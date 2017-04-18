Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan askeri hastane seferberliÄŸi

Askeri hastanelerinÂ SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devrinin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, personelinin karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi maÄŸduriyetlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti.
BakanlÄ±k yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, askeri hastanelerinin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameyle 26 AÄŸustos 2016'dan itibaren devrinin ardÄ±ndan ilk olarak "TSK Personeli SaÄŸlÄ±k YeteneÄŸi YÃ¶netmeliÄŸi" yeniden hazÄ±rlandÄ±.
BÃ¶ylece BakanlÄ±k personel temin faaliyetleri kapsamÄ±ndaki saÄŸlÄ±k kurulu raporlarÄ±nÄ±n her ilde SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± toplam 168 hastaneden alÄ±nabilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±. TSK'da gÃ¶revli saÄŸlÄ±k ve yardÄ±mcÄ± saÄŸlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± personelinin mesleki kariyerlerine, ilgili kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda devam edebilmelerini saÄŸlamak iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, YÃ–K, Ã–SYM, SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi ile koordinasyon sonucu gerekli yasal dÃ¼zenlemeler hayata geÃ§irildi.
SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi GÃ¼lhane TÄ±p FakÃ¼ltesi yerleÅŸkesinde oluÅŸturulan "MSB Askeri SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Birlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±" tarafÄ±ndan her yÄ±l Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± nam ve hesabÄ±na en az 50 tÄ±p fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencisinin askeri tabip ile dost ve mÃ¼ttefik Ã¼lkelere askeri saÄŸlÄ±k personeli yetiÅŸtirilmesine baÅŸlandÄ±.
BakanlÄ±k, TSK mensubu gaziler ile personeli tarafÄ±ndan yoÄŸun olarak kullanÄ±lan Ankara ve Ä°stanbul'daki Ã¼Ã§ hastanede "MSB Hastane ve Koordinasyon Birimleri" oluÅŸturdu. Buralarda personele danÄ±ÅŸmanlÄ±k, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gazilere sosyal ve gÃ¼venlik faaliyetleri veriliyor.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele ve sÄ±nÄ±r Ã¶tesi harekat bÃ¶lgelerinde gÃ¼venlik kuvvetlerine Ã¶ncelikli saÄŸlÄ±k hizmet sunumu saÄŸlamak iÃ§in SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±lan koordinasyon sonucu GÃ¼neydoÄŸu ve DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgelerindeki dÃ¶rt hastanenin sadece gÃ¼venlik kuvvetlerine hizmet vermesini saÄŸladÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra yine aynÄ± bÃ¶lgelerdeki yedi hastanede ise izole edilmiÅŸ ve gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±nmÄ±ÅŸ alanlarda gÃ¼venlik kuvvetlerine Ã¶zel saÄŸlÄ±k hizmeti veriliyor.
TSK'da kalan birinci basamak muayene merkezleri de Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± kurumlarÄ±na entegre edildi. BÃ¶ylece halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± laboratuvarlarÄ±nÄ±n imkan ve kabiliyetlerinden TSK personelinin gÃ¶rev yerlerinden ayrÄ±lmadan yararlanmalarÄ± saÄŸlandÄ±.
Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan ve gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¶rÃ¼lmesine karar verilen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak
Zeugma Antik Kenti'nde bulunan "Ã‡ingene KÄ±zÄ±" mozaiÄŸinin ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lan parÃ§alarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesi iÃ§in giriÅŸimlerde bulunuldu.
Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± E.T, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸehit olan bir asker ve 13 gÃ¼venlik korucusunun yakÄ±nlarÄ± umreye gÃ¶nderildi
Mersin KapalÄ± Cezaevi'nde gardiyanlar ile jandarma arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±. Olayda yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
Askeri hastanelerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devrinin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, personelinin karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi maÄŸduriyetlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetmesi ile ilgili "YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru bir karardÄ±r." dedi
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisinin fakÃ¼lte ve meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda eÄŸitime alÄ±nacak Ã¶ÄŸrencilerde aranacak ÅŸartlarla, giriÅŸ sÄ±navlarÄ±na iliÅŸkin yÃ¶netmelik Resmi Gazete'de.
PTT ile Katar Post arasÄ±nda e-Ticaret SÃ¶zleÅŸmesi iÃ§in kurulan internet sitesi Ã¼zerinden mÃ¼ÅŸterilerinin uluslararasÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±labilecek
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, hafta baÅŸÄ±ndan beri devam eden dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendini bugÃ¼ne de taÅŸÄ±yarak 151 liranÄ±n altÄ±na geriledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Merkezli El-Cezire Televizyonu'na mÃ¼lakat verdi
Ä°stanbul merkezli 7 ilde FETÃ–/PDY'nin kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ersoy, restorasyonu devam eden Sivas'taki tarihi GÃ¶kmedrese'de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± en kÄ±sa zamanda tamamlamayÄ± hedeflediklerini bildirdi
ÅžÄ±rnak Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±ndaki bir maÄŸarada tespit edilen 11 PKK Ã¼yesi, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirildi
Halk oylamasÄ±nÄ± takip etmek Ã¼zere gÃ¶nderilen gÃ¶zlemcilerin, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lÃ¼nmesini isteyen, PKK ile iÃ§ iÃ§e olan kiÅŸiler arasÄ±ndan seÃ§ildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ile iliÅŸkili olduklarÄ± iÃ§in KHK ile kapatÄ±lan Kimse Yok Mu DerneÄŸi, Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± ve TUSKON'un BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki "istiÅŸari statÃ¼leri" dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼