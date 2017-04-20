AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
NiÄŸde'nin Altunhisar ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±daÂ Belediye BaÅŸkanÄ± Erdal SarÄ± ile 12 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk yaralandÄ±.
Ä°lÃ§e meydanÄ±nda yÃ¼rÃ¼yen SarÄ±'ya yanÄ±na gelen kiÅŸi tarafÄ±ndan tabancayla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±.Â
SaldÄ±rÄ±da SarÄ± omzuna, o sÄ±rada Ã§evrede bulunan 12 yaÅŸÄ±ndaki Celil Acer de baÅŸÄ±na isabet eden mermiyle yaralandÄ±.
YaralÄ±lar,Â Ã–mer Halisdemir Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
Acer'in saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Bayram Ãœ'nÃ¼n yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ã–SYM tarafÄ±ndan 2 Nisan'da yapÄ±lan YDS ilkbahar dÃ¶nemi sÄ±nav sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ''Ã‡ocuklar Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesin. BÃ¼yÃ¼klerin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± savaÅŸlarÄ±n faturasÄ± Ã§ocuklara kesilmesin. BÃ¼yÃ¼klerin vurdumduymazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bedelini minik bedenler Ã¶demesin'' dedi. ErdoÄŸan, NazÄ±m Hikmet'in ''KÄ±z Ã‡ocuÄŸu'' ÅŸiirinden bir bÃ¶lÃ¼m de okudu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bakanlÄ±ÄŸÄ±n Ä°stanbul Temsilcisi Ä°pek'in atanmasÄ± kararÄ±nÄ± Ä°stanbul'daki SICA toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±
Sivas, Kayseri, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir ile Yozgat iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve yer yer fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±
Tunceli'nin PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu ÅŸehit olan polis memurlarÄ± Kaplan, GÃ¼dendede ile Dereli, astsubay Karaman ve hakim Alan'Ä±n cenazeleri memleketlerinde topraÄŸa verildi
Malatya merkezli 3 ildeki FETÃ–'ye yÃ¶nelik operasyonda 11 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
ÅžÄ±rnak'ta Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ± 18'e Ã§Ä±ktÄ±
Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi (ODD) tarafÄ±ndan bu yÄ±l 17'ncisi dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul Autoshow" kapÄ±larÄ±nÄ± VIP ziyaretÃ§ileri ve basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§tÄ±
NiÄŸde'nin Altunhisar ilÃ§esinin AK Partili Belediye BaÅŸkanÄ± Erdal SarÄ±, ilÃ§e meydanÄ±nda dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da kolundan yaralandÄ±
Eski DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± KÄ±ÅŸanak ve DBP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Tuncel hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan ve gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle gÃ¶rÃ¼lmesine karar verilen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, yarÄ±n yapÄ±lacak
Zeugma Antik Kenti'nde bulunan "Ã‡ingene KÄ±zÄ±" mozaiÄŸinin ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lan parÃ§alarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'ye getirilmesi iÃ§in giriÅŸimlerde bulunuldu.
Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± E.T, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde, terÃ¶rle mÃ¼cadele ÅŸehit olan bir asker ve 13 gÃ¼venlik korucusunun yakÄ±nlarÄ± umreye gÃ¶nderildi
Mersin KapalÄ± Cezaevi'nde gardiyanlar ile jandarma arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle kavga Ã§Ä±ktÄ±. Olayda yaralÄ±lar olduÄŸu bildirildi.
Askeri hastanelerin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na devrinin ardÄ±ndan Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± iyileÅŸtirme ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla, personelinin karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi maÄŸduriyetlerin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, YSK'nÄ±n halk oylamasÄ±nÄ±n iptaline iliÅŸkin baÅŸvuruyu reddetmesi ile ilgili "YSK'nÄ±n bu kararÄ± doÄŸru bir karardÄ±r." dedi