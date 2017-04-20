Mali'de askeri birliÄŸe saldÄ±rÄ±: 7 Ã¶lÃ¼

Orta Amerika-TÃ¼rkiye birliÄŸinden barÄ±ÅŸ mesajÄ±

SICA Genel Sekreteri Torres, "Biliyoruz ki barÄ±ÅŸ ÅŸu anda bakÄ±m ve onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda olan bir kÃ¶prÃ¼. Bu barÄ±ÅŸ kÃ¶prÃ¼sÃ¼ bizi kalkÄ±nmaya gÃ¶tÃ¼recek, aynÄ± zamanda bu kÃ¶prÃ¼ her zaman kardeÅŸ Ã¼lkelerle bir arada yÃ¼rÃ¼memizi saÄŸlayacak. Bu kÃ¶prÃ¼yÃ¼ SICA, TÃ¼rkiye ile beraber el ele geÃ§mek istiyor" dedi