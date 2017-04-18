GÃ¼ncelleme: 11:56, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan askeri hastane seferberliÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Askeri hastanelerinÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devrinin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, personelinin karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi maÄŸduriyetlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.

BakanlÄ±k yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, askeri hastanelerinin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameyle 26 AÄŸustos 2016'dan itibaren devrinin ardÄ±ndan ilk olarak "TSK Personeli SaÄŸlÄ±k YeteneÄŸi YÃ¶netmeliÄŸi" yeniden hazÄ±rlandÄ±.

BÃ¶ylece BakanlÄ±k personel temin faaliyetleri kapsamÄ±ndaki saÄŸlÄ±k kurulu raporlarÄ±nÄ±n her ilde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± toplam 168 hastaneden alÄ±nabilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±. TSK'da gÃ¶revli saÄŸlÄ±k ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± personelinin mesleki kariyerlerine, ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda devam edebilmelerini saÄŸlamak iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, YÃ–K, Ã–SYM, SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi ile koordinasyon sonucu gerekli yasal dÃ¼zenlemeler hayata geÃ§irildi.

SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi GÃ¼lhane TÄ±p FakÃ¼ltesi yerleÅŸkesinde oluÅŸturulan "MSB Askeri SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Birlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±" tarafÄ±ndan her yÄ±l Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± nam ve hesabÄ±na en az 50 tÄ±p fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisinin askeri tabip ile dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkelere askeri saÄŸlÄ±k personeli yetiÅŸtirilmesine baÅŸlandÄ±.

2 Ä°LDEKÄ° 3 HASTANEDE "MSB HASTANE VE KOORDÄ°NASYON BÄ°RÄ°MLERÄ°" OLUÅžTURULDU

BakanlÄ±k, TSK mensubu gaziler ile personeli tarafÄ±ndan yoÄŸun olarak kullanÄ±lan Ankara ve Ä°stanbul'daki Ã¼Ã§ hastanede "MSB Hastane ve Koordinasyon Birimleri" oluÅŸturdu. Buralarda personele danÄ±ÅŸmanlÄ±k, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gazilere sosyal ve gÃ¼venlik faaliyetleri veriliyor.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekat bÃ¶lgelerinde gÃ¼venlik kuvvetlerine Ã¶ncelikli saÄŸlÄ±k hizmet sunumu saÄŸlamak iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±lan koordinasyon sonucu GÃ¼neydoÄŸu ve DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgelerindeki dÃ¶rt hastanenin sadece gÃ¼venlik kuvvetlerine hizmet vermesini saÄŸladÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra yine aynÄ± bÃ¶lgelerdeki yedi hastanede ise izole edilmiÅŸ ve gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±nmÄ±ÅŸ alanlarda gÃ¼venlik kuvvetlerine Ã¶zel saÄŸlÄ±k hizmeti veriliyor.

TSK'da kalan birinci basamak muayene merkezleri de Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± kurumlarÄ±na entegre edildi. BÃ¶ylece halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± laboratuvarlarÄ±nÄ±n imkan ve kabiliyetlerinden TSK personelinin gÃ¶rev yerlerinden ayrÄ±lmadan yararlanmalarÄ± saÄŸlandÄ±.