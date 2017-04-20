13:45, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul Autoshow 2017 kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±





Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi (ODD) tarafÄ±ndan bu yÄ±l 17'ncisi dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul Autoshow" kapÄ±larÄ±nÄ± VIP ziyaretÃ§ileri ve basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸiÂ (ODD) tarafÄ±ndan bu yÄ±l 17'ncisi dÃ¼zenlenen "Ä°stanbul Autoshow" kapÄ±larÄ±nÄ± VIP ziyaretÃ§ileri ve basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§tÄ±. TÃœYAP Fuar ve Kongre Merkezinde gerÃ§ekleÅŸtirilen fuarda, ODD bÃ¼nyesindeki 19 otomotiv markasÄ±nÄ±n yeni ve satÄ±ÅŸÄ± devam eden otomobilleri sergileniyor. YarÄ±n genel ziyarete aÃ§Ä±lacak fuarda, piyasadaki en uygun fiyatlÄ± otomobillerden milyonlarca liralÄ±k otomobillere kadar geniÅŸ seÃ§enekler sunuluyor. 19 MARKA KATILIYOR BugÃ¼nÃ¼n ve geleceÄŸin teknolojilerinin sergilendiÄŸi fuara, Alfa Romeo, Aston Martin, Dacia, DFSK, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Ssangyong ve Toyota katÄ±lÄ±yor. Fuarda, otomotiv markalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, teknoloji, inovasyon, biliÅŸim, aksesuar ve yan sanayi firmalarÄ±, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri ve basÄ±n kuruluÅŸlarÄ± da yer alÄ±yor. Ã–zellikle sektÃ¶rel basÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "BasÄ±n SokaÄŸÄ±" da ziyaretÃ§ilerin ilgisini bekliyor. "GELECEÄžE YAKINDAN BAKIN" SLOGANIYLA GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RÄ°LÄ°YOR Bu yÄ±l "GeleceÄŸe YakÄ±ndan BakÄ±n" sloganÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen fuarda bugÃ¼nÃ¼n ve geleceÄŸin teknolojileri sergileniyor. HAFTA Ä°Ã‡Ä° KADIN VE Ã–ÄžRENCÄ°LERE ÃœCRETSÄ°Z Ä°stanbul Autoshow 2017'ye giriÅŸ Ã¼cretleri hafta iÃ§i 10 TL, hafta sonu ise 20 TL. KadÄ±nlarÄ±n hafta iÃ§i Ã¼cretsiz, hafta sonu ise 10 TL Ã¶deyerek girebileceÄŸi fuar, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in hafta iÃ§i Ã¼cretsiz, hafta sonu ise 5 TL olacak.

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