FizikÃ§iler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin ters yÃ¶nÃ¼nde hareket eden negatif kÃ¼tle gÃ¶zlemledi.
Physical Review Letters adlÄ± bilimsel dergide yer alan makaleye gÃ¶re, Washington State Ãœniversitesinde (WSU) gÃ¶revli ProfesÃ¶r Peter Engels'in liderliÄŸindeki ekip, rubidium atomlarÄ±nÄ± mutlak sÄ±fÄ±r sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (0 Kelvin, -273,5 santigrat) Ã§ok az Ã¼stÃ¼nde olacak ÅŸekilde soÄŸuttu.
Bu sayede rubidium atomlarÄ±, parÃ§acÄ±klarÄ±n kuantum mekaniÄŸinde olduÄŸu gibi Ã§ok yavaÅŸ ve senkronize bir ÅŸekilde, enerji kaybetmeden hareket ettiÄŸi Bose-Einstein yoÄŸuÅŸmasÄ± haline geldi.
Bilim adamlarÄ± Bose-Einstein yoÄŸuÅŸmasÄ± halindeki rubidium atomlarÄ±nÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in lazer tuzaÄŸÄ± kullandÄ±.
Lazer tuzaÄŸÄ±ndan salÄ±nan parÃ§acÄ±klar genleÅŸirken, bazÄ±larÄ± negatif kÃ¼tle Ã¶zelliÄŸi gÃ¶sterdi.
AraÅŸtÄ±rmada yer alan Profesor Michael Forbes, "Negatif kÃ¼tle sÃ¶z konusu olduÄŸunda, ittiÄŸiniz ÅŸey size doÄŸru hÄ±zlanÄ±r. Sanki rubidium gÃ¶rÃ¼nmez bir duvara toslamÄ±ÅŸ gibiydi." dedi.
Forbes, araÅŸtÄ±rmada, negatif kÃ¼tlenin doÄŸasÄ±na ilk defa bu derece komplikasyonsuz nÃ¼fuz ettiklerini sÃ¶yledi.
Bu sonuÃ§ araÅŸtÄ±rmacÄ±lar iÃ§in negatif kÃ¼tleyle evrendeki nÃ¶tron yÄ±ldÄ±zlarÄ±, kara delikler ve karanlÄ±k enerji gibi olgular arasÄ±ndaki muhtemel iliÅŸkinin keÅŸfedilmesinde Ã¶nemli bir araÃ§ olabilir.
Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin tersine hareket eden negatif kÃ¼tle oluÅŸturdu
Facebook, sanal gerÃ§eklik uygulamasÄ± Facebook Spaces'in beta versiyonunu tanÄ±ttÄ±
ASELSAN tarafÄ±ndan Ã¼retilen soÄŸutmalÄ± ve soÄŸutmasÄ±z termal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme teknolojisine dayalÄ± Ã¼rÃ¼nler, gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n zayÄ±f veya sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu gece, sis, pus gibi doÄŸal hava koÅŸullarÄ± ile toz, Duman, yangÄ±n ve kamuflaj gibi muharebe sahasÄ± koÅŸullarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya kesin Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayacak Ã¶zelliklere sahip bulunuyor.
Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, iyileÅŸme aÅŸamalarÄ±nÄ± izleyen ve gerekli tedavi iÃ§in bilgi saÄŸlayan akÄ±llÄ± bandajlar Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
NASA'nÄ±n Hubble Uzay Teleskobu, DÃ¼nya'dan 50 milyon Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tedeki BaÅŸak TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±'nda "yÄ±ldÄ±z yaÄŸmuru galaksisi" keÅŸfetti
DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸinin seyahat tercihine yÃ¶n veren iÃ§erik Ã¼reticileri, bloggerlar ve sosyal medya fenomenleri INFLOW Travel Summit 2017 etkinliÄŸi iÃ§in Ä°stanbul'da bir araya geliyor
Fransa ve Japonya'nÄ±n Mars'Ä±n uydusunda bilimsel araÅŸtÄ±rma yapacaÄŸÄ± bildirildi
Bilim adamlarÄ±, dokunmatik ekranlarla vakit geÃ§iren bebeklerin daha az uyuduÄŸunu tespit etti
Ä°sveÃ§'te yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmayla sÄ±vÄ± gÃ¼neÅŸ enerjisi istenildiÄŸi zaman kullanÄ±labilecek
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin en bÃ¼yÃ¼k gezegeni JÃ¼piter'de, gezegenin meÅŸhur "BÃ¼yÃ¼k KÄ±rmÄ±zÄ± Leke"siyle aynÄ± ebatlarda yeni bir leke keÅŸfedildi
ABD Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Dairesi (NASA), kÄ±zÄ±l gezegen Mars'Ä±n Ã¼st atmosferindeki hareketliliÄŸin anlaÅŸÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak elektrik yÃ¼klÃ¼ metal atomlarÄ± (iyonlar) keÅŸfetti
500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
GÃ¶k bilimciler, ilk kez DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin etrafÄ±nda atmosfere rastladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Facebook, sahte haberlerle mÃ¼cadele etmek amacÄ±yla kullanÄ±cÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±lan uydurma haberleri ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgileri tespit etmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir elektronik uyarÄ± yayÄ±nlayacak
YÃ¼zlerce atom grubundan oluÅŸmuÅŸ ultra minyatÃ¼r arabanÄ±n start alacaÄŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n ilk nano teknolojik araba yarÄ±ÅŸÄ± Fransa'da yapÄ±lacak
Bilim adamlarÄ±, bugÃ¼nlerde Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma sÃ¼recinde olan Ä°ngiltere'nin, geÃ§miÅŸte de "jeolojik Brexit" sonucu kÄ±tadan koptuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼