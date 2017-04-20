12:02, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Åžehit yakÄ±nlarÄ± kutsal topraklara uÄŸurlandÄ± | FOTO





Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸehit olan bir asker ve 13 gÃ¼venlik korucusunun yakÄ±nlarÄ± umreye gÃ¶nderildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±nÂ BaÅŸkaleÂ ilÃ§esindeÂ ÅŸehitÂ yakÄ±nlarÄ±,Â kutsal topraklaraÂ uÄŸurlandÄ±. KaymakamlÄ±kÃ§a ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± iÃ§in "Umre Yolcusu Åžehit Aileleri Projesi" hazÄ±rlandÄ±. Proje kapsamÄ±nda ilÃ§ede PKK'ya yÃ¶nelik mÃ¼cadelede ÅŸehit olan 13 gÃ¼venlik korucusu ve bir askerin yakÄ±nlarÄ± refakatÃ§iler eÅŸliÄŸinde umreye gÃ¶nderildi. Kaymakam Abdulselam Ã–ztÃ¼rk, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, umreye gidecek ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±ndan vatan, millet, devlet ve Ä°slam alemi iÃ§in dua etmelerini istedi. GeÃ§en yÄ±l PKK Ã¼yeleri Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada gÃ¼venlik korucusu kardeÅŸi ÅŸehit olan ReÅŸat YÄ±ldÄ±z da kendilerine bu imkanÄ± tanÄ±yan Kaymakam Ã–ztÃ¼rk'e teÅŸekkÃ¼r etti. Åžehit yakÄ±nlarÄ±, Van Ferit Melen HavalimanÄ±ndan kutsal topraklara uÄŸurlandÄ±.

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