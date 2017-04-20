13:54, 20 Nisan 2017 PerÅŸembe

ÅžÄ±rnak'ta Ã¶ldÃ¼rÃ¼len PKK'lÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ÅžÄ±rnak'Ä±n Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± sayÄ±sÄ± 18'e yÃ¼kseldi.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinden (TSK) yapÄ±lan bilgilendirmede, 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesinde Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±nda operasyonlarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±yla dÃ¼zenlenen harekatta, bu sabah saat 05.30'da Bestler Dereler kÄ±rsalÄ±nda maÄŸarada yeri tespit edilen 5 PKK Ã¼yesinden 3'Ã¼ daha etkisiz hale getirildi. Devam eden operasyonlar sonucu diÄŸer iki PKK Ã¼yesinden biri saÄŸ, biri Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi. BÃ¶ylece etkisiz hale getirilen Ã¶rgÃ¼t mensubu sayÄ±sÄ± 18'e Ã§Ä±ktÄ±. Operasyonda Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ile Ã§ok miktarda yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

Bestler Dereler bÃ¶lgesinde 23'Ã¼ncÃ¼ Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluÄŸunda keÅŸif ve gÃ¶zetleme sonucu tespit edilen 11 PKK mensubu, dÃ¼n, hava kuvvetlerinin ateÅŸiyle etkisiz hale getirilmiÅŸti. Operasyonda kaÃ§an 2 PKK Ã¼yesinin kobra helikopterinin ateÅŸiyle etkisiz hale getirilmesiyle bu sayÄ± 13'e yÃ¼kselmiÅŸti.

GÃ¶revlerini baÅŸarÄ±yla icra eden savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n emniyetle Ã¼slerine dÃ¶ndÃ¼kleri kaydedilirken, bÃ¶lgede operasyona halen devam edildiÄŸi kaydedildi.