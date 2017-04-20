12:39, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Sakarya'da il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±





Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± E.T, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± E.T'nin, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele ile TerÃ¶rle MÃ¼cadele ÅŸubelerinden sorumlu Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± E.T'nin yÃ¼rÃ¼tÃ¼len idari bir soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lma kararÄ± verildi. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda E.T, FETÃ–'yle irtibatÄ± bulunduÄŸu iddiasÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±.

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