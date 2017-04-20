12:29, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

FizikÃ§iler "negatif kÃ¼tle" gÃ¶zlemledi





Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin tersine hareket eden negatif kÃ¼tle oluÅŸturdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bilim adamlarÄ±, verilen ivmenin ters yÃ¶nÃ¼nde hareket eden negatif kÃ¼tle gÃ¶zlemledi. Physical Review Letters adlÄ± bilimsel dergide yer alan makaleye gÃ¶re, Washington State Ãœniversitesinde (WSU) gÃ¶revli ProfesÃ¶r Peter Engels'in liderliÄŸindeki ekip, rubidium atomlarÄ±nÄ± mutlak sÄ±fÄ±r sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (0 Kelvin, -273,5 santigrat) Ã§ok az Ã¼stÃ¼nde olacak ÅŸekilde soÄŸuttu. Bu sayede rubidium atomlarÄ±, parÃ§acÄ±klarÄ±n kuantum mekaniÄŸinde olduÄŸu gibi Ã§ok yavaÅŸ ve senkronize bir ÅŸekilde, enerji kaybetmeden hareket ettiÄŸi Bose-Einstein yoÄŸuÅŸmasÄ± haline geldi. Bilim adamlarÄ± Bose-Einstein yoÄŸuÅŸmasÄ± halindeki rubidium atomlarÄ±nÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in lazer tuzaÄŸÄ± kullandÄ±. Lazer tuzaÄŸÄ±ndan salÄ±nan parÃ§acÄ±klar genleÅŸirken, bazÄ±larÄ± negatif kÃ¼tle Ã¶zelliÄŸi gÃ¶sterdi. AraÅŸtÄ±rmada yer alan Profesor Michael Forbes, "Negatif kÃ¼tle sÃ¶z konusu olduÄŸunda, ittiÄŸiniz ÅŸey size doÄŸru hÄ±zlanÄ±r. Sanki rubidium gÃ¶rÃ¼nmez bir duvara toslamÄ±ÅŸ gibiydi." dedi. Forbes, araÅŸtÄ±rmada, negatif kÃ¼tlenin doÄŸasÄ±na ilk defa bu derece komplikasyonsuz nÃ¼fuz ettiklerini sÃ¶yledi. Bu sonuÃ§ araÅŸtÄ±rmacÄ±lar iÃ§in negatif kÃ¼tleyle evrendeki nÃ¶tron yÄ±ldÄ±zlarÄ±, kara delikler ve karanlÄ±k enerji gibi olgular arasÄ±ndaki muhtemel iliÅŸkinin keÅŸfedilmesinde Ã¶nemli bir araÃ§ olabilir.

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