃ§in Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ± (LYS) puan tÃ¼rÃ¼ veya tÃ¼rleri ile taban puanÄ± Senato tarafÄ±ndan tespit edilecek.

Ã–n baÅŸvurusu alÄ±nan erkek ve kadÄ±n adaylar ayrÄ± ayrÄ± olmak Ã¼zere her bir adayÄ±n belirlenen tÃ¼r veya tÃ¼rlerdeki YGS puanÄ± en yÃ¼ksek puandan en dÃ¼ÅŸÃ¼k puana doÄŸru sÄ±ralanacak ve o dÃ¶nem iÃ§in alÄ±nacak erkek ve kadÄ±n Ã¶ÄŸrenci kontenjanÄ±nÄ±n en az 10 katÄ±na kadar aday ÅŸahsen mÃ¼racaatta bulunmak Ã¼zere davet edilecek. Ancak, ÅŸehit ve vazife malullerinin eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± sÄ±ralama gÃ¶zetmeksizin ÅŸahsen mÃ¼racaatta bulunmak Ã¼zere Ã§aÄŸrÄ±lacak.

Eksik belgeyle, posta yoluyla veya baÅŸvuru zamanÄ± geÃ§tikten sonra yapÄ±lan baÅŸvurular kabul edilmeyecek. BaÅŸvuruda bulunan adaylardan belirlenen miktarda sÄ±nav Ã¼creti alÄ±nacak ve Ã¼cretler BaÅŸkanlÄ±k DÃ¶ner Sermaye Ä°ÅŸletmesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hesabÄ±na yatÄ±rÄ±lacak. Åžehit ve vazife malullerinin eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ±ndan ise sÄ±nav Ã¼creti alÄ±nmayacak.

ADAYLARDA ARANACAK NÄ°TELÄ°KLER

FakÃ¼lteye ve meslek yÃ¼ksekokullarÄ±na mÃ¼racaat edecek adaylarda, ÅŸu ÅŸartlar aranacak:

"TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± olmak. Her yÄ±l Senato tarafÄ±ndan belirlenecek kaynak okul ve bÃ¶lÃ¼mlerden mezun olmak. Evli, hamile, Ã§ocuklu olmamak veya herhangi bir kadÄ±nla veya erkekle nikahsÄ±z olarak birlikte yaÅŸamamak. DÃ¼zeltilmemiÅŸ nÃ¼fus kaydÄ±na gÃ¶re, mÃ¼racaat yapÄ±lan yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nÄ±n 1'i itibarÄ±yla 21 yaÅŸÄ±nÄ± bitirmemiÅŸ olmak. GÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± olumlu olmak. YGS'ye katÄ±lmÄ±ÅŸ ve Senato tarafÄ±ndan belirlenen taban puanÄ± veya Ã¼zerinde not almÄ±ÅŸ olmak, ÅŸehit ve vazife malullerinin eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in belirlenen taban puanÄ±n, en az yÃ¼zde 80'ini almÄ±ÅŸ olmak. Silah taÅŸÄ±maya veya silahlÄ± gÃ¶rev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. SaÄŸlÄ±k YeteneÄŸi YÃ¶netmeliÄŸi'nde belirtilen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±mak. 5237 sayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun 'Genel Ahlaka KarÅŸÄ± SuÃ§lar' baÅŸlÄ±klÄ± 7'nci bÃ¶lÃ¼mdeki suÃ§larÄ± iÅŸlememiÅŸ olmak, bu suÃ§lardan hakkÄ±nda herhangi bir adli veya idari soruÅŸturma veya kovuÅŸturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayÄ± idari yaptÄ±rÄ±m uygulanmamak veya bu iÅŸler nedeniyle hÃ¼kÃ¼m giymemiÅŸ olmak.

TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun 53'Ã¼ncÃ¼ maddesinde belirtilen sÃ¼reler geÃ§miÅŸ olsa bile kasten iÅŸlenen bir suÃ§tan dolayÄ± hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa dahi 1 yÄ±l veya daha fazla sÃ¼reyle hapis cezasÄ±na mahkum olmamak. Affa uÄŸramÄ±ÅŸ veya hÃ¼kmÃ¼n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸ olsa bile devletin gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar, zimmet, irtikap, rÃ¼ÅŸvet, hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, sahtecilik, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, suÃ§tan kaynaklanan mal varlÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlerini aklama, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k veya cinsel dokunulmazlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§lardan dolayÄ± mahkum olmamak veya bu suÃ§lardan dolayÄ± devam etmekte olan bir soruÅŸturma veya kovuÅŸturma bulunmamak veya kovuÅŸturmasÄ± uzlaÅŸma ile neticelenmemiÅŸ olmak.

Alkol, uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanÄ±mÄ± nedeniyle tedavi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ veya gÃ¶rÃ¼yor olmamak. Kamu haklarÄ±nÄ± kullanmaktan yoksun bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmamak. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teÅŸkilatÄ±na baÄŸlÄ± okullar ile jandarma ve sahil gÃ¼venlik eÄŸitim kurumlarÄ±ndan ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ veya Ã§Ä±karÄ±lmamÄ±ÅŸ olmak, sivil okullardan Ã§Ä±karÄ±lmamÄ±ÅŸ olmak. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ile bu Ã¶rgÃ¼tlerin yasal veya yasa dÄ±ÅŸÄ± uzantÄ±larÄ±nÄ±n eylemlerine, toplantÄ±larÄ±na, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve mitinglerine karÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸ, desteklememiÅŸ, katÄ±lmamÄ±ÅŸ olmak. Bakanlar Kurulu kararlarÄ± ve mahkeme kararlarÄ±nca terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilmiÅŸ tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle herhangi bir irtibatÄ± ve iltisakÄ± bulunmamak. BaÅŸvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±lÄ± beyan sunmak.

AdaylarÄ±n bu ÅŸartlardan herhangi birini taÅŸÄ±madÄ±klarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±lmasÄ± halinde sÄ±nav sonuÃ§larÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n adaylÄ±klarÄ±, Ã¶ÄŸrenime baÅŸlamÄ±ÅŸlarsa Ã¶ÄŸrencilikleri sona erdirilecek."

SINAV KOMÄ°SYONLARININ OLUÅžTURULMASI

Merkezi SÄ±nav Komisyonu, baÅŸkanÄ± en az albay rÃ¼tbesinde ve ikisi Ã¶ÄŸretim elemanÄ± olmak Ã¼zere 5 personelden oluÅŸacak.

Fiziki Kontrol Komisyonu ise adaylarÄ±n; fiziki yeterlilik testi Ã¶ncesi, boy, kilo deÄŸerlerinin Ã¶lÃ§Ã¼lmesi ve bedeni ÅŸartlarÄ± karÅŸÄ±lama durumlarÄ± ile renk kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile fazla veya eksik uzuvlarÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n deÄŸerlendirilmesi amacÄ±yla temin merkezleri tarafÄ±ndan belirlenen yeteri kadar subay veya astsubaydan oluÅŸturulacak. Komisyona yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k personeli de alÄ±nabilecek.

Fiziki Yeterlilik SÄ±nav Komisyonunda bir Ã¼st subay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda en az bir beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretim elemanÄ± olmak Ã¼zere yeterli sayÄ±da personel gÃ¶rev yapacak.

MÃ¼lakat SÄ±nav Komisyonu, bir Ã¼stsubay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, iki subay, bir Ã¶ÄŸretim elemanÄ± ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu bir kiÅŸi olmak Ã¼zere 5 personelden oluÅŸacak. MÃ¼lakat SÄ±nav Komisyonu Ã¼yelerinin kimlerden oluÅŸacaÄŸÄ±; Akademi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±klarÄ±nÄ±n Temin Merkezleri, Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°stihbarat BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda ilgili birimlerin baÅŸkanÄ± veya yetkilendireceÄŸi personelden oluÅŸan Ã¼st komisyon tarafÄ±ndan belirlenecek.

Ä°tiraz Karar Komisyonunda ise komisyonlarca yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler Ã¼zerinde denetim yapmak Ã¼zere ilgili komutanlÄ±ÄŸÄ±n temin merkezi komutanÄ± veya daire baÅŸkanÄ±, akademi baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± ile fakÃ¼ltede dekan, meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda okul komutanÄ± ve bir tabip olmak Ã¼zere 4 personel gÃ¶rev alacak.

GÄ°RÄ°Åž SINAVI Ä°KÄ° AÅžAMALI OLACAK

Åžahsen baÅŸvuru iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±lan adaylar sÄ±navlara girmeden Ã¶nce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafÄ±ndan kontrolden geÃ§irilecek. Bu kontrolde deÄŸerlendirilecek hususlar temin merkezlerince belirlenerek ilan edilecek.

Akademi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen ve sÄ±nav giriÅŸ ilanlarÄ±nda bildirilen boy ve kilo Ã¶lÃ§Ã¼leri ile vÃ¼cut kitle indeksi deÄŸerlerine uygunluk aranacak. Fiziki Kontrol Komisyonu, standartlarÄ± saÄŸlayan adaylar hakkÄ±nda "Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi FakÃ¼lte/Meslek YÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrenci adayÄ± olur", saÄŸlayamayan adaylar hakkÄ±nda "Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi FakÃ¼lte/Meslek YÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrenci adayÄ± olamaz" ÅŸeklinde karar verecek. Olumsuz karar verilen adaylar hakkÄ±nda gerekÃ§e belirtilecek.

HakkÄ±nda "Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi FakÃ¼lte/Meslek YÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrenci adayÄ± olamaz" kararÄ± verilen adaylar, sÄ±nav aÅŸamalarÄ±na geÃ§emeyecekler.

GiriÅŸ sÄ±navÄ±, adaylar iÃ§in fiziki yeterlilik ve mÃ¼lakat sÄ±navÄ± olmak Ã¼zere iki aÅŸamalÄ± yapÄ±lacak.

Fiziki Kontrol Komisyonu tarafÄ±ndan "Ã–ÄŸrenci adayÄ± olur" kararÄ± verilenler, fiziki yeterlilik sÄ±navÄ±na alÄ±nacak. Fiziki yeterlilik sÄ±navÄ±; adayÄ±n bedeni kabiliyeti ve fiziki yapÄ±sÄ± deÄŸerlendirilmek Ã¼zere standartlara uygun parkurda uygulamalÄ± olarak yapÄ±lacak. Erkek ve kadÄ±n adaylarÄ±n sÄ±navlarÄ± farklÄ± kriterlere gÃ¶re deÄŸerlendirilecek.

BaÅŸarÄ±lÄ± olmak iÃ§in 500 tam puan Ã¼zerinden en az 300 puan almak zorunlu olacak. Fiziki yeterlilik sÄ±navÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± temin merkezlerince belirlenen yer ve zamanda ilan edilecek.

Fiziki yeterlilik sÄ±navÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olan adaylar mÃ¼lakat sÄ±navÄ±na tabi tutulacak. MÃ¼lakatta, adaylarÄ±n psikolojik yeterliliÄŸi; duygusal dengesizlik, dÄ±ÅŸa dÃ¶nÃ¼klÃ¼k, uyumluluk, sorumluluk, aÃ§Ä±klÄ±k ve subaylÄ±k veya astsubaylÄ±k mesleÄŸine istekli olmasÄ± kÄ±staslarÄ±na gÃ¶re psikolog veya rehberlik ve psikolojik danÄ±ÅŸmanlÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunu Ã¼ye tarafÄ±ndan deÄŸerlendirme yapÄ±lacak.

Adaylara belirlenecek sorularÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir kart Ã§ektirilecek. Konu hakkÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nmesi ve sunum yapmasÄ± iÃ§in sÃ¼re verilecek ve konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilecek.

DeÄŸerlendirmede adayÄ±n konu hakkÄ±nda bilgi dÃ¼zeyi, kendisinden istenileni kavrama, Ã¶zgÃ¼veni, ifade etme yeteneÄŸi, beden dilini kullanma becerisi, olmak Ã¼zere 5 ayrÄ± kritere gÃ¶re ve her bir kriter 100 puan olmak Ã¼zere toplam 500 tam puan Ã¼zerinden yapÄ±lacak. AdayÄ±n mÃ¼lakat sÄ±navÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± olabilmesi iÃ§in en az 300 puan almasÄ± gerekecek.

MÃ¼lakat sÄ±navÄ± komisyonu baÅŸarÄ±lÄ± olan adaylar hakkÄ±nda "Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi FakÃ¼lte/Meslek YÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrenci adayÄ± olur", baÅŸarÄ±sÄ±z adaylar hakkÄ±nda "Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisi FakÃ¼lte/Meslek YÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrenci adayÄ± olamaz" kararÄ± verecek.

AdaylarÄ±n mÃ¼lakat sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, sÄ±nav ile ilgili iÅŸlemler tamamlandÄ±ktan sonra temin merkezlerince ilan edilecek. KararÄ±n bir sureti adayÄ±n dosyasÄ±na konulacak.

FakÃ¼lte Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ± iÃ§in baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ±na esas giriÅŸ puanÄ± LYS sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra hesaplanacak. LYS sÄ±nav sonucu olmayan veya Senato tarafÄ±ndan belirlenen taban puanÄ±n altÄ±nda not alan adaylar deÄŸerlendirmeye alÄ±nmayacak. FakÃ¼lte Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ±na esas giriÅŸ puanÄ±; LYS puanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60â€™Ä±, OrtaÃ¶ÄŸretim BaÅŸarÄ± PuanÄ±nÄ±n (OBP) yÃ¼zde 5'i, fiziki yeterlilik sÄ±navÄ± puanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15'i ve mÃ¼lakat sÄ±navÄ± puanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 20'sinin toplamÄ± olacak. Adaylar arasÄ±ndan baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ± puanÄ±nda eÅŸitlik olmasÄ± halinde sÄ±rasÄ±yla; LYS puanÄ±, mÃ¼lakat puanÄ±, fiziki yeterlilik puanÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi esas alÄ±nacak. Bunlarda da eÅŸitlik olmasÄ± halinde yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olan aday tercih edilecek.

Meslek yÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±nda LYS ÅŸartÄ± aranmayacak. Meslek yÃ¼ksekokulu Ã¶ÄŸrenci adaylarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ±na esas giriÅŸ puanÄ± YGS puanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 45â€™i, OBP'nin yÃ¼zde 5'i, fiziki yeterlilik sÄ±navÄ± puanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 15'i ve mÃ¼lakat sÄ±navÄ± puanÄ±nÄ±n yÃ¼zde 35'inin toplamÄ± olacak. Adaylar arasÄ±ndan baÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ± puanÄ±nda eÅŸitlik olmasÄ± halinde sÄ±rasÄ±yla; YGS puanÄ±, mÃ¼lakat puanÄ±, fiziki yeterlilik puanÄ±nÄ±n yÃ¼ksekliÄŸi esas alÄ±nacak.

BaÅŸarÄ± sÄ±ralamasÄ±na esas giriÅŸ puanÄ±na gÃ¶re erkek, kadÄ±n adaylar ve ÅŸehit ve vazife malullerinin eÅŸ ve Ã§ocuklarÄ± iÃ§in asÄ±l, yedek ve baÅŸarÄ±sÄ±z olmak Ã¼zere ayrÄ± ayrÄ± sÄ±nav sonuÃ§ listesi dÃ¼zenlenecek. AsÄ±l adaylarÄ±n bir katÄ±na tekabÃ¼l eden sayÄ±da yedek aday listesi, en yÃ¼ksek puandan baÅŸlanarak belirlenecek.

AdaylarÄ±n sÄ±nav sonuÃ§larÄ± sÄ±nav ile ilgili iÅŸlemler tamamlandÄ±ktan sonra ilan edilerek, asÄ±l ve yedek adaylar ile ilgili gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± iÅŸlemlerine baÅŸlanacak.

SÄ±navlarda baÅŸarÄ±lÄ± olan asÄ±l adaylar SaÄŸlÄ±k YeteneÄŸi YÃ¶netmeliÄŸi'ndeki hÃ¼kÃ¼mlere gÃ¶re saÄŸlÄ±k raporu almak Ã¼zere SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yetkilendirilmiÅŸ hastanelere sevk edilecek. SaÄŸlÄ±k raporunu alan adaylar geÃ§ici kayÄ±t yaptÄ±rmak Ã¼zere Akademi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼racaat edecek.

GeÃ§ici kaydÄ± yapÄ±lan adaylar belirlenecek takvim doÄŸrultusunda intibak eÄŸitimine tabi tutulacak. Bu sÃ¼reÃ§te yapÄ±lan gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± ile ilgili sonuÃ§lar BaÅŸkanlÄ±k YÃ¶netim Kurulunca deÄŸerlendirilerek karara baÄŸlanacak.

Adaylar, intibak eÄŸitiminin herhangi bir aÅŸamasÄ±nda yazÄ±lÄ± baÅŸvurularÄ± ile Ã§Ä±kma isteklerini bildirerek ayrÄ±labilecek. Ã‡Ä±kan adaylarÄ±n geri dÃ¶nme istekleri kabul edilmeyecek. AyrÄ±lan veya Ã§Ä±karÄ±lan adaylar bir daha FakÃ¼lte veya Meslek YÃ¼ksekokullarÄ±na giriÅŸ sÄ±navlarÄ±na baÅŸvuruda bulunamayacak.

GeÃ§ici kaydÄ± yapÄ±lan adaylardan, gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ± ve arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± ile saÄŸlÄ±k kurulu raporu sonucu olumlu olanlarÄ±n kesin kayÄ±tlarÄ± yapÄ±lacak.