GÃ¼ncelleme: 13:11, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanak ve Sabahat Tuncel hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MalatyaÂ 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince,Â FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan bin 52 metrekarelik kapalÄ± alana sahip YakÄ±nca Spor Salonu'nda gÃ¶rÃ¼lecek duruÅŸmaya sanÄ±klarÂ GÃ¼ltan KÄ±ÅŸanakÂ veÂ SebahatÂ Tuncel'in katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca KÄ±ÅŸanak ve Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava dosyasÄ±, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle nakli konusunda Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶nderilmiÅŸ, talebi deÄŸerlendiren YargÄ±tay 5. Ceza Dairesi, dosyanÄ±n Malatya AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderilmesine karar vermiÅŸti.

Ä°ddianamede, KÄ±ÅŸanak hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak ve yÃ¶netmek", 41 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlere silahsÄ±z katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmamak" suÃ§larÄ±ndan 57 yÄ±l 6 aydan 230 yÄ±l 6 aya kadar, Tuncel hakkÄ±nda da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve 16 kez "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§larÄ±ndan 23 yÄ±l 6 aydan 95 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.