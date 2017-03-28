11:51, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

BozdaÄŸ: YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "(YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetmesi) YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru bir karardÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ YSK sadece bugÃ¼n deÄŸil geÃ§miÅŸte de benzer konularÄ± deÄŸerlendirmiÅŸ ve her zaman deÄŸerlendirdiÄŸinde benzer yÃ¶nde karar vermiÅŸ." dedi.

"ANAYASA MAHKEMESÄ°NÄ°N HALK OYLAMASI KARARINI Ä°NCELEME HAKKI YOKTUR"

Anayasa Mahkemesinin halk oylamasÄ± kararÄ±nÄ± inceleme hakkÄ± ve yetkisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "Anayasa'ya gÃ¶re de TÃ¼rkiye'nin taraf olduÄŸu sÃ¶zleÅŸmelere gÃ¶re de yoktur. Bizim kanunlarÄ±mÄ±za gÃ¶re de yoktur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ anayasamÄ±z YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu kararlarÄ±nÄ±n kesin olduÄŸunu ve bu kararlara karÅŸÄ± hiÃ§bir merciye baÅŸvurulamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a hÃ¼kme baÄŸlÄ±yor. Bu "hiÃ§bir merci"nin iÃ§erisinde Anayasa Mahkemesi de vardÄ±r. BÃ¶yle bir mÃ¼racaat yapsa bile Anayasa Mahkemesinin, bu mÃ¼racaat karÅŸÄ±sÄ±nda bunun reddi dÄ±ÅŸÄ±nda bir seÃ§eneÄŸi Ã¶nÃ¼nde yoktur." diye konuÅŸtu.