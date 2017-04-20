13:12, 20 Nisan 2017 Perşembe

Kosova'dan Arnavutluk'la birleşmeye destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Avrupa Birliği’nin Kosovalılara kapısını kapaması durumunda bölgede tüm Arnavutların birlikte bir alanda yaşayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin bu tepkisi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın Balkanlar’ın AB üyeliğinin zayıflaması halinde Arnavutluğun Kosova ile birleşmesinin dışlanamayacağı açıklamasının ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Hür Avrupa Radyosu'na verdiği demecinde, AB'nin ister Kosova ister de Batı Balkanlar ilişkilerinde entegrasyon vizyonuna sahip olmadığını ve Batı Balkan ülkelerini kapsayacak şekilde genişleme sürecine de liderlik yapamadığını ifade etti.

Thaçi, AB'nin Batı Balkanlar’a yönelik bu gecikmesinden, katılığından ve vizyonsuzluğundan, Avrupa dışı ideolojiler ve Avro-Atlantik ruhu ile vizyonundan uzak ülkelerin istifade ettiklerini söyledi.

"KARADAĞ SINIRI HAKSIZ ŞARTLANDIRILIYOR"

Thaçi, “Onların bu katılığı, ablukaları, adaletsizlikleri ve vize serbestisi sürecindeki cezalandırmaları nedeniyle doğal olarak Kosova vatandaşları hüsrana uğramıştır. Kosova gerekli ve mecburi tüm kriterleri yerine getirmiştir.” diyerek, Karadağ ile Sınır Anlaşması konusunun haksız olarak şartlandırıldığını ileri sürdü.

Thaçi, “2013 yılında söylediklerimi doğal olarak yine tekrarlıyorum, Avrupa Birliği kapılarını Kosova’ya kapatırsa, daha geçleri Avrupa ailesine entegre olmak için bölgede tüm Arnavutlar tek bir coğrafyada yaşayacaklar.”dedi.

SIRBİSTAN: ARNAVUTLAR TEHDİT

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, bu tür açıklamaların Arnavutların tüm bölgeye ve Avrupa’ya tehdit olduğunu belirterek, “Uluslararası topluma şunu sormak isterdim: (Sırbistan Başbakanı ve seçilmiş Devlet Başkanı Aleksandr) Vuçiç, Avrupa Birliği’ne katılmamamız durumunda Sırbistan’ın ve Sırp Cumhuriyeti’nin birleşeceğini söyleseydi ne olurdu? Eminim, herkes buna tepki verip Sırbistan’ı durumu istikrarsızlaştırmakla suçlardı” diye açıkladı.