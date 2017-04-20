Åžehit yakÄ±nlarÄ± kutsal topraklara uÄŸurlandÄ± | FOTO

Van'Ä±nÂ BaÅŸkaleÂ ilÃ§esindeÂ ÅŸehitÂ yakÄ±nlarÄ±,Â kutsal topraklaraÂ uÄŸurlandÄ±.
KaymakamlÄ±kÃ§a ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± iÃ§in "Umre Yolcusu Åžehit Aileleri Projesi" hazÄ±rlandÄ±. Proje kapsamÄ±nda ilÃ§ede PKK'ya yÃ¶nelik mÃ¼cadelede ÅŸehit olan 13 gÃ¼venlik korucusu ve bir askerin yakÄ±nlarÄ± refakatÃ§iler eÅŸliÄŸinde umreye gÃ¶nderildi.
Kaymakam Abdulselam Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, umreye gidecek ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±ndan vatan, millet, devlet ve Ä°slam alemi iÃ§in dua etmelerini istedi.
GeÃ§en yÄ±l PKK Ã¼yeleri Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada gÃ¼venlik korucusu kardeÅŸi ÅŸehit olan ReÅŸat YÄ±ldÄ±z da kendilerine bu imkanÄ± tanÄ±yan Kaymakam Ã–ztÃ¼rk'e teÅŸekkÃ¼r etti.
Åžehit yakÄ±nlarÄ±, Van Ferit Melen HavalimanÄ±ndan kutsal topraklara uÄŸurlandÄ±.
Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan ve gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¶rÃ¼lmesine karar verilen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak
Zeugma Antik Kenti'nde bulunan "Ã‡ingene KÄ±zÄ±" mozaiÄŸinin ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lan parÃ§alarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesi iÃ§in giriÅŸimlerde bulunuldu.
Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± E.T, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸehit olan bir asker ve 13 gÃ¼venlik korucusunun yakÄ±nlarÄ± umreye gÃ¶nderildi
Mersin KapalÄ± Cezaevi'nde gardiyanlar ile jandarma arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±. Olayda yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
Askeri hastanelerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devrinin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, personelinin karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi maÄŸduriyetlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetmesi ile ilgili "YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru bir karardÄ±r." dedi
Jandarma ve Sahil GÃ¼venlik Akademisinin fakÃ¼lte ve meslek yÃ¼ksekokullarÄ±nda eÄŸitime alÄ±nacak Ã¶ÄŸrencilerde aranacak ÅŸartlarla, giriÅŸ sÄ±navlarÄ±na iliÅŸkin yÃ¶netmelik Resmi Gazete'de.
PTT ile Katar Post arasÄ±nda e-Ticaret SÃ¶zleÅŸmesi iÃ§in kurulan internet sitesi Ã¼zerinden mÃ¼ÅŸterilerinin uluslararasÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±labilecek
AltÄ±nÄ±n gram fiyatÄ±, hafta baÅŸÄ±ndan beri devam eden dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ trendini bugÃ¼ne de taÅŸÄ±yarak 151 liranÄ±n altÄ±na geriledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar Merkezli El-Cezire Televizyonu'na mÃ¼lakat verdi
Ä°stanbul merkezli 7 ilde FETÃ–/PDY'nin kadÄ±n yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ersoy, restorasyonu devam eden Sivas'taki tarihi GÃ¶kmedrese'de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± en kÄ±sa zamanda tamamlamayÄ± hedeflediklerini bildirdi
ÅžÄ±rnak Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±ndaki bir maÄŸarada tespit edilen 11 PKK Ã¼yesi, dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±yla etkisiz hale getirildi
Halk oylamasÄ±nÄ± takip etmek Ã¼zere gÃ¶nderilen gÃ¶zlemcilerin, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lÃ¼nmesini isteyen, PKK ile iÃ§ iÃ§e olan kiÅŸiler arasÄ±ndan seÃ§ildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ FETÃ– ile iliÅŸkili olduklarÄ± iÃ§in KHK ile kapatÄ±lan Kimse Yok Mu DerneÄŸi, Gazeteciler ve Yazarlar VakfÄ± ve TUSKON'un BirleÅŸmiÅŸ Milletler'deki "istiÅŸari statÃ¼leri" dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼