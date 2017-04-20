11:58, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Mersin'de cezaevinde jandarma gardiyan kavgasÄ±





Mersin KapalÄ± Cezaevi'nde gardiyanlar ile jandarma arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±. Olayda yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mersin E Tipi KapalÄ± Ceza ve AÃ§Ä±k Ä°nfaz Kurumunda, askerler ile infaz koruma memurlarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan arbedede 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Ercan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, cezaevinde sabah saatlerindeÂ personeli getiren araÃ§larÄ±n kurum bahÃ§esine giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, Cezaevi Jandarma BÃ¶lÃ¼k KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 2 uzman Ã§avuÅŸ, 5 asker ve 3 cezaevi personeli arasÄ±nda arbede Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Arbedede yaralanan infaz koruma memurlarÄ± A.A, N.T. ve M.S.A'nÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaranÂ Ercan,Â olayda gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir silahÂ kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ercan, olaya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve Jandarma Alay KomutanÄ± tarafÄ±ndan bizzat mÃ¼dahale edildiÄŸini, adli ve idari tahkikat baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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