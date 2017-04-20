13:32, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ±





NiÄŸde'nin Altunhisar ilÃ§esinin AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ± Erdal SarÄ±, ilÃ§e meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kolundan yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NiÄŸde'nin Altunhisar ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±daÂ Belediye BaÅŸkanÄ± Erdal SarÄ± ile 12 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk yaralandÄ±. Ä°lÃ§e meydanÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen SarÄ±'ya yanÄ±na gelen kiÅŸi tarafÄ±ndan tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.Â SaldÄ±rÄ±da SarÄ± omzuna, o sÄ±rada Ã§evrede bulunan 12 yaÅŸÄ±ndaki Celil Acer de baÅŸÄ±na isabet eden mermiyle yaralandÄ±. YaralÄ±lar,Â Ã–mer Halisdemir Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Acer'in saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Bayram Ãœ'nÃ¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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